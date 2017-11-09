Дети добираются до школы на лодке в Калининградской области

Калининград, , 13:31 — REGNUM Власти одного из районов Калининградской области решают, что делать с переправой в поселке Матромово. Каждый день, чтобы добраться до школьного автобуса, ученикам приходится переплывать реку на лодке. Об этом передает «Общественное телевидение России».

Но после недавней прокурорской проверки выяснилось, что транспортное средство уже давно не проходило технический осмотр, и перевозить на нём людей, особенно детей, может быть опасно. Сейчас, чтобы школьники не пропускали занятия, обязанности перевозчика взял на себя местный предприниматель. Для этого он использует свою собственную моторную лодку.

Евгения Косенько, житель поселка Матросово: «Мы, конечно, в ужасе иногда бываем: ветер и волны высокие, и вода холодная, и течение такое сильное… Очень, очень страшно за детей».

Александр Степанов, водитель школьного автобуса: «Всю жизнь была весельная лодка перевозная. Сколько здесь поколений выросло, всегда здесь была весельная лодка».

Власти уже предлагали жителям правого берега переселиться на противоположную часть, но те отказались. Река Матросовка — судоходная, поэтому понтонную переправу там сделать невозможно, а строить мост — дорого и нецелесообразно.