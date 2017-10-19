Доходы, льготы, интернет: в России битвы идут по всем фронтам. Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 19 октября, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Системная основа: отношения России и Хорватии выходят на докризисный уровень;
- «Неправильный путь»: Белоруссию призвали отказаться от русского языка;
- Повод для беспокойства: Минкомсвязь предупредила WhatsApp, Viber, Facebook и Google;
- Дорогое удовольствие: срок хранения данных по «закону Яровой» сократят;
- Печальная статистика: реальные доходы граждан России продолжают снижаться;
- Восстановить справедливость: битва «Детей Сталинграда» продолжается.