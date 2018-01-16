Киев отменил санкции в отношении российской компании — поставщика угля

Ростов-на-Дону, , 18:13 — REGNUM Министерство экономического развития и торговли Украины отменило санкции в отношении российской компании «Южтранс», расположенной в городе Шахты Ростовской области. Информация об этом размещена на официальном интернет-портале украинского ведомства. Как следует из опубликованных данных, ограничительные меры в отношении российской компании действовали с 30 октября 2017 года. Отменить санкции руководство Киева решило накануне 2018 года — 29 декабря 2017 года.

Как сообщает ИА REGNUM, в полномочия ООО «Южтранс» входят экспедирование и анализ продукции. Работники занимаются перевозкой угля, погрузкой в железнодорожные вагоны, приёмкой и выгрузкой, определением качества угля. Компания входит в состав ООО «Южная угольная компания» (головной офис находится в Москве), которая, в свою очередь, занимается разработкой месторождений угля марки антрацит.

Производственные мощности компании расположены в Белокалитвинском районе Ростовской области и в Сулино-Садкинском угленосном районе Восточного Донбасса. Согласно сведениям, размещённым на сайте угольной компании, суммарные лицензионные запасы высококачественных антрацитов на предприятиях превысили 365 млн тонн. Среди стран, в которые экспортируется топливо, указаны Египет, Греция, Турция, Польша, Италия, США, Албания и Болгария.

Что касается добычи угля в Ростовской области, то за прошлый год итоги пока не подведены. Есть информация, что с января по июль 2017 года на Дону было добыто 3,4 млн тонн угля, что на 14,5% больше, чем за аналогичный период 2016-го.

Росту способствовали действующие предприятия «Южная угольная компания», «Обуховская» и «Донуголь», а также запуск шахты «Октябрьская Южная». В мае 2017 года в эксплуатацию была введена групповая обогатительная фабрика «Садкинская». Объем инвестиций в основной капитал угольных компаний Донского края в 2017 году превысил 1 млрд рублей.