Александр Горбаруков ИА REGNUM Свобода

10:14 Сегодня, 26 декабря, в Минском городском суде после перерыва в несколько дней продолжается судебное заседание по делу трех белорусских публицистов, сотрудничавших с российскими СМИ ИА REGNUM, EADaily, Lenta.ru — Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко. Это уже шестой день, когда идёт рассмотрение уголовного дела в отношении журналистов, обвиняемых в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды. Предыдущее судебное заседание состоялось в Минске на прошлой неделе в пятницу, 22 декабря. Оно стало одним из самых резонансных. Дело в том, что для дачи показаний в пятницу пригласили члена экспертной комиссии при белорусском министерстве информации Елену Иванову, так как именно на заключениях этой экспертной комиссии строится почти всё обвинение против публицистов. За несколько часов допроса выяснилось, что эксперт просит не называть себя экспертом, потому что таковым не является согласно неким законодательным нормам. Кроме того, Иванова, которая имеет только библиографическое образование и которая не получала дополнительного образования по теме экстремизма, не смогла ответить на большинство вопросов о том, как именно проводилась экспертиза и при каких обстоятельствах. Читайте подробнее: Первый скандал на суде по делу авторов ИА REGNUM

10:16 Напомним, что троих белорусских журналистов задержали ещё в декабре 2016 года. Они обвиняются в разжигании розни, за что им грозит до 12 лет лишения свободы. Павловцу и Шиптенко также вменяют ведение «незаконной предпринимательской деятельности». Все они свою вину отрицают, указывая на несостоятельность обвинений и политическую подоплеку этого дела.

10:17 Сегодня заседание суда началось точно в срок — в 10:00. Первым для дачи показаний приглашён Денис Рабенок. Это свидетель со стороны обвинения. Рабенок обращался ранее в Генеральную прокуратуру по поводу статьи «Белоруссия уходит из Русского мира с учётом украинского опыта», опубликованной под псевдонимом Алла Бронь. По мнению свидетеля, эта статья разжигает рознь.

10:18 Читайте трансляцию с предыдущего судебного заседания: Суд над авторами ИА REGNUM в Минске. День пятый: трансляция

10:23 Свидетель, отвечая на вопросы прокурора, заявил, что надеялся на блокировку российского ИА REGNUM на территории Белоруссии. Однако в Генпрокуратуре Рабенок получил ответ о том, что для этого должно быть решение министерства информации республики. Сайт не заблокировали. Теперь к допросу свидетеля приступила защитник Юрия Павловца Кристина Марчук.

10:32 Адвокат уточняет, почему Рабенок обратился в прокуратуру, чтобы правоохранители возбудили дело именно по статье о разжигании расовой, национальной или религиозной вражды (статья 130). Свидетель отвечает, что в материале говорилось именно о нации, поэтому, по мнению Рабенока, статья может разжигать рознь как между народами России и Белоруссии, так и внутри самой Белоруссии. Отметим, что отвечает на вопросы свидетель на белорусском языке.

10:39 Дмитрий Алимкин задаёт Рабенку вопросы. Например, спрашивает, каково ему выступать на одной стороне с властью, хотя он является оппозиционером. Алимкин также пытается выяснить у свидетеля, привело ли прочтение его статьи к реальным фактам национальной розни. Свидетель отвечает, что за других говорить не может, а лично его мнение к народу в России не изменилось, однако и текст писал не весь народ.

10:42 Напомним, что ранее Алимкин обращал внимание на то, что под псевдонимом Алла Бронь на ИА REGNUM публиковались и материалы других авторов. Аналитические тексты, в том числе упомянутую статью, вы можете прочитать здесь.

10:49 Прояснить у свидетеля некоторые вопросы пытается и другой подсудимый — Сергей Шиптенко. Отвечая на его вопрос, Рабенок объясняет, что именно он подразумевает под термином «нация». Судья, в свою очередь, просит не начинать выяснять степень осведомленности свидетеля по тем или иным вопросам.

11:02 Теперь Денису Рабенку задаёт вопросы и Юрий Павловец. Выясняется, что свидетель не читал других текстов подсудимых. Прослушав цитату из статьи, Рабенок ответил, что в этой части его ничто не оскорбило. Также свидетель подтвердил, что существование мифа о постоянной агрессии России не является отрицанием истории Белоруссии.

11:09 Читайте также о допросе предыдущего свидетеля: Минск: Ответы «эксперта» по делу ИА REGNUM начали разваливать обвинение

11:09 Суд приступил к допросу ещё одного свидетеля. Это Александр Гронский — кандидат исторических наук. Ему задаёт вопросы прокурор.

11:20 Прокурор задает множество подробных вопросов, в том числе о комментариях для ИА REGNUM. Гронский знаком с двумя подсудимыми — Юрием Павловцом и Сергеем Шиптенко. Кандидат исторических наук поясняет, что с Павловцов готовил работу о белорусской истории и идентичности для Фонда стратегической культуры, а Сергей Шиптенко не раз брал у него интервью или комментарии к текущем событиям для ИА REGNUM. За интервью и комментарии материальное вознаграждение не предусматривается, объяснил прокурору свидетель.

11:20 Государственный обвинитель также пытается выяснить у свидетеля детали знакомства с шеф-редактором Аналитической редакции ИА REGNUM Юрием Баранчиком. Александр Гронский сообщил, что был знаком с Баранчиком, но они прекратили общение после того, как редактор уехал из Минска.

11:23 Читайте также материал Юрия Баранчика «В Белоруссии снова кричат — «Распни». Только судьи кто?», где он высказывает своё мнение по поводу первой недели судебных заседаний, а также по поводу обвинений против троих белорусских журналистов в целом.

11:28 Гронский характеризует Павловца как человека, который достаточно прямолинеен, учёный, автор множества текстов, работоспособный, а во время работы на кафедре никаких претензий к нему не было. С Сергеем Шиптенко Гронский знаком ещё со студенческих лет, у них сложились хорошие отношения, он даже публиковался в «Новой экономике», где Шиптенко был главным редактором. В числе личных качеств подсудимого свидетель отметил доброту.

11:43 Теперь вопросы Александру Гронскому задаёт защитник Сергея Шиптенко Мария Игнатенко. Свидетель отметил, что в текстах Шиптенко он фальсификаций истории не обнаружил. Кандидат исторических наук, отвечая на вопросы адвоката о том, каких исторических деятелей можно считать белорусскими, отмечает, что, например, Тадеуша Костюшко нельзя считать таковым, потому что он был за присоединение к Польше. Также Игнатенко уточняет у Гронского и другие вопросы по части истории. В частности, историк говорит о том, на каких территориях располагалось Великое княжество Литовское. Например, это земли нынешней Белоруссии и Украины, Литвы, а язык, на котором говорили в Великом княжестве Литовском, это западно-русский. Причем в этот период в вассальных государствах речь не шла о формировании национальных государств. Историк обращает внимание на то, что белорусская государственность возникает только с появлением Белорусской Советской Социалистической Республики

11:49 Мария Игнатенко продолжает задавать историку вопросы по поводу тех или иных явлений, имеющих отношение к истории. Например, Гронский поясняет, что еще в эпоху палеолита возникли орнаменты, когда еще не могло и речи быть о славянах. По словам кандидата исторических наук, тот же ромб, который обозначал что-либо, связанное с воспроизводством, получил распространение на многих территориях.

11:53 Вопросы задаёт защита Юрия Павловца Кристина Марчук. Претензий к работе Павловца во время совместной работу у Гронского не было, экстремистским взглядам он не следовал. Также историк отметил, что опасения по поводу скрытой антироссийской риторики в учебниках по истории в Белоруссии вполне имеют под собой основания. Марчук также уточняет у свидетеля ряд исторических вопросов.

12:08 Гронский объясняет, что белорусизация наблюдалась в истории два раза, официально в 20-е годы ХХ этот процесс имел такое название. В 90-е годы это было не так явно, а само по себе это явление вызывает неоднозначную реакцию у населения. Что касается общественно-полезной деятельности Сергея Шиптенко, то историк отметил, что публицист участвовал в мероприятиях по интеграции, разжигающих рознь высказываний он не произносил.

12:15 По словам кандидата исторических наук, советская идентичность и сегодня является весьма актуальной для многих людей. После этого вопросы свидетелю начали задавать Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко.

12:15 Отвечая на вопрос Шиптенко, Гронский поясняет, что, по его мнению, говорить в данном случае об оскорблении нации некорректно.

12:24 Шиптенко задаёт свидетелю много вопросов по исторической теме. В частности, Гронский отмечает, что нацистами можно называть тех, кто является последователем национал-социалистической идеологии. Также историк обратил внимание на то, что вышиванка как политический символ в Белоруссии стала использоваться в 2014 году, когда такой ее сделала оппозиционная группа.

12:35 Теперь вопросы свидетелю задаёт Юрий Павловец. Историк говорит, что увольнения с должностей лиц, которые придерживались пророссийских позиций, были. По поводу георгиевских ленточек Гронский сказал, что это является символом всех людей, борющихся с фашизмом, и она используется в разных странах. Читайте также: Сергей Шиптенко «Ненависть к Георгиевской ленте сплотила украинских и белорусских нацистов»

12:37 Кандидат исторических наук подчеркнул, что, глядя на замену в метро табличек на русском языке на таблички на белорусском языке, можно говорить о постепенном вытеснении русского языка в Белоруссии. Гронский также отметил, что не наблюдал негативную реакцию в обществе на статьи Юрия Павловца. На этом его дача показаний завершена.

12:42 Для дачи показаний вызвали тестя Павловца Валерия Прима. Он рассказал о том, что восемь лет назад у его жены обнаружили серьёзное заболевание. В этой ситуации Юрий Павловец вместе с супругой помогали материально, давая свои деньги и беря взаймы, хотя сами находились не в лучшем материальном положении: жили в съёмной квартире вместе с маленьким ребёнком. Теперь вопросы свидетелю задаёт прокурор.

12:46 Прима сказал, что политикой не интересуется, а со статьями Павловца ознакомился после его ареста. О получении денежных переводов через банк свидетель не помнит. Свёкр подсудимого также обратил внимание на то, что автомобиль, который сейчас временно изъяли у супруги Юрия, подарил сам Валерий Прима, о чём у него есть акт купли-продажи.

12:46 В суде объявлен перерыв до 14:00. После этого допрос свидетелей должен быть продолжен.

13:22 Напомним, что на прошлом судебном заседании допрашивали члена экспертной комиссии при белорусском министерстве информации Елену Иванову. Заключение экспертизы, обнаружившей в текстах публицистов признаки экстремизма, легло в основу этого уголовного дела. Показательно, что, по словам библиотекаря Ивановой, эксперт должен иметь общие «фоновые знания», то есть то, чем обладает почти любой человек. Многие специалисты позднее раскритиковали такое определение слова «эксперт».

13:56 Отметим также, что защита ранее выражала своё недоумение по поводу того, в какие короткие сроки была произведена экспертиза текстов журналистов. В целом у комиссии есть 30 дней для того, чтобы провести анализ материалов, также предусмотрен вариант продления экспертизы. Однако у белорусских экспертов на исследование, например, четырёх опубликованных текстов Юрия Павловца ушёл всего день. Ещё двое экспертов анализировали другие пять статей публициста, и тоже всего день. В итоге обвинения в разжигании розни Павловцу были предъявлены только по трём материалам.

14:08 [[[picture1]]]

14:08 Перерыв завершен.

14:08 Суд приступил к допросу понятых.

14:24 Давать показания начала понятая, которая была при задержании Дмитрия Алимкина. Она говорит, что когда правоохранители проводили обыск шкафов в квартире журналиста, там находились документы, ноутбук. По словам понятой, Алимкин и его жена по поводу изъятия вещей ничего не пояснили. Алимкин этого не смог сделать потому, что его увели, рассказывает понятая.

14:38 Судья согласился на предложение защиты Юрия Павловца о том, чтобы он дал показания по поводу трёх своих материалов о белорусской идентичности. Также вы можете прочитать статьи Юрия Павловца здесь.

14:42 Публицист читает свои тексты, объясняя смысл высказываний. В частности, Павловец привел цитату из одного из текстов о белорусской идентичности, опубликованного на ИА REGNUM, где говорится об изменении историографии после 91-го года.

14:51 Также Павловец цитирует отрывок из своей статьи о референдуме 95-го года, где было принято решение о русском языке как втором государственном, новой госсимволике и сохранении союзнических отношений с Россией. В этом тексте публицист отмечает, что план Лукашенко удался, поскольку его инициативы поддержало население. «Это исторический факт, и ничего большего в нём нет», — подчеркивает подсудимый.

15:19 Юрий Павловец высказал недоумение и удивление по поводу того, что госэксперты в своём заключении относительно его фразы по поводу белорусского языка в одном из текстов о том, что им активно пользуются всего около 150—200 тысяч жителей (то есть около 1,5—2%) из 9,5-милионного населения республики, назвали белорусский язык «мёртвым».

15:27 Павловец подчеркнул, что всё прочитанное им относится к руководству Белоруссии, а не к белорусской нации, отметив также, что за решеткой сейчас он находится не из-за критики отношений между русскими и белорусами в этническом аспекте, а из-за выражения своего отношения к политическим отношениям России и Белоруссии. При этом он добавил, что в то время, которое было описано в его материале, шантаж использовала не только Белоруссия, но и Россия.

15:51 Павловец говорит о том, что разделения победы в Великой Отечественной войне историография советского периода не допускала. Публицист подчеркнул, что солдаты воевали не за какую-либо страну отдельно, а за общую родину — Советский Союз. В связи с этим он называет непонятным то, что в минском музее отражена только Великая Отечественная война, которая проходила на территории Белоруссии. Павловец не берется утверждать о намеренном искажении истории, однако посчитал необходимым это озвучить.

15:53 Комментируя свою публикацию в ИА REGNUM, Павловец акцентировал внимание на том, что его слова о ряде увольнений пророссийски настроенных чиновников и преподавателей из вузов в первой половине 2010 года и фактической отмене в 2012 году термина «Отечественная война 1812 г.» на государственном уровне подтвердил допрошенный ранее историк Александр Гронский.

15:54 Говоря о своём высказывании в публикации по поводу отказа от георгиевской ленты в пользу красно-зеленой, Павловец заявил, что, будучи преподавателем высшего учебного заведения, может говорить о вымывании понятия о Великой Отечественной войне. А о поддержке Новороссии в 2014 году большинством населения Белоруссии, напоминает он, говорил даже президент.

15:55 Вновь упоминая о своем преподавательском опыте, Павловец обращает внимание на рост литвинизма среди молодёжи. Причём сторонники этих идей могут отказаться от того, чтобы называться белорусами. Таблички на белорусском языке в республике, по словам Павловца, его не беспокоят. Но он напоминает о двуязычии Белоруссии, под которым следует понимать равноправное функционирование обоих языков без ущемления одного из них.

16:05 Касательно своей цитаты о вышиванке Павловец говорит о том, что она существовала и будет существовать, однако несколько лет назад она получила политический контекст, как это было на Украине. Историк при этом напоминает о том, что с 2014 года в Белоруссии стали проводиться дни вышиванки и именно на них оппозиция демонстрировала портреты коллаборационистов, а к ним, как подчеркнул Павловец, официальная белорусская историография пока относится негативно. Он утверждает, что писал только о том, что «белорусизация стала инструментом в политической борьбе, не более того».

16:14 Основной смысл статьи, продолжает Павловец, как раз и состоял в недопущении вражды между Белоруссией и Россией. Однако государство не борется с ростом интереса к национализму в белорусском обществе, и именно такая политика руководства Украины в своё время привела к появлению «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

16:29 Во время зачитывания стороной обвинения переписки Юрия Павловца с редакторами изданий, с которыми он сотрудничал, суд прервал прокурора.

16:29 На сегодня рассмотрение дела окончено.

16:29 Заседание продолжится завтра, 27 декабря, в 10:00.