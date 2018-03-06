Васильева предложила пересмотреть подходы к аккредитации вузов

Чита, , 08:30 — REGNUM Перейти к оценке качества знаний и пересмотреть подходы к аккредитации вузов предложила 6 марта министр образования и науки России Ольга Васильева.

Выступая на встрече в Чите с профессорско-преподавательским составом вузов Забайкальского края, Васильева сообщила, что существующие в настоящее время условия аккредитации выполняли определенные задачи, но в новом периоде вузы должны стремиться сделать оценку качества знаний.

«Я думаю, что подходы к аккредитации вузов должны меняться. Та аккредитация, которая есть, имела конкретные задачи на конкретный период, и она их выполнила, поэтому сейчас, на мой взгляд, и это, прежде всего, задача Рособрнадзора, основой аккредитации должна стать оценка качества знаний», — цитирует ТАСС Васильеву.

При этом Рособрнадзор при аккредитации должен будет учитывать те же параметры, что и раньше, однако на новом этапе необходимо сконцентрироваться на качестве полученных в школе знаний.

В ходе мероприятия Васильева также призвала «убрать фиктивное заочное образование» и постепенно заменить его вечерне-заочной формой обучения. Сейчас, по словам министра, заочная форма обучения уже отсутствует в высшем юридическом образовании, а в ближайший год она будет убрана из высшего экономического образования.

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Добавим, процедура аккредитации вузов призвана подтверждать качество образования и право выдачи дипломов государственного образца. Она подразумевает проведение множества проверок, включая тестирование студентов и анализ научной деятельности вуза.

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