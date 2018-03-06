В России запустят серийное производство пистолета Лебедева

Ижевск, , 08:34 — REGNUM Новый пистолет Лебедева (ПЛ) в ближайшее время запустит в серийное производство «Ижевский механический завод» концерна «Калашников», входящего в госкорпорацию «Ростех». Об этом сообщает пресс-служба концерна.

«На предприятии запущен проект по организации нового производственного участка для подготовки к серийному производству ПЛ, — говорится в сообщении. — Подходит к завершению стадия разработки и представления пистолета к приемочным испытаниям».

В пресс-службе концерна добавили, что влияние человеческого фактора на качество изделия будет минимизировано благодаря планомерному запуску нового оборудования на «Ижевском механическом заводе».

Отмечается, что на инвестпрограмму ижевского завода в текущем году предполагается выделить около 5 млрд рублей.

Новый пистолет Лебедева (ПЛ), который сконструирован под патрон 9×19 мм, предназначен для замены пистолета Макарова в силовых структурах. Пистолет позволяет на ощупь определить наличие патрона в патроннике, а также использовать боеприпасы нештатной длины.

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