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Соратница Порошенко призывает Белоруссию отказаться от русского языка

Политика

Ирина Геращенко недовольна тем, что граждане республики говорят только на русском языке

Соратница Порошенко призывает Белоруссию отказаться от русского языка
mricon
Учебник русского языка

Минск, 18 октября 2017, 19:31 — REGNUM  Вице-спикера Верховной рады Украины, представитель фракции «Блока Петра Порошенко» Ирина Геращенко, приехавшая в Минск, очень огорчилась тем, что в республике граждане говорят в основном на русском языке. В связи с этим Геращенко сделала вывод о том, что Белоруссия находится на «неправильном пути», в отличие от Украины. Об этом вице-спикер Рады написала сегодня, 18 октября, на своей странице в Facebook.

Геращенко отметила, что прибыла первым рейсом в Минск и долго не могла найти в столице кафе, потому что «это не Киев». После, судя по всему, недолгого пребывания в общественном месте представителя фракции «Блока Петра Порошенко» поразило, что она не услышала здесь белорусской речи.

«Только русский язык. Официанты, посетители — все без исключения говорят только на русском, и совсем не чувствуется, что ты в Белоруссии, а не в РФ»,— пожаловалась Ирина Геращенко в соцсети.

По мнению вице-спикера, все украинские граждане «платят очень высокую цену за самоопределение и независимость, за самоидентификацию». Поэтому Украина, в отличие от Белоруссии, находится «на правильном пути», считает Геращенко.

Напомним, что в Белоруссии русский язык является государственным, как и белорусский. В 1995 году на референдуме за такой статус русского языка проголосовали 83,3% населения республики.

В июле на открытии пленарного заседания Всемирного конгресса русской прессы в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что русский язык является «национальным достоянием» республики. В то же время глава республики констатировал, что в последние годы в стране немало сделано для более широкого внедрения белорусского языка, однако Россию, по его словам, «это не должно настораживать».

По итогам 2016 года, ставшего в Белоруссии «Годом культуры», многие белорусские, российские, прибалтийские, польские и украинские эксперты и журналисты зафиксировали процесс националистической «белорусизации» в республике. Официальный Минск отрицает данный факт, однако в сегодняшней ситуации стала комфортно чувствовать себя даже прозападная оппозиция в Белоруссии, продвигающая идею полного отказа от русского языка в пользу белорусского.

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Политика «мягкой белорусизации», которую власти Белоруссии проводят на протяжении последних лет, предполагает сокращение использования русского языка во всех сферах жизнедеятельности общества. Минкультуры, минобразования, Госкомимущество и другие госорганы Белоруссии последовательно предпринимают меры по дискриминации русского языка, используемого подавляющим большинством населения республики.

Отметим, что, по данным официальной статистики, порядка 90% населения Белоруссии предпочитают русский язык в СМИ и обучении, а также читают художественную литературу на русском языке.

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