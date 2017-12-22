Минск: Ответы «эксперта» по делу ИА REGNUM начали разваливать обвинение

Минск, , 13:33 — REGNUM Ответы на вопросы адвокатов обвиняемых журналистов ИА REGNUM и самих обвиняемых первому же «эксперту» — библиотекарю Елене Ивановой стали разваливать дело белорусских декабристов.

Стенограмма заседания суда показывает, что «эксперт» не только не может по существу ответить ни на один задаваемый вопрос, продемонстрировав глубину своих познаний по рассматриваемым вопросам, но и, например, считает, что эксперт такой специфической комиссии, как та, в которой она работает, а именно по вопросам противодействия экстремизму, национальной розни и так далее, может не иметь специальных знаний, а достаточно только «фоновых». По логике «эксперта» получается, что и любой неграмотный человек, обладающий лишь фоновыми знаниями об окружающей действительности, также может быть членом такой комиссии.

Также, например, «эксперт» считает, что у белорусского народа не может быть исторических мифов, отказывая, таким образом, белорусскому народу в том, чем гордятся все народы мира, особенно европейские.

Также эксперт подтвердила информацию, что в составе экспертной комиссии мининформа, которая разбирала статьи Юрия Павловца, посвященную рассмотрению проблемных вопросов белорусской истории, не было ни одного историка. Это равнозначно признанию, что вопросами, например, биологической теории могут заниматься культурологи. Успех подобного рода разбирательств понятен любому образованному человеку. Однако в комиссии мининформа, которая занимается весьма специфическими вопросами, сопряженными тем более с вынесением длительных сроков обвинения, это всё оказывается возможным.

Венцом саморазоблачения первого «эксперта» стал вопрос к ней Сергея Шиптенко, попросившего уточнить, сколько у «эксперта» имеется научных публикаций по вопросам экстремизма. Ответ «эксперта»: «Научных нет». «А ненаучных?» — с иронией уточнил свой вопрос «подсудимый». «Только экспертные заключения», — ответила эксперт, с ходу признав, что эти экспертные заключения не могут иметь никакой доказательной силы.

Глядя на ответы «эксперта», остается только развести руками. Сеанс саморазоблачения члена экспертной комиссии мининформа продолжается. ИА REGNUM будет информировать о других громких заявлениях как «эксперта» Ивановой, так и других экспертов, которые ее сменят в качестве опрашиваемых.