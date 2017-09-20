Москва, 20 сентября, 2017, 22:45 — ИА Регнум. Россия сняла временный запрет на поставку мясной продукции с трех белорусских предприятий. Такое решение принял Россельхознадзор сегодня, 20 сентября, что следует из материалов надзорного ведомства.

Корова

Речь идет о таких предприятиях, как «Александрийское», «ЭкспортАльфаГрупп» и «Акдимол». Первое специализируется на производстве мяса птицы, второе — на производстве мяса, мясопродуктов, а также полуфабрикатов из крупного рогатого скота. «Акдимол» занимается производством говядины и говяжьих субпродуктов.

Напомним, что вопросы к качеству белорусских продовольственных товаров существуют давно. Основная проблема состоит в том, что по результатом проверок Россельхознадзора товаров белорусских продуктов множество из них не соответствуют ветеринарно-санитарным нормам. Так, ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц говорил, что российское надзорное ведомство ограничило импорт белорусской продукции с двух белорусских мясокомбинатов, четырех птицеводческих предприятий и 19 молочных предприятий. На что глава республики Александр Лукашенко отреагировал заявлением о том, что в отношении главы Россельхознадзора надо возбудить уголовное дело.

Что касается вышеперечисленных компаний, то введение временных ограничений на ввоз продукции с этих предприятий произошло в июне 2017 года. Связано это было с перемаркировкой продукции. Например, на товарах «ЭкспортАльфаГрупп» было клеймение белорусской госветслужбы. Кроме того, на товарах были проставлены неизвестные ветеринарные клейма, которые к тому же было невозможно прочитать.

В начале июля председатель Совета республики (верхней палаты) Национального собрания (парламента) Белоруссии Михаил Мясникович заявил, что санкции против некоторых белорусских предприятий «ошибочны» и поэтому скоро могут быть сняты.

Читайте подробнее: Россия может снять часть санкций с импорта белорусских продуктов

Однако, несмотря на заявления белорусской стороны об «ошибочности» временных ограничений на ввоз продукции из республики в Россию, Россельхознадзор не раз обращал внимание белорусской стороны на некачественный товар, который отправляют на экспорт, просил принять меры. Однако надзорные органы РФ продолжают обнаруживать нарушения ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза и России. В частности, в июле под угрозой введения санкций оказались десять мясо-молочных предприятий Белоруссии.

С 17 августа Россельхознадзор ввёл усиленный режим лабораторного контроля за продукцией, поступающей в Россию с пяти белорусских предприятий. Ряд последующих проверок российского надзорного ведомства также выявил некачественный товар. Последний раз это произошло 18 сентября, когда около 60 тонн продукции животного происхождения из Белоруссии отправили обратно.

Читайте также: Шестьдесят тонн белорусского продовольствия не пустили в Россию

Читайте также: России надо готовиться к новому кризису в отношениях с Белоруссией

Как ранее сообщало ИА REGNUM, доступ белорусских товаров на российский рынок является не самой главной экономической проблемой республики. Это лишь проблема качества продуктов. При высоком качестве Минск может поставлять молочные, мясные и другие товары даже в Европу. Однако пока, согласно статистике, большая доля (80%) белорусского экспорт в Голландию приходится на нефть и нефтепродукты. С Германией та же ситуация (87%). Таким образом, экспорт республики на Запад держится на российской нефти, поскольку другой нефти в Белоруссии нет и в скором времени вряд ли предвидится.

Мало того, что белорусские продовольственные товары часто являются низкокачественными, а также создают демпинг на российском рынке, но и поток продуктов в обратном направлении — из России в Белоруссию — находится на очень низком уровне. Проблемы в административных ограничениях и низкой платежеспособности белорусского населения на фоне сложной экономической ситуации в стране.