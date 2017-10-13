«Матильда» появится в крупнейшей киносети страны: история скандала

Москва, , 13:44 — REGNUM Вызвавший скандал фильм Алексея Учителя «Матильда» будет показан в объединенной сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино». Прокатчиков убедили вернуть ленту в репертуар правоохранительные органы.

В заявлении сети говорится, что принятию такого решения способствовала активная работа правоохранительных органов, а также предпринятые ими меры по разрешению ситуации вокруг «Матильды». Одновременно с началом проката ленты в России, «Матильда» появится и в кинотеатрах сети.

Заявление о том, что в «Синема Парк» и «Формула Кино» не будет показана «Матильда», было сделано месяц назад. Генеральный директор объединенной киносети Роман Линин поблагодарил правоохранительные органы и спецслужбы «за все, что они сделали за последний месяц, чтобы мы могли быть уверены в безопасности наших зрителей».

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Адвокат Учителя Константин Добрынин заявил, что такое решение можно только поприветствовать — оно абсолютно «очевидное».

"Они не поддались на угрозы и преступные действия экстремистов и террористов и на правовую истерику депутата Поклонской, которую мы по-прежнему ждем на премьеру», — цитирует адвоката РБК.

Ранее ярый противник фильма депутат Госдумы Наталья Поклонская вновь обратилась к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой внести представления в Минкульт РФ с целью отзыва прокатной лицензии на киноленту. По её словам, этого хочет большая часть жителей России.

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Может быть и не бОльшая, но весьма существенная — рекламная кампания фильма «Матильда», уже около года настойчиво проводимая депутатом Поклонской, должна быть признана эффективной. По данным социологического опроса ИА REGNUM, против проката «Матильды» — 35% опрошенных, то есть немного больше, чем число несогласных с обсуждением личной жизни последнего императора (25%).

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Из порядка 18 тыс. респондентов 49% не собираются смотреть «Матильду», 42% — собираются, и лишь 9% пока не определилисьПересчет результатов по системе, используемой для прогноза избирательной активности, позволяет заключить, что «Матильду» увидят 24% взрослых жителей России, то есть около 25 млн человек.

Прогноз неудивителен, поскольку «за» и «против» фильма ломают копья уже не один месяц. Не гнушаются противники ленты и откровенного хулиганства и терроризма. Так, рано утром 4 сентября мужчина на автомобиле УАЗ протаранил входную группу ККТ «Космос» в Екатеринбурге, а затем поджог автомобиль. К счастью пожар был быстро потушен, а ущерб от огня минимизирован.

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Кроме того, представители общественной организации «Христианское государство — Святая Русь» рассылали кинопрокатчикам письма с завуалированной угрозой об «огненном возмездии», если кинотеатры будут показывать фильм «Матильда». Именно из-за этих угроз ряд кинотеатров отказались демонстрировать ленту.

Есть и другие причины. Один из трех крупных киноцентров Петропавловска-Камчатского уже принял решение не показывать «Матильду» — его владельцы пошли на встречу местной епархии, которая просила отказаться от ленты. В городе уже прошли два митинга против «религиозного экстремизма и церковного сращивания с государством».

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