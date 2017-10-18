Минкомсвязи советует беспокоиться WhatsApp, Viber, Facebook и Google

Москва, , 18:10 — REGNUM Минкомсвязи и Роскомнадзор советуют беспокоится таким компаниям, как WhatsApp, Viber, Facebook, Google, а не Telegram. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября, об том заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

«Я бы больше, честно говоря, беспокоился на месте таких крупных зарубежных игроков, как WhatsApp, Viber, Facebook, Google и так далее», — сказал министр, отметив, что они всё время остаются за кадром, а на самом деле к ним у компетентных органов даже больше вопросов.

По словам Никифорова, Telegram всё же ведет системную работу по удалению запрещенной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, Мещанский районный суд Москвы оштрафовал на 800 тыс. рублей мессенджер Telegram за отказ исполнить запрос Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ о предоставлении ключей для декодирования сообщений пользователей.