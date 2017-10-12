Верующие, оскорблённые фильмом «Матильда», идут к президенту

Москва, , 14:01 — REGNUM Общественное движение «Царский крест» понесёт обращение против фильма «Матильда» к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, сообщил 12 октября корреспонденту ИА REGNUM руководитель движения Александр Порожняков.

«Сегодня мы планируем передачу подписей на имя президента РФ. Обращаемся как нему к президенту, гаранту прав человека, с просьбой защитить наше национальное достояние, нашу веру, нашу культуру. Считаем, что действия создателей фильма полностью подрывают и стратегию национальной безопасности, и доктрину информационной безопасности. Данный фильм провоцирует эскалацию конфликта и раскол общества. К сожалению, в сегодняшней ситуации ни одно профильное ведомство не учитывает мнение народа, полностью его игнорирует Будем надеяться, что нас услышат и правительство, и министерство, и отреагируют», — подчеркнул Порожняков.

Он добавил, что если фильм «Матильда» всё же поступит в широкий прокат, это может привести к провокационным действиям со стороны противников, и тогда МВД не сможет обеспечить всем гражданам должную безопасность.

«Мы сразу отвергаем позицию, что фильм должен выйти, мы изначально настроены на победу в этом плане. Если всё-таки случится так, что фильм выйдет, мы не будем предпринимать никаких провокационных действий, экстремистских. Будем действовать в рамках закона, обращаться в суд. Однако наш президент активно говорил, что не нужно в общество давать прецеденты «Шарли Эбдо». Сегодня фильм «Матильда» — это российское «Шарли Эбдо», — заключил спикер.

Добавим, ранее прошла акция по передаче подписей патриарху Российской Православной церкви с просьбой поддержать верующих в борьбе против фильма. Сейчас под обращением к президенту подписалось более ста тысяч верующих со всей России, считающих, что в фильме имеет место надругательство над святыми.