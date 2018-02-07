Минск разжигает русофобию, Вильнюс – войну опросов о России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 7 февраля, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- От сближения до ненависти: в Литве война опросов о взаимоотношениях с Россией;
- Белорусская «многовекторность»: Минск продолжает разжигать русофобию;
- Начать миссию: назначен новый посол России в Казахстане;
- Первый прошёл: пакет законопроектов об «амнистии капиталов» принят в I чтении;
- Время московское: законопроект о переходе на «летнее время» внесен в Госдуму.