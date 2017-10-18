Соратница Порошенко призывает Белоруссию отказаться от русского языка

Минск, , 19:31 — REGNUM Вице-спикера Верховной рады Украины, представитель фракции «Блока Петра Порошенко» Ирина Геращенко, приехавшая в Минск, очень огорчилась тем, что в республике граждане говорят в основном на русском языке. В связи с этим Геращенко сделала вывод о том, что Белоруссия находится на «неправильном пути», в отличие от Украины. Об этом вице-спикер Рады написала сегодня, 18 октября, на своей странице в Facebook.

Геращенко отметила, что прибыла первым рейсом в Минск и долго не могла найти в столице кафе, потому что «это не Киев». После, судя по всему, недолгого пребывания в общественном месте представителя фракции «Блока Петра Порошенко» поразило, что она не услышала здесь белорусской речи.

«Только русский язык. Официанты, посетители — все без исключения говорят только на русском, и совсем не чувствуется, что ты в Белоруссии, а не в РФ»,— пожаловалась Ирина Геращенко в соцсети.

По мнению вице-спикера, все украинские граждане «платят очень высокую цену за самоопределение и независимость, за самоидентификацию». Поэтому Украина, в отличие от Белоруссии, находится «на правильном пути», считает Геращенко.

Напомним, что в Белоруссии русский язык является государственным, как и белорусский. В 1995 году на референдуме за такой статус русского языка проголосовали 83,3% населения республики.

В июле на открытии пленарного заседания Всемирного конгресса русской прессы в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что русский язык является «национальным достоянием» республики. В то же время глава республики констатировал, что в последние годы в стране немало сделано для более широкого внедрения белорусского языка, однако Россию, по его словам, «это не должно настораживать».

По итогам 2016 года, ставшего в Белоруссии «Годом культуры», многие белорусские, российские, прибалтийские, польские и украинские эксперты и журналисты зафиксировали процесс националистической «белорусизации» в республике. Официальный Минск отрицает данный факт, однако в сегодняшней ситуации стала комфортно чувствовать себя даже прозападная оппозиция в Белоруссии, продвигающая идею полного отказа от русского языка в пользу белорусского.

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Политика «мягкой белорусизации», которую власти Белоруссии проводят на протяжении последних лет, предполагает сокращение использования русского языка во всех сферах жизнедеятельности общества. Минкультуры, минобразования, Госкомимущество и другие госорганы Белоруссии последовательно предпринимают меры по дискриминации русского языка, используемого подавляющим большинством населения республики.

Отметим, что, по данным официальной статистики, порядка 90% населения Белоруссии предпочитают русский язык в СМИ и обучении, а также читают художественную литературу на русском языке.

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