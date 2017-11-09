МИД РФ считает высоким уровень террористической угрозы в Сирии

Москва, , 13:50 — REGNUM Несмотря на успехи сирийской армии при поддержке ВКС России, уровень террористической угрозы в Сирии остаётся крайне высоким. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, б этом 9 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Уровень террористической угрозы (в Сирии) остаётся высоким. Разрозненные отряды ИГИЛовцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM ) не прекращают провокаций и террористических актов», — заявила Захарова.

Так, в результате подрыва управляемого фугаса в Дейр-эз-Зоре 4 ноября были ранены российские журналисты и сапёры, проводившие разминирование. В ночь на 5 ноября террорист-смертник въехал на заминированном автомобиле территорию крупного лагеря беженцев к северо-западу от Дейр-эз-Зора, в результате чего погибли и пострадали более 100 человек — преимущественно дети, женщины и старики.

Несмотря на это, процессы деэскалации конфликта продолжаются, указала дипломат.

«При поддержке ВКС России вооружённые силы САР завершают ликвидацию очага международного терроризма на сирийской земле», — сказала Захарова.

Она напомнила, что 8 ноября сирийские войска взяли под полный контроль город Абу-Кемаль в провинции Дейр эз-Зор, который являлся последним оплотом ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).