Поклонская 43 раза попросила Генпрокуратуру запретить фильм «Матильда»

Москва, , 00:12 — REGNUM Генеральная прокуратура России получила 43 обращения депутата Госдумы Натальи Поклонской о возможных нарушениях создателей фильма «Матильда», но не выявила нарушений законодательства в процессе создания, финансирования и получения прокатного удостоверения, заявил 18 октября официальный представитель ведомства Александр Куренной, сообщает Генпрокуратура на официальном канале в Telegram.

Куренной сказал, что с декабря 2016 года по настоящее время в Генпрокуратуру РФ пришло 41 обращение от Поклонской. Еще два обращения поступили накануне и будут рассмотрены в установленном порядке.

«Доводы, содержащиеся в обращениях депутата Натальи Поклонской, были всесторонне изучены. Прокуратура не выявила нарушений действующего законодательства в процессе создания, финансирования и получения прокатного удостоверения фильма «Матильда», — сказал Куренной.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября 2017 года Наталья Поклонская опубликовала в своем канале Youtube видеообращение к генеральному прокурору России Юрию Чайке, в котором призвала внести документ прокурорского реагирования с целью отзыва прокатного удостоверения у фильма «Матильда». Поклонская также назвала фильм провокационным и экстремистским.

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