Косачёв: «Российская агрессия» — это выгодно

Москва, , 11:24 — REGNUM Пора уже дать четкую квалифицированную оценку непрекращающейся демагогии про «агрессию» в среде тех, кто только за последние пару десятков лет накопил реальных, а не виртуальных агрессий уже на солидный международный трибунал. Так отреагировал глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв на ежегодный акт о национальной обороне (National Defense Authorization Act), согласованный комитетами по делам вооруженных сил обеих палат конгресса США, отдельной статьей проходит «противодействие агрессии со стороны России».

Комитеты по делам вооруженных сил сената и палаты представителей конгресса США согласовали законопроект бюджета военного ведомства страны. В 2018 финансовом году Пентагон получит $4,6 млрд на «противодействие российской агрессии» и «сдерживание» России в Европе.

«Чем дальше, тем больше понимаешь, насколько выгодная вещь эта «российская агрессия». Если в прежние века нации сплачивались перед лицом реальных агрессоров, то сегодня вполне достаточно «нарисовать» их в правительственных документах и в СМИ, и этого хватает для включения «агрессии» в бюджет», — отметил сенатор в соцсети.

Этим же сегодня буквально живет киевский режим, который, не будь спасительной «агрессии», уже бы смела улица, указал он.

Косачёв вспомнил Николая Гоголя, который сказал очень точно: «чем истины выше, тем нужно быть осторожнее с ними: иначе они вдруг обратятся в общие места, а общим местам уже не верят».

«Сейчас недопустимо легкомысленно обращаются с очень важными международными терминами — «агрессия», «оккупация», «аннексия» и т.п. Стало просто «модным» изображать себя жертвой таких — безусловно осуждаемых — деяний, сознательно приписываемых оппонентам, чтобы вывести их за рамки международного права и даже морали», — отметил сенатор.

«Пора уже дать четкую квалифицированную оценку этой непрекращающейся демагогии про «агрессию» в среде тех, кто только за последние пару десятков лет накопил реальных, а не виртуальных агрессий уже на солидный международный трибунал. Безнаказанность порождает наглость, лицемерно прикрываемую рассуждениями самой мощной и агрессивной державы мира о «сдерживании» других государств», — заключил парламентарий.

Документы, опубликованные на сайте комитета по вооруженным силам сената США, одобряют предоставление 350 млн долларов военной помощи Киеву, в том числе на поставку «летальных оборонительных вооружений». Кроме того, согласованный проект бюджета предусматривает выделение 100 млн долларов на помощь Литве, Латвии и Эстонии для отражения «российской агрессии».

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