Клинцевич: США призвали Украину к полномасштабной войне на Донбассе

Москва, , 11:38 — REGNUM Предоставление США 350 млн долларов военной помощи Киеву — это прямой призыв начать полномасштабную войну в Донбассе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Комитеты по делам вооруженных сил сената и палаты представителей конгресса США согласовали законопроект бюджета военного ведомства страны. В 2018 финансовом году Пентагон получит $4,6 млрд на «противодействие российской агрессии» и «сдерживание» России в Европе.

«Разумеется, конгрессмены не могут не понимать, что поставки Украине летального оружия в ту же секунду поставят крест на минских соглашениях. Предоставление 350 млн долларов военной помощи Киеву — это прямой призыв начать полномасштабную войну в Донбассе», — заявил сенатор, указав на то, что при этом игнорируется мнение не только России, но и союзников США в Европе, прежде всего, участников «нормандского формата» — Германии и Франции.

Среди тем предстоящей встречи с Владимиром ПутинымДональд Трамп выделил Сирию и КНДР, напомнил парламентарий.

«На мой взгляд, главной темой этой встречи должна стать ситуация в Европе, где стараниями США опасность взрыва растет буквально на глазах», — сказал Клинцевич.

Документы, опубликованные на сайте комитета по вооруженным силам сената США, одобряют предоставление 350 млн долларов военной помощи Киеву, в том числе на поставку «летальных оборонительных вооружений».

Читайте ранее в этом сюжете: Косачёв: «Российская агрессия» — это выгодно