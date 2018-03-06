Население России нищает, рубль меняет вектор: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 6 марта, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- В чужой карман: Китай обвинили в непрозрачности военного бюджета;
- На замену: серийное производство пистолета Лебедева собираются запустить в России;
- Под конкретные задачи: подходы к аккредитации вузов России могут пересмотреть;
- Как расходятся цифры: кризис в России продолжается;
- «Мёртвые души» — «живые» деньги: в Дагестане счётная палата нашла нарушений на 12 млрд рублей;
- Курс валют: рубль сменил вектор движения.