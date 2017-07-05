Россельхознадзор выявил нарушения еще у 10 белорусских предприятий

Минск, , 14:11 — REGNUM Ограничение на ввоз мясо-молочной продукции еще 10 предприятий из Белоруссии может ввести Россельхознадзор, сообщают 5 июля «Белорусские новости».

Согласно сообщению, у еще десяти белорусских предприятий были обнаружены нарушения ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и РФ. Как отметили в российском надзорном ведомстве, подобные нарушения на белорусских предприятиях «приобрели систематический характер».

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В связи с выявленными нарушениями на следующих предприятиях был введен режим усиленного лабораторного контроля: СООО «Морозпродукт», Шкловский маслодельный завод, ОАО «Александрийское» и филиал Пружанского районного потребительского общества.

Под угрозой российских санкций также находятся еще шесть предприятий: Туровский молочный комбинат, «Мстиславльмолоко», «Здравушка Милк», Лунинецкий молочный завод, «Молочный полюс», «Бабушкина крынка».

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В случае повторных нарушений Россельхознадзор может ввести санкции в отношении перечисленных предприяти.

Напомним, ранее Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставку в Россию продукции ряда белорусских предприятий из-за нарушений ветеринарно-санитарных норм. Под санкции попали, в основном, молочные предприятия, а также ОАО «Агрокомбинат Скидельский» (производит мясо птицы) и Могилевский мясокомбинат.

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