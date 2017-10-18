Путин: Товарооборот России и Хорватии выходит на докризисный уровень

Сочи, Краснодарский край, , 18:59 — REGNUM Взаимный товарооборот России и Хорватии может вернуться на докризисный уровень и превысить один миллиард долларов. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с хорватской коллегой Колиндой Грабар-Китарович 18 октября в Сочи, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Напомню, что в прошлом году взаимный товарооборот составил $808 млн, в первом полугодии 2017-го он увеличился на 64%. Полагаем, что в этом году есть хорошая возможность вернуть товарооборот на докризисный уровень — свыше одного миллиарда долларов», — сказал Владимир Путин.

Президент России также сообщил, что Москва и Загреб обсуждают новые инициативы, призванные стимулировать торгово-инвестиционные связи двух стран.

«Речь идёт в том числе об активизации сотрудничества российских и хорватских компаний в реализации совместных проектов в третьих странах. Только что между Минэкономразвития России и МИД Хорватии подписан меморандум, нацеленный на оказание содействия бизнесу в продвижении на иностранные рынки», — сообщил он.

Особое внимание на переговорах, по словам Путина, также было уделено сотрудничеству в сфере энергетики. Президент России напомнил, что Хорватия является крупным импортёром российских нефтепродуктов.

«В прошлом году республика закупила у нас 350 тысяч тонн нефти. Кроме того, через порты Хорватии и её трубопроводную систему транзитом поставлено 2,3 млн тонн российской нефти для потребителей в странах юго-восточной Европы», — отметил Владимир Путин.

Ещё одной темой переговоров стало гуманитарное взаимодействие. Россия и Хорватия подписали межправительственную программу в области культуры на 2017−2019 годы, которая, как отметил Путин, призвана «поставить сотрудничество в этой сфере на системную основу».

Помимо этого, как сообщил российский президент, состоялся «обстоятельный обмен мнениями по различным международным вопросам», однако подробностей Владимир Путин раскрывать не стал.

Напомним, Колинда Грабар-Китарович находится в России с двухдневным официальным визитом. Ранее стало известно, что президент Хорватии пригласила Владимира Путина нанести ответный визит в республику. Как сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, глава государства принял приглашение, но конкретные сроки визита пока не обсуждались.