Минск: Свобода слова на скамье подсудимых

Минск, , 17:49 — REGNUM Несмотря на непробиваемую стену прокурора и судьи, в деле года появилась надежда на оправдательный приговор. Так для ИА REGNUM прокомментировал итоги первой недели суда над белорусскими декабристами в Минске белорусский юрист и общественный деятель, сопредседатель оргкомитета движения «Гражданское согласие» Артем Агафонов, присутствовавший на судебных заседаниях.

«Это, несомненно, процесс года в стране. Весь этот год о нем говорили, в середине декабря он дошел до суда и, хочется верить, в этом году он закончится. Поначалу впечатление было очень тягостное. Прошу прощения за пафосные слова, но на скамье подсудимых была сама свобода слова. Явно надуманное обвинение, подозрительная экспертиза, непробиваемая стена из прокурора и судьи, слишком часто принимавшего его сторону и отклонявшего самые обоснованные и логичные ходатайства защиты».

Эксперт отметил, что против обвинительного приговора выступила даже часть либеральной (не националистической) оппозиции, а из правозащитников нашел в себе смелость выступить в защиту публицистов лишь председатель юридической комиссии Белорусского Хельсинкского комитета Гарри Погоняйло.

«Остальные промолчали. Правозащитники из «Весны» пришли на первое заседание, помолчали, ушли и больше не появлялись. Основная часть оппозиции, забыв про свои маски демократов, требовала обвинительного приговора крича о какой-то «белорусофобии». По злой иронии, если белорусофобы и существуют, то в выигрыше от такого приговора будут именно они — в России упадет симпатия к белорусам, а в самой Белоруссии — поддержка власти пророссийским большинством.

Пятый день дал заряд оптимизма. Допрос «эксперта» Ивановой в пятницу был похож на трагифарс «Козленок и семеро волков». Ее было даже жаль. Зубастые адвокаты не дали ей не единого шанса. Она прямым текстом признавалась в собственной некомпетентности, в нарушениях при проведении экспертизы. Все это сразу же уходило в СМИ и тиражировалось в социальных сетях. После такого, как юрист, могу сказать, что обвинение разрушено. Из-под него выбит краеугольный камень. И появилась надежда на оправдательный приговор», — резюмировал Артем Агафонов.

Напомним, что 18 декабря в минском городском суде начался судебный процесс над авторами ИА REGNUM Дмитрием Алимкиным, Юрием Павловцом и Сергеем Шиптенко, которые обвиняются в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды. По этой статье им грозит уголовный срок от 5 до 12 лет. На протяжении недели подсудимые впервые за более, чем год нахождения под стражей сумели публично высказаться и задать вопросы стороне обвинения.

Так, в пятницу, 22 декабря, на допрос была вызвана член экспертной группы при Министерстве информации Белоруссии Елена Иванова, которая признала, что не имеет соответствующей квалификации для того, чтобы определять наличие в статьях экстремизма и межнациональной розни, так как не является экспертом. Более того, стало также известно о ряде нарушений проведения процедуры экспертизы и отсутствия необходимой квалификации и у других членов комиссии, на основании заключений которых трое публицистов с начала декабря 2016 года находятся за решеткой.

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