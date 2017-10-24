Москва, 24 октября, 2017, 16:22 — ИА Регнум. В настоящий момент идет работа над четырёхсерийной версией фильма «Матильда», заявил режиссер Алексей Учитель на пресс-конференции 24 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Сериал будет содержать в два раза больше материала, пообещал режиссер.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Учитель

«Параллельно идёт работа над четырёхсерийной линией. На Западе больше интереса именно к телевизионной версии», — добавил Учитель.

Он также отметил, что информация о многочисленных подписях, которые были собраны против фильма «Матильда», не подтвердилась. В целом величина оппозиции, настроенной против фильма, на его взгляд, преувеличена.

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«Это история конкретной головы. Никаких 100 тыс. подписей не существует, мы выясняли, это неправда. Несколько тысяч есть», — подчеркнул Учитель.

Режиссер также заявил о том, что авторской версии фильма не существует.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, верующие, заявляющие, что фильм «Матильда» оскорбляет религиозные чувства, собрали подписи и обратились в администрацию президента РФ. По их словам, они опасаются негативного влияния фильма на общество, а также провокационных действий со стороны других противников киноленты.

Отметим, выход картины сопровождали крупные скандалы и происшествия. Так, прокатчики в разных городах получали письма с завуалированными обещаниями «огненного возмездия» от общественной организации «Христианское государство — Святая Русь». 4 сентября 2017 года было совершено нападение на киноконцертный театр «Космос» в Екатеринбурге. Входную группу театра протаранил УАЗ, после чего водитель поджёг автомобиль. Нападавший был задержан, а сумму ущерба «Космосу» оценили в 20 млн рублей.

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Произошедшее побудило некоторых прокатчиков отказаться от планов по демонстрации «Матильды». Впрочем, позднее это решение было изменено.

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Также не менее 43 заявлений в прокуратуру с требованиями провести проверку «Матильды» и запретить показ фильма поступило от депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской. По результатам проверки, нарушений выявлено не было.

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