Четверг, 9 Ноября 2017 года
15:11:07 МСК

МИД РФ считает высоким уровень террористической угрозы в Сирии

Политика

Вооружённые силы САР продолжают ликвидацию очага международного терроризма

Москва, 9 ноября 2017, 13:50 — REGNUM  Несмотря на успехи сирийской армии при поддержке ВКС России, уровень террористической угрозы в Сирии остаётся крайне высоким. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, б этом 9 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Уровень террористической угрозы (в Сирии) остаётся высоким. Разрозненные отряды ИГИЛовцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM ) не прекращают провокаций и террористических актов», — заявила Захарова.

Так, в результате подрыва управляемого фугаса в Дейр-эз-Зоре 4 ноября были ранены российские журналисты и сапёры, проводившие разминирование. В ночь на 5 ноября террорист-смертник въехал на заминированном автомобиле территорию крупного лагеря беженцев к северо-западу от Дейр-эз-Зора, в результате чего погибли и пострадали более 100 человек — преимущественно дети, женщины и старики.

Несмотря на это, процессы деэскалации конфликта продолжаются, указала дипломат.

«При поддержке ВКС России вооружённые силы САР завершают ликвидацию очага международного терроризма на сирийской земле», — сказала Захарова.

Она напомнила, что 8 ноября сирийские войска взяли под полный контроль город Абу-Кемаль в провинции Дейр эз-Зор, который являлся последним оплотом ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
МИД России

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить