Реальные доходы граждан России снижаются четвертый год подряд

Москва, , 19:09 — REGNUM Реальные располагаемые денежные доходы граждан России снизились в январе-сентябре 2017 года на 1,2% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. Информация об этом содержится в отчетеРосстата о социально-экономическом положении России за январь — сентябрь 2017 года, опубликованном 18 октября на сайте ведомства.

Согласно данным отчета, снижение реальных располагаемых денежных доходов в сентябре 2017 года в сравнении с сентябрем 2016 года составило 0,3%. Рост данного показателя в сентябре 2017 года по сравнению с августом 2017 года составил 0,4%.

Снижение указанного показателя за аналогичный период 2016 года к 2015 году составило 5,6%. Таким образом, наблюдается заметное снижение отрицательной динамики реальных располагаемых денежных доходов.

Отметим, реальные доходы населения сокращаются четвертый год подряд.

По оценке Росстата, средний доход за сентябрь 2017 года на душу населения составил 31 576 рублей, что на 3,3% больше, чем в сентябре 2016 года.

Общая численность безработных за январь — сентябрь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 6,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, за первые полгода реальные располагаемые доходы населения упали на 0,4%. В апреле 2017 года в сравнении с этим же месяцем 2016 года падение произошло на 4,8%.

Читайте ранее в этом сюжете: Реальные доходы населения России в мае упали на 4,8%