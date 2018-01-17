Молдавия ищет «российскую пропаганду», Австрия — мира с РФ: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 17 января, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Политзаказ: лишь госвласть Белоруссии нашла экстремизм в статьях ИА REGNUM;
- Признак беззакония в Косово: посольство РФ в Сербии прокомментировало убийство Ивановича;
- Ненадолго хватило: Украина отменила санкции в отношении российского поставщика угля;
- В поисках «российской пропаганды»: в Молдавии запретили новости из Казахстана, Белоруссии, Дании и Бельгии;
- Санкции мешают: канцлер Австрии считает, что мира в Евросоюзе без России не будет.