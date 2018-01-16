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В Молдавии запретили новости из Белоруссии, Казахстана, Бельгии и Дании

Политика

С «российской пропагандой» борются, щепки летят

В Молдавии запретили новости из Белоруссии, Казахстана, Бельгии и Дании
Иллюстрация: Drive2.ru
Цензура

Кишинёв, 16 января 2018, 21:12 — REGNUM  Вместе с российскими новостями и аналитическими программами под запрет в Молдавии попали передачи из таких стран, как Белоруссия, Казахстан, Бельгия, Дания, Нидерланды и др. Дело в том, что эти страны, как и Россия, не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, передает корреспондент ИА REGNUM.

Между тем именно по этому критерию молдавские власти ввели запрет на ретрансляцию телепередач, стремясь отключить в Молдавии российские новости.

Решение о запрете вступит в силу 12 февраля. Координационный совет по телевидению и радио (КСТР) Молдавии уже велел телеканалам и радиовещателям представить отчет о выполнении новых требований в эти сроки.

В рамках подготовки к исполнению решения КСТР обещает представить полный список стран, телепередачи из которых попали под запрет.

Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении к настоящему времени ратифицировали лишь 34 страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 января спикер парламента Молдавии Андриан Канду утвердил закон, запрещающий трансляцию в стране новостных и информационно-аналитических российских телепередач.

Закон о борьбе с «иностранной пропагандой» дважды был отклонен Игорем Додоном, после чего Конституционный суд наделил правом подписания спикера парламента.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме ждут реакции ОБСЕ и СЕ на запрет российских программ в Молдавии

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Запрет российского телевидения в Молдавии

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