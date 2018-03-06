США обвинили Китай в непрозрачности военного бюджета

Вашингтон, , 10:12 — REGNUM Командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Скот Свифт заявил о том, что военный бюджет Китая непрозрачен, сообщает 6 марта Reuters.

Данное высказывание последовало после того, как Пекин запланировал увеличение расходов на военные нужды на ближайшие три года.

В 2018 году расходы Китая на оборону увеличатся на 8,1%, данная информация вызвала негативную реакцию со стороны Японии и Тайваня.

«Эти расходы должны быть приняты с полной прозрачностью», — убежден адмирал Свифт.

Китай, в свою очередь, утверждает, что его военные расходы не представляют угрозы для региональных держав и предельно прозрачны. Целью увеличения затрат является модернизация устаревшего оборудования.

Напомним, официальные затраты на оборону Китая, опубликованные СМИ, составляют четверть от военных расходов США. Однако некоторые эксперты высказывают мнение о том, что реальные суммы, выделяемые для нужд оборонного ведомства, могут быть выше официально заявленных.

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