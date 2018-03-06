Счетная палата нашла в Дагестане нарушений на 12 млрд рублей

Махачкала, , 10:53 — REGNUM Счетная палата Дагестана выявила в 2017 году бюджетно-финансовых нарушений на общую сумму более чем на 12,221 млрд рублей. Наибольшее количество нарушений было обнаружено при предоставлении субсидий и выплат на оказание мер социальной поддержки гражданам, а также в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью. Информация об этом прозвучала в ходе коллегии по подведению работы ведомства за 2017 год.

Так, только проверками в территориальном Фонде обязательного медицинского страхования было установлено, что численность застрахованных граждан преувеличена на 163,8 тыс. человек. Были выявлены «мертвые души», «двойники», граждане, выехавшие из Дагестана, но все еще получающие выплаты. В итоге бюджетные расходы страховых платежей на неработающее население при формировании республиканского бюджета Республики Дагестан на 2018 год были сокращены более чем на 1,115 млрд рублей.

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По фактам нарушений было возбуждено десять уголовных дел, по которым уже вынесено три приговора, остальные материалы находятся еще на этапе следствия. Всего в органы прокуратуры по итогам проверок Счетной палаты было направлено в течение прошлого года 15 материалов. Еще 42 материала представлены в МВД и 12 — в управление ФСБ по региону.

Приняты меры к нарушителям бюджетно-финансовой дисциплины: 209 должностных лиц привлечены к ответственности, 29 из них освобождены от занимаемых должностей. Кроме того, в различных ведомствах было сокращено 76 штатных единиц, которые содержались сверх рекомендованной численности.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Счетная палата Дагестана нашла бюджетно-финансовых нарушений в деятельности министерств, ведомств и муниципалитетов на сумму в два раза меньшую, чем за 2017 год. Их общая сумма превысила 6,17 млрд рублей. Больше всего нарушений — на сумму 2,126 млрд рублей — было связано с незаконным использованием бюджетных средств.

Неэффективно были использованы 718,9 млн рублей, не по целевому назначению — 106,8 млн рублей. Еще на 540,1 млн рублей было допущено нарушений при исполнении законодательства о контрактной системе и 222,9 млн рублей — при превышении норматива на содержание органов управления.