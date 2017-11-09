Кому выгодна «российская агрессия» и навязывание русофобии: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 9 ноября, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- Невзирая на успех: насколько высок уровень террористической угрозы в Сирии;
- Отвернутся ли от Москвы: Литва навязывает Латвии и Эстонии антироссийскую повестку;
- Финансовая выгода: кто получает доход от «российской агрессии»;
- Военная помощь: Вашингтон призвал Киев к полномасштабной войне в Донбассе;
- Дорога к знаниям вплавь: в Калининградской области дети добираются до школы на лодке.