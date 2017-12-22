Суд над авторами ИА REGNUM в Минске. День пятый: трансляция

Минск, , 14:29 — REGNUM

10:01 Сегодня, 22 декабря, в Минском городском суде вот уже пятый день продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении троих белорусских публицистов, авторов ИА REGNUM — Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко — обвиняемых в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды. Предыдущее судебное заседание завершилось тем, что обвинение зачитало материалы по делу Павловца, в частности его статьи и заключение экспертизы, которая нашла в материалах признаки экстремизма, после чего автор начал комментировать услышанное. На сегодняшнем заседании подсудимый должен будет продолжить своё выступление.

10:02 21 декабря допросили родственников обвиняемых. Супруги Алимкина и Шиптенко сразу отказались от дачи показаний, воспользовавшись своим правом не свидетельствовать против родственника. Любовь Павловец дала характеристику мужу как патриоту своей страны, а также любящему отцу и мужу и на этом закончила. Состоялся также допрос младшего брата Сергея Шиптенко Григория и его матери Любови. Обвинение зачитало материалы делам Алимкина и Павловца.

10:03 Напомним, что журналистов, сотрудничавших с российскими СМИ, задержали в Минске в декабре 2016 года, всё это время они находятся в СИЗО. Их обвиняют в разжигании национальной розни, за что им грозит до 12 лишения свободы. Павловца и Шиптенко также обвиняют в «незаконной предпринимательской деятельности», под чем подразумевается публикация статей в российских СМИ за гонорары. Публицисты свою вину отрицают и считают дело политическим.

10:15 Судебное заседание началось.

10:15 Выступает государственный эксперт Иванова.

10:21 Выясняет детали работы комиссии прокурор. Отвечая на его вопросы, Иванова сообщила, что в республиканскую экспертную комиссию входит 21 человек, с запросами о проверке материалов в комиссию могут обращаться только правоохранители. Что касается методики работы, то, по словам Ивановой, утверждённого способа осуществления деятельности нет, эксперты основываются на положениях комиссии.

10:35 Из ответа эксперта на вопрос судьи следует, что комиссия собиралась для исследования текстов публицистов в ноябре и декабре.

10:36 Адвокат Павловца задала вопрос по поводу образования эксперта. Получив ответ о том, что Иванова окончила факультет культуры и искусств по специальности «библиотековедение», защита обратила внимание суда на то, что это образование не имеет отношения к работе по выявлению признаков экстремизма. Допрашиваемая говорит, что в комиссию могут входить специалисты любого гуманитарного профиля. После чего судья Игорь Любовицкий решил прерваться на пятиминутный перерыв.

10:50 По словам Ивановой, при определении термина «экстремизм» эксперт опиралась на закон о противодействии экстремизму.

11:02 Иванова заявила, что она не эксперт по законодательным нормам, как к ней обращается адвокат, поэтому на вопрос об источниках она ответить не может, хотя они должны были быть, говорит допрашиваемая. После этого судья стал снимать вопросы защиты Алимкина.

11:03 По словам Ивановой, в материалах Алимкина тема освещается не толерантно, а «враждебно». Отвечая на вопрос адвоката Павловца Кристины Марчук Иванова сказала, что никакого образования, которое было бы связано с тематикой экстремизма, у неё нет.

11:04 Сторонние эксперты могут привлекаться к работе комиссии по решению председателя комиссии, и это никак не фиксируется, пояснила Иванова.

11:08 Марчук продолжает задавать вопросы Ивановой по поводу того, какой квалификации должны быть сторонние эксперты. Адвокат Павловца интересуется, подойдёт ли для комиссии человек, имеющий физкультурное образование. «Может, и подойдёт», — отвечает библиотекарь Иванова.

11:11 Из ответов Ивановой также следует, что в комиссии нет механизма отказа эксперта от проведения исследования, если он является членом комиссии и его назначил председатель. Более того, даже если эксперт считает, что не обладает достаточными компетенциями в этой области, то он всё равно не может отказаться.

11:24 Адвокат задаёт вопрос Ивановой по поводу применения методики российского эксперта в области экстремистской тематики Ольги Кукушкиной, на основе которой проводилось исследование текстов подсудимых. Суд приобщил 20 декабря к материалам дела ранее опубликованную статью одного из белорусских экспертов, в которой говорится, что применение этой методики в Белоруссии невозможно из-за разницы в законодательствах России и Белоруссии. По словам Ивановой, ей известно, что использование этой методики в республике невозможно из-за законодательных различий двух стран. Иванова сказала, что не знает, проходила ли сертифицирование методика Кукушкиной. Также библиотекарь заявила, что и не задавалась таким вопросом.

11:24 Эксперт частично согласилась с тем, что члены комиссии не делают выводы, а выявляют признаки. Отвечая на вопросы адвоката Павловца, Иванова сказала, что в положении о работе экспертной комиссии ответственность экспертов за проделанное исследование не предусматривается.

11:31 Библиотекарь сказала, что по текстам Николая Радова (псевдоним Юрия Павловца в ИА REGNUM — прим. ред.) запроса об ускоренном проведении экспертизы не поступало. Адвокат пытается уточнить детали заседания комиссии 2 декабря 2016 года. Иванова никакие подробности, кроме того, что решение было принято единогласно, не помнит.

11:51 Иванова, отвечая на вопрос адвоката Павловца, сказала, что термины вроде «нормальная нация» и «полноценный народ» не используются. Библиотекарь, участвовавшая в экспертизе, допустила ошибку в цифрах о доле населения Белоруссии, которая говорит на одном из государственных языков, при этом Иванова не знала, что при использовании данных по этой теме в своих материалах Павловец опирался на другие аналитические статьи. Свою ошибку Иванова назвала технической ошибкой, но не смогла пояснить, почему ее ошибка считается таковой, а ошибка Павловца — разжиганием.

12:14 Адвокат Сергея Шиптенко Мария Игнатенко начала уточнять у библиотекаря Елены Ивановой то, какими компетенциями должен обладать эксперт. По её мнению, эксперт должен обладать «фоновыми знаниями», например, быть в курсе актуальных политических конфликтов. Иванова также отметила, что политические конфликты напрямую с оценкой текстов не связывают, но учитывают. Защита Шиптенко также уточнила, имеет ли кто-то из членов комиссии историческое образование, поскольку эти знания эксперт назвала важными для экспертов. Однако никто из членов комиссии, по словам допрашиваемой, историком не считается.

12:20 Иванова не в курсе того, что имеется в виду под «особым видом воздействующего дискурса», который вменяется Павловцу. Не знает Иванова также о методиках, на основании которых выявляются различия между языками и диалектами. В ответ на это Дмитрий Алимкин заявил: «Значит, это ваше мнение? Где написано, что диалект это ругательное слово?»

12:30 Алимкин заявил, что на основании частных выводов одних людей другие уже больше года находятся под арестом. На вопрос Юрия Павловца к Ивановой о том, может ли кандидат исторических наук обладать более глубокими знаниями, чем она, эксперт ответила утвердительно.

12:30 Напомним, что Юрий Павловец — политолог, доцент, кандидат исторических наук. Он является доцентом Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, специалистом по современной истории Балкан и евразийской интеграции.

12:31 Павловец уточняет у Ивановой, является ли оскорблением по национальному признаку высказывание о политической неграмотности. Елена Иванова сказала, что если высказывание «политическая неграмотность» переносится на нацию, то это является оскорблением. Эксперт без материалов экспертизы не смогла ответить на вопрос о том, на основании чего она делает вывод о том, что Павловец в своих текстах пишет о мифичности истории Белоруссии. Павловец также пытается уточнить у библиотекаря и другие её выводы, приведённые в заключении. На память она ответить не может.

12:32 Павловец, приведя цитату из одного из текстов, попросил Иванову пояснить, что здесь является «негативным контекстом». Несмотря на то, что эксперт проводила исследование этого текста, она не смогла этого сделать.

12:51 Павловец продолжает уточнять у Ивановой обоснование некоторых выводов экспертизы, например, о вышиванках, исторических мифах. Последние, по мнению Ивановой, не существуют в истории Белоруссии. На что возражает Павловец как кандидат исторических наук.

12:58 Подсудимый также пояснил для Ивановой, которая сначала не смогла ответить о различиях в терминах «национальная концепция» и «национальная концепция развития», а потом сказала, что разница, наверное, все-таки есть. Павловец отметил, что национальная концепция предполагает развитие по всем областям.

12:58 По поводу статьи об отмене в Белоруссии георгиевских ленточек Павловец уточнил у эксперта выдержки из заключения, в котором говорится, что тексты по этому поводу могут вызвать негативное воздействие на отношения России и Белоруссии на всех уровнях. По словам Елены Ивановой, писать об этом можно, но только нейтрально.

13:08 Далее Сергей Шиптенко задал несколько вопросов Елене Ивановой. Она ответила, что не имеет ни одной научной статьи об экстремизме, а из ненаучных — только заключение по этому делу. После, отвечая на вопросы адвоката Шиптеко, Иванова заявила, что заключение могло бы быть иным, если бы «фоновые знания» были бы более глубокими. Также она призналась, что была в курсе, что на основании её выводов могут завести уголовное дело.

13:27 Защита Павловца обратила внимание на то, что сказанное Еленой Ивановой на допросе 17 января 2017 года серьёзно отличается от того, что председатель республиканской экспертной комиссии при мининформе говорит сейчас. Поэтому Кристина Марчук попросила озвучить январский допрос. По словам Ивановой, на тот момент она должность главы РЭК не занимала, поэтому была не в курсе некоторых моментов. В ответ на примечание адвоката о том, что в документах имеются ошибки с датами, Иванова заявила, что ничего об этом не знает.

13:30 Из допроса эксперта в январе 2017 года следует, что по поводу материалов Павловца, Шиптенко и Алимкина должны были провести как лингвистическое, так и социокультурное исследование. Сегодня же Елена Иванова сообщила, что сделано этого не было. Также ответить на вопрос Сергея Шиптенко о том, что такое свободомыслие, Иванова не смогла.

13:44 Адвокаты продолжают по очереди задавать вопросы Ивановой. Защита Шиптенко уточнила, в каком контексте можно писать о замене георгиевских ленточек в Белоруссии. Эксперт уточнила, что можно писать и в негативном ключе, но всё зависит от контекста. Защита Павловца обратила внимание на то, что ранее в обжаловании экспертизы подсудимым было отказано, но они имеют это право сделать в судебном порядке.

13:44 Объявлен перерыв на обед.

14:13 Напомним, что вчера, 21 декабря, на судебном заседании адвокат Юрия Павловца Кристина Марчук выступила с ходатайством о том, чтобы в суд как свидетелей вызвали экс-министра информации Лилию Ананич и её бывшего заместителя Владимира Матусевича. По мнению защиты, они могли знать о политической подоплёке дела, так как не раз высказывались по этому поводу публично, и именно по их запросу экспертизу провели всего за сутки. Прокурор выступил против, судья прошение не удовлетворил.

14:28 Сегодня заседание завершено.

14:28 Утром 26 декабря рассмотрение уголовного дела будет продолжено.