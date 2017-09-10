Выборы

01:01 10.09.2017 10 сентября 2017 года в Российской Федерации — единый день голосования. Сегодня пройдут выборные кампании различного уровня. В 16 субъектах выбирают глав регионов: Белгородской области, Бурятии, Пермском крае, Калининградской области, Карелии, Кировской области, Марий Эл, Мордовии, Новгородской области, Рязанской области, Саратовской области, Свердловской области, Севастополе, Томской области, Удмуртии, Ярославской области. В шести регионах назначены выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти: парламент Республики Северная Осетия — Алания, государственный Совет Удмуртии, Законодательное собрание Краснодарского края, Законодательное собрание Пензенской области, Саратовская областная дума, Сахалинская областная дума. Кроме того, дополнительные выборы в Государственную думу по одномандатным округам проводятся в Брянской и Ленинградской областях. Главу города выбирают в Якутске. Ещё в 11 регионах 10 сентября проходят выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров. Муниципальные выборы назначены и в других регионах РФ. Подробнее в трансляции ИА REGNUM.

01:03 10.09.2017 На Камчатке в 8 утра по местному времени (23:00 мск) открылись все 110 избирательных участков, организованных на суше. Действуют еще 72 участка на судах, находящихся в море.

01:04 10.09.2017 Самая крупная избирательная кампания на Камчатке — выборы депутатов шестого созыва думы Петропавловска-Камчатского. Здесь на 32 места претендуют 153 человека. Читайте также: Единый день голосования в России стартовал с Камчатки

01:07 10.09.2017 На Сахалине в 08:00 по местному времени (00:00 мск) началось голосование за кандидатов в депутаты Областной думы VII созыва.

01:14 10.09.2017 На Сахалине и Курилах работают 319 избирательных участков — 311 постоянных, 8 временных — в больницах, СИЗО.

01:15 10.09.2017 Помимо выборов в Областную думу 7-го созыва, в столице островного региона Южно-Сахалинске проходят дополнительные выборы депутатов гордумы, в Поронайском, Томаринском, Корсаковском, Северо-Курильском районах — очередные выборы местных собраний.

01:21 10.09.2017 День выборов на Камчатке немного подпортил циклон. Идет дождь, но эксперты считают, что благодаря этому может повыситься явка, так как многие вернутся со своих дач пораньше.

01:29 10.09.2017 В бюллетенях для голосования за кандидатов в облдуму по единому округу сахалинцы и курильчане найдут 10 партий. По партийным спискам в думу пройдут 14 кандидатов, еще 14 кресел займут одномандатники. Их зарегистрировано 83.

01:36 10.09.2017 В выборах депутатов Петропавловска-Камчатского уже приняли участие 5 404 человека, что составляет 4,09% от всех избирателей. На прошлых выборах депутатов явка на 10:00 местного времени составляла 3,2%. Читайте также: Столица Камчатки за пять лет потеряла 6,5 тыс. избирателей

01:37 10.09.2017 Голосовать в Сахалинской области имеют право 378 тысяч 584 человека — ровно столько внесено в список избирателей. Около 1%, а точнее 3 123 человека, проголосовали досрочно (на судах и в труднодоступных местах).

01:45 10.09.2017 Избирательную кампанию — 2017 в сахалинских СМИ и социальных сетях называют самой грязной за всю выборную историю региона. Островную область захлестнула волна компроматов, поддельных агитматериалов. Только кандидаты в депутаты Облдумы официально пожаловались друг на друга более 60 раз. На улицах городов и поселков отмечено рекордное количество наглядной агитации — она заняла все свободные площади.

01:48 10.09.2017 В Якутии сегодня, 10 сентября, завершается более 500 избирательных кампаний. В республике выбирают мэра её столицы, Якутска, а также глав восьми муниципалитетов региона.

01:58 10.09.2017 Во Владивостоке сегодня, 10 сентября, в 08:00 (01:00 мск) открылись избирательные участки. За депутатов городской думы каждый желающий сможет проголосовать до 20:00

02:00 10.09.2017 В 08:00 по местному времени (02:00 мск) в Якутии открылись 674 избирательных участка. На 599 из них внедрена новая система подсчёта голосов с применением машиночитаемого QR-кода.

02:01 10.09.2017 Участие в выборах в думу Владивостока принимают 308 кандидатов, в том числе 222 кандидата по спискам от 7 политических партий, а также 88 одномандатников. В регистрации было отказано спискам от партий «Яблоко» и «Родина».

02:02 10.09.2017 На должность главы Якутска претендуют всего 4 кандидата: действующий глава Айсен Николаев, депутат Госсобрания республики Гаврил Парахин (ЛДПР), директор Якутского речного порта Радий Васильев (КПРФ) и преподаватель нескольких вузов республики Денис Васильев («Справедливая Россия»).

02:11 10.09.2017 Во Владивостоке 235 избирательных участков, 3 временных участка, 75 участков расположено на судах — в море смогут проголосовать примерно 1,5 тыс. человек. В целом в городе 445 тыс. избирателей.

02:12 10.09.2017 Также 10 сентября якутяне изберут глав Вилюйского, Верхоянского, Верхневилюйского, Мегино-Кангаласского, Нюрбинского, Оймяконского, Среднеколымского, Томпонского районов. Представительные органы полностью поменяют свой состав в шести муниципалитетах: Булунском, Верхоянском, Кобяйском, Оймяконском, Томпонском и Усть-Янском районах.

02:20 10.09.2017 Председатель Владивостокской избирательной комиссии Николай Кичатов, подводя итоги предварительного голосования, сообщил, что явка составила примерно 2%. По его словам, это в разы меньше, чем в последний раз на муниципальных выборах — это был 2001 год, граждане выбирали мэра.

02:25 10.09.2017 По прогнозам председателя избирательной комиссии Владивостока Николая Кичатова, явка на выборах в городскую думу составит около 15%.

02:28 10.09.2017 В Якутске выборы совпали с Днём города (второе воскресенье сентября). В столице республики сегодня будут активно проводиться праздничные мероприятия. Интересно, будет ли участвовать в них действующий мэр?

02:33 10.09.2017 Председатель избирательной комиссии Владивостока Николай Кичатов сообщил, что за всю кампанию поступило 17 обращений и жалоб, из которых досрочного голосования касаются 5 обращений — по ним приняты решения, документы направлены правоохранителям.

02:34 10.09.2017 По ватсапу, форумам и соцсетям в Якутии распространяется информация, что в День города и в честь выборов в столице республики будет проводится лотерея, разыграют три автомобиля. Напомним, в соответствии с избирательным законодательством проведение подобных розыгрышей в день голосования незаконно.

02:35 10.09.2017 «Выборы на Камчатке проходят в штатном режиме, без нарушений, все участки работают», — сообщила глава избиркома края Инга Иринина, отметив, что на выборах депутатов Петропавловска-Камчатского хорошая явка. «Надеемся, что весь день пройдет в таком активном режиме», — добавила Иринина.

02:40 10.09.2017 Депутатов местных дум в Приморском крае выбирают в 7 городах и одном районе. Выборы в представительные органы стартовали во Владивостоке, Артёме, Арсеньеве, Большом Камне, Дальнегорске, Находке, Фокино и Лазовском районе.

02:42 10.09.2017 В Хабаровском крае сегодня, 10 сентября, в единый день голосования, нет «больших» выборов. Зато в регионе проходят голосования в муниципалитетах — дополнительные выборы депутатов в муниципальных районах, выборы депутатов и глав городских и сельских поселений. Больших выборов нет, а скандалов хоть отбавляй. Накануне выборов, 9 сентября, в Комсомольске-на-Амуре был арестован известный своей оппозиционностью депутат гордумы Олег Паньков. Паньков был задержан правоохранительными органами во время пикета, на котором он должен был призывать голосовать за своего кандидата на дополнительных выборах в гордуму. Но вместо этого призывал граждан отдать голоса за оппозиционера Алексея Навального — лицо, которое не имеет отношения к данным выборам. Суд вменил ретивому депутату нарушение при проведении публичного мероприятия и арестовал на 25 суток. Паньков с решением суда не согласен и объявил голодовку.

02:50 10.09.2017 Одним из первых на выборах депутатов думы Владивостока проголосовал исполняющий обязанности главы столицы Приморья Константин Межонов — до 09:00 (02:00 мск) он проголосовал на избирательном участке в школе №26.

02:52 10.09.2017 Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский вместе с супругой Ириной около 10:00 по местному времени (03:00 мск) приехали голосовать на участок №817 во Владивостоке.

02:54 10.09.2017 В свободном порту Ванино серией скандалов отмечена кампания по выборам главы небольшого поселка Октябрьский. Сначала были утрачены бюллетени в участковой избирательной комиссии №465. Избирком Хабаровского края и Теризбирком СПВ Ванино приняли решение об изготовлении нового тиража. Все в том же поселке от участия в проведении выборов была отстранена одна из членов участковой избирательной комиссии за допущенные нарушения при проведении досрочного голосования. Незадолго до выборов неизвестные лица залили клеем припаркованные на улицах и во дворах автомобили селян, сверху наклеили листовки, якобы призывающие голосовать за действующего главу поселка. Местные жители, возмущенные грязными предвыборными технологиями, пишут жалобы в различные инстанции, ветераны поселка обратились к краевым властям с требованием пресечь подобные явления.

03:03 10.09.2017 Прокуратурой Якутии накануне выборов было пресечено нарушение избирательного законодательства. Газета «Якутск вечерний» объявила за два дня до голосования конкурс «Тотализатор». Того, кто точнее угадает, сколько людей проголосовало за кандидатов, обещали наградить 30 тыс. рублей, прогнозы предлагалось присылать по SMS или на WhatsApp редакции. В прокуратуре такой конкурс сочли незаконным, возбуждено административное дело.

03:06 10.09.2017 Сибирь подключается к единому дню голосования. Выборы главы региона стартовали в Бурятии

03:11 10.09.2017 В 12 районах Хабаровского края проходят 10 сентября выборы. Всего в регионе проходит 108 избирательных кампаний. В них участвуют только четыре политические партии. Избирается 28 глав поселений в восьми муниципальных районах края, а замещается 703 депутатских мандата в 80 представительных органах муниципальных образований. В выборах участвуют: «Единая Россия» — 724 кандидата, ЛДПР — 145 кандидатов, КПРФ — 2 кандидата, «Справедливая Россия» — 2 кандидата. Зато большую активность на этих выборах проявили самовыдвиженцы — 457 кандидатов. Они же наиболее активны на выборах глав муниципальных образований: из 97 кандидатов, претендующих на должности глав поселений, 64 — самовыдвиженцы.

03:12 10.09.2017 Жители Якутии сегодня, 10 сентября выбирают мэра не только в её столице, но и в городах Вилюйск, Ленск, Удачный, Мирный, Нерюнгри, Олекминск, Среднеколымск. В них выберут и глав, и депутатов местных собраний.

03:20 10.09.2017 В Сибирском федеральном округе в единый день голосования пройдут выборы главы Бурятии и губернатора Томской области. В городах Горно-Алтайске, Барнауле и Омске выберут депутатов представительных органов. Всего в округе на муниципальных выборах будет замещаться более 11 тысяч депутатских мандатов, прямые выборы глав состоятся в 557 муниципальных образованиях.

03:21 10.09.2017 Одним из первых в Сахалинской области проголосовал губернатор Олег Кожемяко. Глава региона исполнил гражданский долг на избирательном участке №323. В коротком интервью местным СМИ губернатор призвал сахалинцев прийти на выборы, а также пообещал жителям региона, что правительство и облдума нового состава будут неустанно трудиться над решением проблем, которые волнуют жителей области.

03:22 10.09.2017 В Петропавловске-Камчатском, по данным на 12:00 местного времени (03:00 мск), в выборах депутатов думы приняли участие 8 226 избирателей, то есть 6,23%. На аналогичных выборах в 2012 году на указанный час явка оставляла 6,41%

03:25 10.09.2017 На Камчатке все избирательные участки, находящиеся на суше, прошли проверку МЧС. Нарушений на них не выявлено. С членами избирательных комиссий проведены инструктажи о требованиях пожарной безопасности и действиях в случае возникновения пожара.

03:28 10.09.2017 Выборы в думу Петропавловска-Камчатского в этом году отличились практически полным отсутствием агитации населения. Политические силы провели пассивную избирательную кампанию.

03:32 10.09.2017 Во Владивостоке в преддверии единого дня голосования не обошлось без нарушений. Так, 8 сентября на полуострове Песчаный был задержан 34-летний мужчина, который предлагал по 500 рублей каждому желающему в пользу своего кандидата. Приморца оштрафовали на 10 тыс. рублей.

03:35 10.09.2017 В Бурятии — насыщенные выходные. 9 сентября в столице региона — Улан-Удэ — отпраздновали День города. А сегодня, 10 сентября, жители республики пойдут на выборы.

03:44 10.09.2017 В Якутске к дню выборов приурочили не только День города, но и начало отопительного сезона. Первый заместитель мэра Якутска по городскому хозяйству Дмитрий Садовников 9 сентября заявил о его старте и о том, что работы по подготовке магистральных теплосетей, ремонту и реконструкции котельных, проведению необходимых гидравлических и температурных испытаний выполнены на 97%. Ранее в мэрии говорили, что отопление буду давать по СанПиН (то есть когда среднесуточная температура воздуха не будет превышать 8 градусов) или в соответствии с официальным распоряжением в срок до 15 сентября. Но за день до голосования информация изменилась. Интересно, что в комментариях к новости о старте отопительного сезона в Якутске 10 сентября люди пишут, что в квартирах как было холодно, так и осталось.

03:47 10.09.2017 На Сахалине на 10:00 по местному времени (02:00 мск) явка избирателей составила 4,33%. Это 16 405 избирателей. На предыдущих выборах в Облдуму, в 2012 году, к 10:00 на участки явились 3,55% избирателей. Самая большая явка на 10:00 наблюдалась в Невельском районе (округ №7) — 9,81%, или 2338 человек. На одном из участков поселка Смирных на 10:00 по местному времени зафиксирован настоящий всплеск активности избирателей — 10%. В список избирательной комиссии Сахалинской области внесено 378 939 избирателей.

03:49 10.09.2017 777 избирательных участков откроется через несколько минут в Томской области, где избирателям предстоит избрать губернатора. Кроме того, будут выбирать глав трех муниципальных районов, депутата областной думы, четырех районных и двух городских дум, 34 главы сельских поселений, сформировать 110 сельских советов. Всего в регионе проходит 193 избирательных кампании.

03:51 10.09.2017 В Бурятии сегодня выбирают не только главу региона. Также в республике пройдут выборы главы Джидинского района, дополнительные выборы депутатов Улан-Удэнского горсовета по одномандатным избирательным округам №25 и №26, выборы в совет депутатов Кабанского района, дополнительные выборы в совет депутатов Кяхтинского района, дополнительные выборы депутатов совета депутатов Тарбагатайского района пятого созыва по одномандатным избирательным округам №13 и №15, дополнительные выборы депутата районного совета Тункинского района пятого созыва, выборы в совет депутатов посёлка Усть-Баргузин, выборы в совет депутатов сельского поселения Баргузинское, выборы в совет депутатов сельского поселения Енхорское, выборы депутатов МО «Нестеровское» СП четвертого созыва, дополнительные выборы депутатов в совет сельского поселения Верхнезаимское, дополнительные выборы трёх депутатов в совет МО СП «Саянтуйское» третьего созыва по Саянтуйскому избирательному округу № 1, выборы депутатов в совет сельского поселения Верхнекурбинское

03:54 10.09.2017 Накануне единого дня голосования, 9 сентября, в одной из школ Фрунзенского района Владивостока задержали жителя Московской области, который назвался Антоном. Последний месяц мужчина активно склонял сотрудников районного УИК к фальсификации избирательных бюллетеней досрочного голосования. Одна из председателей УИК действовала под контролем ФСБ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

03:55 10.09.2017 Всенародные выборы главы Бурятии пройдут в республике впервые за 15 лет.

03:56 10.09.2017 В избирком Камчатки поступила информация о возможном нарушении на одном из избирательных участков Петропавловска-Камчатского. Началась проверка. Подробности в избиркоме пока не сообщают.

03:59 10.09.2017 На выборы в Петропавловске-Камчатском завлекают как могут. Так, главная библиотека Камчатки, в которой тоже организован избирательный участок, проводит сразу несколько выставок — «Выборы глазами детей», «К тайнам туманных Курил», «Камчатка: диалог культур».

03:59 10.09.2017 В Амурской области объявлены 177 избирательных кампаний. Граждане выбирают депутатов районных советов, глав Серышева, Свободного и несколько сельсоветов. Проходят дополнительные выборы депутата регионального парламента по одномандатному избирательному округу №2 «Райчихинский объединённый» и депутатов Благовещенской городской думы VI созыва.

04:05 10.09.2017 В Амурской области работают 546 избирательных участков, избирателей зарегистрировано более 415,3 тыс. человек. За неделю досрочного голосования этим правом воспользовались всего 30 избирателей.

04:07 10.09.2017 В Хакасии в единый день голосования проходит 26 избирательных кампаний. В ходе голосования жителям республики предстоит избрать 215 депутатов представительных органов, а также 13 глав муниципальных образований.

04:15 10.09.2017 Избирательные участки открылись в столице Республики Алтай — городе Горно-Алтайске. Сегодня здесь выбирают депутатов городского совета, которые затем из своего числа изберут мэра города. Эта схема формирования власти реализуется здесь впервые. Синоптики обещают сегодня хорошую погоду — утренний туман скоро развеется, станет солнечно и тепло.

04:18 10.09.2017 Как сообщает корреспондент VL.ru с 828-го избирательного участка Владивостока, пришедший на выборы мужчина обнаружил, что уже внесён в списки проголосовавших. Его вычеркнули из общего журнала и позволили проголосовать самостоятельно.

04:19 10.09.2017 В Хакасии подготовили 275 участков для голосования. Также определены более 150 резервных помещений на случай возникновения нештатных ситуаций. Все они проверены межведомственными комиссиями на предмет соответствия противопожарной безопасности, оснащения средствами экстренной связи с органами правопорядка, соблюдения требований антитеррористической защищенности и доступности для инвалидов, заверили в ресизбиркоме

04:21 10.09.2017 Стало известно о том, что в селе Кысыл-Сыр Вилюйского района Якутии за 4 дня до голосования наблюдатели одного из кандидатов остановили, опросили и сдали в полицию пьяного избирателя, который пытался проголосовать досрочно и, по его признанию, отдать предпочтение определённым претендентам в главы района и села за бутылку водки. Наблюдателей смутило то, что у неопрятного и нетрезвого избирателя был дорогой смартфон. Мужчина рассказал, что телефон ему дали для того, чтобы сфотографировать бюллетень. Галочки в нём он должен был поставить за определённых кандидатов в главы Кысыл-Сыра и Вилюйского района. В территориальной избирательной комиссии заявили, что разбираться с этим инцидентом будет следствие.

04:23 10.09.2017 В сахалинских социальных сетях распространяются видеоролики, снятые разными людьми, свидетельствующие о якобы имеющем место подкупе избирателей. На одном из видео человек, представляющийся членом избирательной комиссии, задает вопросы людям, стоящим возле автомобиля: «Голоса скупаете по 500 рублей?» В ответ группа мужчин требует убрать видеокамеру. Человек, снимающий происходящее на видео, предупреждает о том, что уже вызвал полицию и зафиксировал номера машины. После этого группа мужчин спешно покидает место событий.

04:25 10.09.2017 В одном из ключевых городов Красноярского края — Норильске — проходят выборы депутатов городского совета. По многомандатным округам баллотируются в общей сложности 35 кандидатов, по единому округу зарегистрированы списки КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Единой России», «Зеленых». Всего в крае сегодня пройдет голосования на 55 выборах муниципального выбора, большинство из них — в сельских поселениях.

04:29 10.09.2017 Из поселка Луговое на Сахалине приходят видеосообщения о фактах подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов. На видео мужчина, явно находящийся в состоянии алкогольного опьянения, говорит: «Приезжают, показывают 500 рублей, говорят, мол, проголосуешь за «N» — получишь деньги. Ну, я взял 500 рублей, пошел, купил «черпак».

04:33 10.09.2017 На 80 избирательных участках в Петропавловске-Камчатском работают 259 наблюдателей, назначенных политическими партиями и зарегистрированными кандидатами. С этого года избирательные комиссии Камчатки также используют в работе технические средства для считывания QR кода. Это нововведение также направлено на обеспечение легитимности выборного процесса.

04:36 10.09.2017 В Красноярском крае сегодня пройдут выборы депутатов Минусинского горсовета шестого созыва, выборы депутатов Назаровского горсовета пятого созыва. В Норильске выберут депутатов Норильского городского совета, в Богучанском районе — депутатов Богучанского сельсовета четвёртого созыва. Также в крае пройдут выборы главы Зачулымского сельсовета Бирилюсского района, досрочные выборы главы Маталасского сельсовета Бирилюсского района, выборы главы Александровского сельсовета Боготольского района, выборы депутатов ряда сельских советов и другие. В избирательной комиссии Красноярского края 10 сентября 2017 года будет работать горячая линия.

04:39 10.09.2017 Голосование на выборах депутатов Мариинского и Топкинского районов началось в Кемеровской области. Кроме того, в Кузбассе пройдут довыборы депутатов областного совета по двум округам, а также довыборы в несколько муниципальных советов. Кузбасс отличается достаточно высокой явкой избирателей. Например, на прошлогодних выборах в Госдуму на избирательные участки пришли 86,8% избирателей.

04:44 10.09.2017 В сахалинском Холмске избирателей завлекают козлятиной, яблоками и цветами. В единый день голосования в городе работает масштабная ярмарка. В ней принимают участие более 30 сельхозпредприятий и владельцы частных подсобных хозяйств. В продаже — домашняя козлятина, яблоки, дикоросы, цветы и прочие продукты сельхозпроизводителей.

05:05 10.09.2017 В Томаринском районе Сахалинской области к полудню проголосовали 1529 человек из 8185, включенных в избирательные списки. Это 18,7% от общего количества избирателей. В Томари работают 11 участков для голосования. Нарушений на 12:00 по местному времени (04:00 мск) на зафиксировано.

05:06 10.09.2017 По данным избиркома Владивостока, на 10:00 по местному времени (03:00 мск) проголосовало 18 040 человек, включая досрочно проголосовавших. Это 4,06% от общего числа внесённых в списки для голосования на выборах в думу Владивостока избирателей.

05:07 10.09.2017 В Омске в единый день голосования пройдут выборы в городской совет. Половину из 40 депутатов выберут по одномандатным округам, половину — по спискам партий.

05:09 10.09.2017 На Камчатке военный попался на попытке проголосовать по чужому паспорту. Наблюдатели это заметили. Офицер, который привел «срочников» на участок, попытался сбежать с него. Сейчас избирком ведет проверку, информация уточняется.

05:11 10.09.2017 Секретарь избирательной комиссии Хакасии Ольга Куюкова ранее заявила, что избирательная система региона «приняла все необходимые меры по созданию комфортных условий для участия избирателей в выборах и готова к проведению единого дня голосования 10 сентября 2017 года». Как сообщили в ресизбиркоме, с 30 августа по 5 сентября в территориальных избирательных комиссиях проводилось досрочное голосование. За это время в ТИК правом проголосовать досрочно воспользовались 326 избирателей. С 6 по 9 сентября досрочное голосование проводилось в участковых избирательных комиссиях.

05:18 10.09.2017 В небольшом селе Эрги-Барлык Барун-Хемчикского района Тувы выбирают депутатов Хурала представителей. Село находится в юго-западной части республики, в нем проживают около 1,5 тыс. человек, в состав совета избираются 11 депутатов. Это единственные выборы, которые пройдут сегодня в Туве.

05:18 10.09.2017 В соцсетях жители Якутска сообщают, что проголосовавшие могут участвовать в лотерее. «Бумажки с номерами дают на входе, выбираешь сам, отрываешь часть — и в прозрачную коробку», «Какие-то бумажки с номерами дают», «Номера длинные, бумажки сразу дают или после того, как зарегился и проголосовал», «Лотерею раздают возле избирательных участков», — пишут люди. Читайте также: В Якутии голоса меняли на водку? В избирательной комиссии республики о лотерее ничего не знают и уверены, что если бы таковая проводилась, работники избирательных участков сразу бы об этом сообщили. «Мы про это ничего не знаем, поэтому считаю эти сведения недостоверными», — заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель ТИК Якутска Алла Самойлова.

05:22 10.09.2017 На выборы в горсовет Омска зарегистрирован 81 человек, желающий получить место в муниципальном парламенте по одномандатным округам, двое из них самовыдвиженцы. Остальные представляют политические партии. 16 человек из зарегистрированных кандидатов по одномандатным округам — это бывшие депутаты Омского городского совета. По партийным спискам в Омский горсовет зарегистрировано более 300 человек

05:27 10.09.2017 В единый день голосования сахалинские власти с «помпой» открыли реабилитационный центр для инвалидов. Оппозиция неоднократно критиковала региональное правительство за затянувшуюся стройку и по «невероятному» стечению обстоятельств Центр был введен в эксплуатацию именно сегодня. Новость моментально была растиражирована местными СМИ. Сегодня на Сахалине и Курилах проходят выборы в Областную думу VII созыва, выбирают также депутатов в муниципальных образованиях.

05:32 10.09.2017 Наблюдатели на выборах на Сахалине отмечают, что избиратели не интересуются информацией о кандидатах, размещенной на стендах у входа. Все сразу направляются получать бюллетени и голосовать. Лишь единицы избирателей задерживаются у стендов. Отмечается также, что голосуют в основном люди преклонного возраста, молодежи почти нет.

05:36 10.09.2017 В Якутске на 10:00 по местному времени (04:00 мск) проголосовали 5,05% избирателей, или 8 597 человек из 170 333. Данных по явке в других муниципалитетах республики на это время до сих пор нет.

05:46 10.09.2017 В Свердловской области члены участковых избирательных комиссий занимают свои рабочие места. 10 сентября здесь выбирают губернатора. Также проходят местные выборы.

05:49 10.09.2017 На местных выборах в Свердловской области гражданам предстоит избрать думы Нижнего Тагила, Серова, Богдановича, Первоуральска и т.д. Кроме того, пройдут выборы мэра Нижнего Тагила.

05:50 10.09.2017 На курильском острове Парамушир по данным на 12:00 по местному времени (04:00 мск), проголосовали 15% избирателей. В Северо-Курильске, несмотря на тяжелые последствия прошедшего циклона, избирательные участки открылись вовремя. В Северо-Курильске выбирают депутатов областной думы и местного собрания депутатов.

05:52 10.09.2017 В Пермском крае 10 сентября выберут губернатора. Одним из первых проголосует председатель краевой избирательной комиссии Игорь Вагин. Он отдаст свой голос на избирательном участке номер 3205, по улице Лебедева, 40.

05:52 10.09.2017 Чуть более 13 тыс. избирателей проголосовали в Забайкалье по состоянию на 10:00. Это 3,2% избирателей тех территорий, где сегодня проходят выборы. При этом в Тунгиро-Олёкминском районе, где выбирают главу, явка превысила 26%.

06:00 10.09.2017 Утро дня голосования в Перми выдалось пасмурным. Идет мелкий моросящий дождь, который периодически усиливается. В городских автобусах висят объявления, предупреждающие горожан о том, что все автобусные маршруты в день голосования работают по буднему расписанию.

06:01 10.09.2017 В Свердловской области открылись избирательные участки

06:03 10.09.2017 В Якутске активнее всего голосуют студенты. Самые высокие показатели явки на 10:00 по местному времени (04:00 по мск) зафиксированы на избирательных участках возле общежитий и студгородков вузов и колледжей города. Так, при средней явке по Якутску в 5,05%, на участок возле студгородка Якутской государственной сельскохозяйственной академии (ЯГСХА) в это время пришли уже более 25% избирателей, на расположенном возле якутского медколледжа пункте для голосования явка составила 19%, возле Якутского индустриально-педагогического колледжа проголосовали 12,2% избирателей, а на участках возле общежитий Северо-восточного федерального университета (СВФУ) — 16,5% и 20,3%.

06:03 10.09.2017 На выборах главы Бурятии к 10:00 по местному времени проголосовали 6,60% избирателей. Пока наиболее активны избиратели Окинского района республики

06:06 10.09.2017 Представители средств массовой информации собираются на цокольном этаже Дома правительства Свердловской области, где оборудован пресс-центр областной избирательной комиссии. Председатель избиркома Валерий Чайников заверил, что в день выборов пресс-центр будет работать «до последнего журналиста». В 0:00 по местному времени (22:00 мск) здесь планируется огласить первые итоги выборов.

06:07 10.09.2017 В Чите, где проходят довыборы депутатов городской думы по трем округам, за два часа, то есть к 10:00 местного времени, проголосовали всего 1,7% избирателей.

06:08 10.09.2017 В Сахалинской области, по данным на 12:00 по местному времени (04:00 мск), проголосовали 11,42% избирателей. Это 43 320 граждан с правом избирательного голоса. В 2012 году на аналогичных выборах, в Облдуму, явка была на 1,5% ниже. Среди округов по-прежнему в лидерах Невельский район — там, по данным на 12:00, проголосовали 18,25% (4 356 человек). В Охе в полдень проголосовали 9,3% избирателей — 1 919 человек.

06:09 10.09.2017 Утром 9 сентября на Урале был проливной дождь. Сегодня, 10 сентября, пасмурно и сыро. Температура воздуха — +9 градусов.

06:14 10.09.2017 В сахалинском Холмске впервые проголосовавшим молодым людям дарят билеты в кино — «За активную жизненную позицию». В кинотеатре «Россия» они смогут посмотреть новинки кинематографа.

06:14 10.09.2017 Очевидцы сообщают, что в Бурятии на избирательный участок пришла собака с паспортом в зубах. Это произошло на участке №743 в Улан-Удэ. «Пришла собака к нам проголосовать с паспортом», — цитирует FlashSiberia представителя местной избирательной комиссии. Уточняется, что собака, держа в зубах документ, вошла в помещение и там дождалась хозяйку, которая забрала у неё паспорт.

06:15 10.09.2017 В Перми начал свою работу избирательный участок № 3205, председатель краевой избирательной комиссии Игорь Вагин опустил в урну свой бюллетень. Отвечая на вопросы журналистов, Вагин сообщил, что все избирательные участки начали свою работу. Он подчеркнул, что, несмотря на дождливую погоду, настроение у членов краевой избирательной комиссии отличное.

06:15 10.09.2017 На Ямале 10 сентября проходят довыборы в окружное Законодательное собрание и местные выборы. Избирательные участки уже открылись. Голосованием планируется охватить 166 тыс. человек

06:16 10.09.2017 По данным избиркома Владивостока, по состоянию на 12:00 по местному времени (05:00 мск) участие в выборах в думу Владивостока приняли 6,57% избирателей из 444 825 человек.

06:17 10.09.2017 Ожидаемая явка на выборы губернатора Свердловской области — 33−35%. Такие ожидания на встрече с журналистами ранее высказал председатель областной избирательной комиссии Валерий Чайников.

06:19 10.09.2017 В Югре 10 сентября проходят довыборы депутатов окружной думы, выборы глав и депутатов нескольких представительных органов местного самоуправления. Участки уже открылись и приняли первых избирателей

06:21 10.09.2017 К 12:00 по местному времени (6:00 мск) в Якутске проголосовали 11,23% избирателей, или 19 134 человека. Явку в муниципалитетах избирком республики оперативно не даёт, ссылаясь на то, что участков очень много (почти 600), расстояния до них большие, а связь плохая. До сих пор неизвестно, сколько избирателей пришли проголосовать в районах на 10:00.

06:23 10.09.2017 Председатель краевой избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин сообщил, что на текущих выборах губернатора не все кандидаты воспользовались возможностью направить своих наблюдателей на избирательные участки. Всего 10 сентября 2017 года наблюдение за выборным процессом осуществляет около двух тысяч человек.

06:25 10.09.2017 Депутатов думы Ханты-Мансийского автономного округа шестого созыва выбирают по одномандатным избирательным округам №№ 6 и 10. Также проходят выборы 12 глав городских и сельских поселений, 104 депутатов в советы поселений. Кроме того, предстоит выбрать четырех депутатов в городские думы и в думу одного района.

06:30 10.09.2017 В Свердловской области на избирательных участках нескольких городов проходит лотерея. Например, в Первоуральске проголосовавшим гражданам дают шанс выиграть квартиру и машину. Но для этого нужно вытянуть счастливый билетик. Одна из проголосовавших местных жительниц пришла на выборы для того, чтобы выиграть квартиру. Но стала счастливой обладательницей сувенира.

06:31 10.09.2017 На Ямале за ходом выборов наблюдают члены федеральной ассоциации по мониторингу реализации избирательных прав «Гражданский контроль», созданной в Общественной палате России.

06:34 10.09.2017 Председатель избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин покинул территорию избирательного участка № 3205. По состоянию на 8:30 по местному времени на этом участке проголосовало 13 человек. Журналисты пытались получить комментарий у первого проголосовавшего, но он отказался его дать. Мужчина сообщил, что он очень спешит на работу.

06:38 10.09.2017 В Нижнем Тагиле Свердловской области наиболее насыщенные выборы — избирателям дают по четыре бюллетеня. Два по выборам в городскую думу, а также по выборам губернатора и мэра. Отметим, Нижний Тагил — единственный город Свердловской области, в котором мэра именно выбирают, а не назначают.

06:44 10.09.2017 В Курганской области на избирательные участки ждут порядка 84 тысяч избирателей. По одномандатному округу № 10 проводятся довыборы в областную думу. За мандат борются пять человек: четверо от политических партий и один самовыдвиженец. Жители Юргамышского поссовета Юргамышского района выбирают главу. Также проходят выборы депутатов Матвеевской сельской думы Целинного района по семимандатному избирательному округу, довыборы депутатов Курганской городской думы по двум одномандатным округам, довыборы депутата Катайской городской думы, депутата Сафакулевской районной думы, четырёх депутатов Шумихинской районной думы, четырёх депутатов Круглянской сельской думы. Кроме того, предстоит избрать пятерых депутатов Давыдовской сельской думы.

06:46 10.09.2017 В Тюменской области начали работу 132 избирательных участка. Здесь проходят местные выборы. На 90 депутатских мандатов разного уровня претендуют 218 зарегистрированных кандидатов.

06:46 10.09.2017 На выборах мэра Усолья-Сибирского в Иркутской области явка на 10:00 составила 6,25%, в Тулунском районе на участки пришли 4,36%, в Бодайбо — 5,77%. В целом по региону, где проходят более 500 муниципальных выборов, проголосовали 4,83%.

06:47 10.09.2017 В выборах депутатов думы Петропавловска-Камчатского по состоянию на 15:00 местного времени (06:00 мск) приняли участие 14 322 человека. Это 10,85% от общего числа избирателей. На прошлых выборах, по данным на 15:00, явка была 11,51%.

06:53 10.09.2017 Активней всего на выборах в думу Владивостока голосуют избиратели округа №2 — 8,76%, №3 — 8,40% и №13 — 8,21%. Самая низкая явка отмечена на избирательном округе №17 — 4,13%. Меньше 5% избирателей пришло также на округа №14,15.

06:53 10.09.2017 Журналистам, аккредитованным при избирательной комиссии Свердловской области, обещают пресс-тур по местам голосования.

06:54 10.09.2017 Самая высокая утренняя явка на муниципальных выборах в Иркутской области зафиксирована на выборах главы села Майск, где проживают более 1,1 тыс. человек. За власть здесь борются директор компании «ДКС» Андрей Денисов (выдвинут ЛДПР) и действующий глава поселения Александр Серебренников («Единая Россия»). На 10:00 в селе проголосовали почти 12%).

06:59 10.09.2017 Только сейчас стали известны данные явки в муниципалитетах Якутии на 10:00 (4:00 мск). Задержку избирком региона, состав которого сменился накануне выборов, объясняет большими расстояниями между населёнными пунктами, большим количеством участков (по республике почти 600) и плохим качеством связи. Самые активные избиратели живут в Сунтарском (37,8%), Нижнеколымском (25,57%), Горном (21,3%), Верхневилюйском, Мегино-Кангаласском (в каждом более 17%), Намском (15,8%) районах. Вяло голосование идёт в городском округе Якутска Жатай (0,54%), Мирнинском и Нерюнгринском районах (2,09 и 3,9% соответственно).

07:02 10.09.2017 Избирком Сахалинской области провел пресс-конференцию, в ходе которой заявил о высокой активности избирателей. Между тем наблюдатели на участках говорят о том, что «явка никакая». Один из источников ИА REGNUM вообще высказал предположение, что «явку намеренно сушат». В ходе пресс-конференции Облизбиркома возник скандал — в зал вошел мужчина, который громко заявил, что его лишили избирательного права. К возмущенному избирателю немедленно направили человека, который призван был решить его проблему, но, судя по всему, сделать этого не смог. Гражданин ушел со словами: «Лишили права голоса и всё!»

07:03 10.09.2017 В Свердловской области на нескольких участках могут проголосовать избиратели, имеющие проблемы со зрением. В Екатеринбурге это участки № 1356 на улице Технической, 53, 1484 на 8 Марта, 89, 1646 на проспекте Космонавтов, 43в, а также 1690 на улице Избирателей, 137. В Нижнем Тагиле участок № 2175 находится на улице Тельмана, 19 (Дзержинский район).

07:05 10.09.2017 На избирательных участках Свердловской области, предназначенных для голосования инвалидов по зрению, бюллетени изготовлены по Брайлю. Также избирком заявлял о возможности аудиобюллетеней, запись которых провела Областная библиотека для слепых.

07:06 10.09.2017 Спокойнее всего голосование на Сахалине проходит в СИЗО и в психоневрологическом диспансере. В СИЗО по данным на 12:00 по местному времени (04:00 мск) проголосовали 242 человека. Правозащитники нарушений не фиксируют. В психоневрологическом интернате инвалиды голосуют спокойно, на участках заранее предусмотрели все, что необходимо людям с ограниченными возможностями.

07:16 10.09.2017 В Свердловской области явку сделает погода, считают некоторые наблюдатели. И погода пока не радует. Идёт дождь, который продлится до вечера.

07:17 10.09.2017 В Ульяновской области 10 сентября начались дополнительные выборы депутатов городской думы Ульяновска. В выборах принимают участие 3 кандидата от партии «Справедливая Россия» и по четыре кандидата от КПРФ, ЛДПР и «Единой России». В этот же день в регионе проходят выборы депутатов городской думы Новоульяновска, и депутатов представительных органов муниципальных образований на территории муниципального образования «Барышский район».

07:19 10.09.2017 В единый день голосования в Екатеринбурге открылись избирательные участки. В 9:30 по местному времени (7:30 мск) в пресс-центре регионального избиркома ожидается пресс-подход главы избирательной комиссии Свердловской области Валерия Чайникова.

07:20 10.09.2017 Новосибирская область, где проходят муниципальные выборы и довыборы в заксобрание региона, не блещет высокой явкой — 2,1% избирателей посетили избирательные участки за первые два часа голосования.

07:21 10.09.2017 В Омске, где сегодня выбирают депутатов горсовета, во время проведения выборов безопасность будут обеспечивать 1500 сотрудников полиции, более 300 сотрудников Росгвардии и частных охранных организаций.

07:25 10.09.2017 На территории Свердловской области в единый день голосования оборудовано 1526 помещений для избирателей с инвалидностью. В сравнении с 2016 годом число таких участков увеличилось на 52%.

07:26 10.09.2017 В свободном порту Ванино Хабаровского края, где сегодня выбирают главу поселения, на 12:00 по местному времени (05:00 мск) явка избирателей составила 19%. Интрига выборов в том, что за кресло главы борются действующий глава Станислав Веденеев и экс-глава Ольга Семёнова. Предвыборная кампания в поселке была столь скандальной, что жители обратились за помощью к краевым властям, потребовав остановить волну «черного пиара».

07:27 10.09.2017 В Свердловской области голосование проходит на 2 542 избирательных участках. Из них 805 оснащены видеонаблюдением.

07:33 10.09.2017 На избирательном участке №1440 в школе №47 Екатеринбурга (улица Данилы Зверева, 8) необычный состав участковой комиссии. Здесь из 12 членов комиссии девять являются студентами. Возглавляет комиссию преподаватель Уральского государственного юридического университета Александр Сухоруков.

07:36 10.09.2017 В социальных сетях уже появилась информация о нарушениях, допущенных в ходе голосования на довыборах депутата Законодательного собрания Новосибирской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу №21. Пользователи Facebook сообщают о том, что на одном из избирательных участков были найдены 50 бюллетеней без печати, на другом уже оформляется протокол по факту «подвоза сразу семи полупьяных избирателей».

07:38 10.09.2017 На выборах депутатов Омского городского совета проголосовал губернатор Омской области Виктор Назаров. Как сообщили в облправительстве, глава региона проголосовал на избирательном участке в гимназии №62. Напомним, голосование в Омске проходит на 471 избирательном участке.

07:38 10.09.2017 Екатеринбург. Глава регионального избиркома Валерий Чайников сообщил что все 2542 избирательных участка открылись и работают в штатном режиме.

07:43 10.09.2017 Екатеринбург. Глава регионального избиркома Валерий Чайников сообщил, что особого ажиотажа на избирательных участках Свердловской области не наблюдается.

07:44 10.09.2017 На выборах главы и депутатов Мирного в Якутии зафиксировано нарушение: на избирательных участках демонтируют камеры видеонаблюдения, которые там накануне выборов с согласия ТИК установил один из кандидатов в мэры. «Я обратился в Центризбирком России с заявлением о нарушении моих прав как кандидата. После этого с моими доводами в Мирном согласились, и сейчас камеры обратно устанавливаются», — сказал «Блокноту Якутска» претендент в главы. По сведениям избиркома республики, жалоба поступила пока только одна из Момского района. Там женщина жаловалась, что ей не дали проголосовать, но выяснилось, что она пришла с копией паспорта вместо оригинала документов, а значит, отказ был законным.

07:46 10.09.2017 В социальных сетях Сахалина многие посетители пишут, что пойдут голосовать «под самый занавес»: «Я пойду минут за 20 до закрытия участка. Хочу проверить, не заполнили ли за меня мой бюллетень. Несколько лет назад было такое у жены и родителей». «Вот и я пойду в 19:55! Проверю, не стоит ли напротив моей фамилии подпись!», — пишут одни сахалинцы. «Вы что, думаете, что они такие глупые, чтобы делать всякие подтасовки во время выборов? Все делается после выборов», — пишут другие.

07:52 10.09.2017 Погода не радует пермяков в утро дня голосования, дождь периодически усиливается, скорость ветра достигает 4 м/с, голосующие участка № 3205 г. Перми пожаловались корреспонденту ИА REGNUM на промокшую обувь. Согласно данным Избирательной комиссии Пермского края по показателю процента избирателей, принявших участие в досрочном голосовании, лидирует Соликамский район, там он равен 5,72%, на втором месте — Суксунский район (5,14%), на третьем — Ординский район (2,61).

07:52 10.09.2017 Вот и первые проголосовавшие политики. Депутат Заксобрания Пермского края Дарья Эйсфельд отдала свой голос на одном из участков. С момента начала выборов прошло чуть больше часа, а дно у урны почти закрыто.

07:53 10.09.2017 Явка на выборах главы города Абазы в Хакасии по состоянию на 10:00 (местное время) составляла 4,31%.

07:53 10.09.2017 В Татарии в единый день голосования 10 сентября 2017 года проходят дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований на территории 38 муниципальных районов республики. Всего будет распределено 154 вакантных мандата

07:56 10.09.2017 В Саратовской области 10 сентября 2017 года начались выборы губернатора и депутатов областной думы. Выборы главы региона проходят впервые с 2000 года. На пост главы региона претендуют врио губернатора Валерий Радаев, который претендует на второй срок главы области, первый секретарь областного комитета КПРФ Ольга Алимова, генеральный директор ООО «Мастер склад» Станислав Денисенко от партии ЛДПР и главный инженер ООО «Балтекс» Лидия Паринова от «Патриотов России». В областную думу шестого созыва будут избраны 45 депутатов.

07:57 10.09.2017 Одно из новшеств избирательной кампании 2017 года — это голосование по месту нахождения. Гражданину не нужно ехать за «открепительным удостоверением», а достаточно написать заявление. Этой возможностью в Свердловской области воспользовались 16 928 избирателей.

08:02 10.09.2017 В республике Карелия 10 сентября 2017 года выбирают главу региона. Избирательные участки открылись в регионе в 8 часов утра по московскому времени и будут работать до 22:00 мск. Прямые выборы населением руководителя республики проходят в Карелии впервые с 2002 года. Первоначально кандидаты на должность главы Карелии были выдвинуты со стороны девяти партий. Однако пять кандидатов по разным причинам не дошли до финиша. Поэтому на пост главы республики в единый день голосования претендуют только четыре кандидата, представляющие четыре парламентские партии.

08:02 10.09.2017 В Свердловской области в единый день голосования на более чем 600 избирательных участках будут работать комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) — это примерно четверть всех избирательных участков региона.

08:03 10.09.2017 В Кировской области 10 сентября начались выборы губернатора. Необходимость в их проведении возникла после того, как в 2016 году действующий глава региона Никита Белых был арестован за получение взятки в крупном размере. На сегодня на пост главы региона претендуют депутат Госдумы и лидер кировского отделения ЛДПР Кирилл Черкасов, депутат областного Заксобрания Кировской области и секретарь обкома КПРФ Сергей Мамаев, руководитель кировского отделения партии «Коммунисты России» Николай Барсуков и врио губернатора Кировской области, выдвинутый партией «Единая Россия» Игорь Васильев. В этот же день в регионе пройдут выборы депутатов городской думы Кирова, депутатов и глав МСУ в районах области.

08:04 10.09.2017 В Карелии избиратели голосуют на выборах главы республики. Первой на избирательный участок в индустриальном колледже Петрозаводска пришла пенсионерка Лидия Оленичева. «Я и вся моя семья всегда голосуют. Всегда прихожу пораньше. В первую очередь главе республики, которого выберут сегодня нужно заняться восстановлением промышленности, сельского хозяйства и убрать коррупцию. Не будет коррупции, у нас денежки будут все сохраняться», — сказала пенсионерка.

08:05 10.09.2017 В Нижнем Новгороде начались довыборы депутатов городской думы. Из 34 выдвинутых кандидатов зарегистрировано 14 человек. Среди них три самовыдвиженца, два кандидата от партии «Справедливая Россия», три кандидата от «Единой России», три кандидата от ЛДПР и три кандидата от КПРФ. Кандидатам от партий «Коммунисты России», «Родина», «Партии Роста», «Великое Отечество» и семерым самовыдвиженцам в регистрации было отказано. Всего 10 сентября выборы проходят в 33 муниципальных образованиях области.

08:06 10.09.2017 Первые в истории Севастополя выборы губернатора открылись сегодня, 10 сентября. Изначально на пост главы города-героя претендовали 10 кандидатов, но до финиша дошли лишь пятеро из них. Проголосовать жители Севастополя смогут на 184 избирательных участках — в том числе два из них расположены на кораблях Черноморского флота, находящихся в единый день голосования в море.

08:07 10.09.2017 В Ленинградской области 10 сентября проходят выборы депутата Государственной Думы VII созыва по Кингисеппскому одномандатному избирательному округу №112. Кроме того, сегодня будет избран депутат Законодательного собрания Ленобласти на одно досрочно освободившееся депутатское кресло, а также несколько десятков депутатов советов муниципальных образований. Голосование проводится с 8 до 20 часов по московскому времени.

08:07 10.09.2017 В Екатеринбурге 10 сентября работает Центр общественного наблюдения за выборами. Он был создан по инициативе Уполномоченного по правам человека Свердловской области Татьяны Мерзляковой и при содействии областной избирательной комиссии. Площадка находится на улице Карла Либкнехта, 6б. В течение дня здесь запланированы пресс-подходы. С журналистами встретятся глава облизбиркома Валерий Чайников, члены Совета Федерации Эдуард Россель и Аркадий Чернецкий, депутаты, кандидаты, политологи и общественники. Также запланировано выступление бывшего председателя свердловского облизбиркома Владимира Мостовщикова. Из Центра общественного наблюдения в интернет ведётся видеотрансляция.

08:09 10.09.2017 По данным сахалинского Облизбиркома на 15:00 по местному времени (07:00 мск) на выборах в Областную думу VII созыва проголосовали 19,37% избирателей — 73 514 человек. При этом голосовать на Сахалине и Курилах имеют право 378 584. Таким образом, на 15:00 по местному времени 305 070 сахалинцев и курильчан не реализовали свое право избирать.

08:09 10.09.2017 В Новгородской области начались выборы губернатора. Открыты 543 избирательных участка. В списках избирателей — свыше 507 тыс. человек. На пост главы региона претендуют пять кандидатов от КПРФ, «Патриотов России», ЛДПР, «Единой России» и «Справедливой России». Выборы считаются досрочными, так как прежний глава региона Сергей Митин ушёл в отставку, не дожидаясь окончания срока своих полномочий. На второй срок Митина также избирали на прямых выборах в 2012 году.

08:09 10.09.2017 В Калининградской области начались губернаторские выборы. Впервые в регионе избирательные участки открылись в 7:00, а не восемь утра, как раньше. Погода — не очень. С утра моросит дождик. Глава облизбиркома Инесса Винярская в прямом эфире ГТРК «Калининград» призывает избирателей прийти проголосовать, несмотря на погоду.

08:10 10.09.2017 Губернатора сегодня выбирают и жители Рязанской области. На пост претендуют пять кандидатов, а всего в регионе проходит более 140 выборов различных уровней. Отметим, что в 2012 году, когда рязанцы также выбирали губернатора, явка составила 43,67%. Тогда на пост претендовали четыре кандидата — второго тура удалось избежать.

08:11 10.09.2017 В Мордовии впервые с 2003 года проходят выборы главы республики. На этот пост претендуют врио главы республики Владимир Волков от «Единой России», глава фракции ЛДПР в Госсобрании республики Евгений Федоров, представитель регионального отделения «Российской партии мира и единства» Петр Вельмакин, депутат Спасского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района республики, и.о. председателя совета регионального отделения «Справедливой России» Тимур Гераськин, кандидат в депутаты Госдумы шестого созыва, президент группы компаний «ИМТ», представитель КПРФ Дмитрий Кузякин. На территории региона открылись 785 избирательных участков.

08:13 10.09.2017 Первые в истории выборы губернатора стартовали в городе-герое Севастополе. Всего на пост губернатора изначально претендовали 10 человек, однако до выборов дошли лишь пять кандидатов. Севастопольцам предстоит выбрать из пяти кандидатур:Ивана Ермакова («Патриоты России»),Ильи Журавлева (ЛДПР),Романа Кияшко (КПРФ),Николая Кряжева («Коммунистическая партия социальной справедливости») иДмитрия Овсянникова («Единая Россия»). Чтобы возглавить регион, кандидат должен набрать более 50% голосов избирателей. В случае если ни один кандидат не сможет преодолеть этот порог, будет назначен второй тур голосования. Губернатор избирается на пять лет.

08:13 10.09.2017 Явка на выборах депутатов Омского горсовета к 10:00 по местному времени составила 4,34%

08:13 10.09.2017 Наиболее высокая явка на Сахалине по-прежнему остается в Невельском районе. Там по состоянию на 15:00 местного времени (07:00 мск) проголосовали 25,7% избирателей — 6133 человека.

08:14 10.09.2017 В Республике Карелия на пост главы республики на выборах 10 сентября 2017 года претендуют четыре кандидата: Евгений Беседный, депутат Законодательного собрания Республики Карелия, заместитель председателя комитета по образованию, культуре, спорту и молодёжной политике, выдвинут ЛДПР; Артур Парфенчиков, временно исполняющий обязанности главы Республики Карелия, выдвинут партией «Единая Россия»; Ирина Петеляева, депутат Законодательного собрания Республики Карелия, помощник депутата Госдумы Сергея Миронова, выдвинута партией «Справедливая Россия»; Евгений Ульянов, депутат Законодательного собрания Республики Карелия, помощник депутата Госдумы Жореса Алфёрова, выдвинут КПРФ. Если ни один из претендентов сегодня не наберет более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, через 21 день будет назначено повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов.

08:14 10.09.2017 В Марий Эл в единый день голосования открылось 530 избирательных участков. В регионе проходят досрочные выборы главы республики, дополнительные выборы депутатов Государственного собрания республики шестого созыва в двух одномандатных округах — в Волжском муниципальном районе и городском округе «Город Козьмодемьянск». На пост главы Марий Эл ппретендуют врио главы региона Александр Евстифеев от «Единой России», координатор регионального отделения ЛДПР Альберт Федоров, председатель совета регионального отделения «Справедливой России» Наталья Глущенко и руководитель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Валентина Злобина. Впервые в выборах на пост главы республики не участвует представитель КПРФ.

08:15 10.09.2017 Муниципальные выборы стартовали в Псковской области. Всего в регионе в единый день голосования завершаются 38 избирательных кампаний. В 21 районе выбирают депутатов районных собраний. В семи районах — глав муниципалитетов. В областном центре Пскове и Великих Луках — новые составы городских дум. Кроме того, в Великих Луках проходят дополнительные выборы депутата Псковского областного собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8. Выборы проходят во всех районах, кроме Себежского и Куньинского. В них могут принять участие почти 524 тыс. избирателей.

08:16 10.09.2017 В Курской области сегодня к финишу подошли 77 избирательных кампаний, самые крупные из них — выборы депутатов Курского городского собрания шестого созыва. На 34 мандата на выборах депутатов Курского городского Собрания претендуют более 300 кандидатов — представителей политических партий и самовыдвиженцев. Выборы проходят по смешанной системе: из 34 депутатов Курского городского собрания 17 избираются по партийным спискам по единому избирательному округу, 17 — по одномандатным избирательным округам.

08:17 10.09.2017 На пост губернатора Белгородской области претендуют четверо: помощник депутата Государственной думы ФС РФ по работе в Белгородской областиКонстантин Климашевский, выдвинутый ЛДПР; действующий глава региона Евгений Савченко, баллотирующийся от «Единой России»; депутат Белгородской областной думы шестого созыва, помощник депутата Государственной думы ФС РФ по работе в Белгородской области Станислав Панов, выдвинутый КПРФ; генеральный директор ООО «СМУ-55»Эдуард Чаусов от «Партии ветеранов России». По данным на 1 июля, в списки избирателей на территории Белгородской области включены 1 млн 238 тыс. 189 человек.

08:18 10.09.2017 Самая большая явка избирателей на выборах в Сахалинскую Областную думу зафиксирована на избирательном участке №351. Там по состоянию на 15:00 местного времени (07:00 мск) проголосовали уже почти 50% избирателей. Данный участок находится в городском Доме — интернате для престарелых — инвалидов. Всего там зарегистрировано 257 избирателей, проголосовали уже 120.

08:19 10.09.2017 В Пензенской области начались выборы в региональное Законодательное собрание VI созыва, которые пройдут по смешанной системе: 18 депутатов будут избраны поодномандатным округам, 18 — по партийнымспискам. Всего зарегистрировано более 400 кандидатов, из них 339 — по областным спискам от 10 политических партий: «Справедливая Россия», ЛДПР, «Партия за справедливость!», Российская экологическая партия"Зелёные», «Патриоты России», «Партия пенсионеров России», «Единая Россия», КПРФ, Партия социальной защиты, «Родина». Кроме того, зарегистрирован 71 кандидат в депутаты по одномандатным округам.

08:20 10.09.2017 В Брянской области сегодня проходят дополнительные выбораы депутата Госдумы от одномандатного округа №77. В округ входят Брянск, Новозыбковский, Стародубский, Климовский, Севский и другие районы региона. В списках избирателей числятся более 506 тысяч жителей. Выборы были назначены после того, как от мандата отказался депутат от «Единой России» Владимир Жутенков. На вакантное место претендуют девять человек. Это кандидат от ЛДПРБорис Пайкин, представитель КПРФ Александр Куприянов, представитель «Партии роста»Сергей Горелов, кандидат от «Родины» Николай Алексеенко, представитель «Коммунистов России»Сергей Малинкович, Константин Касаминский(«Патриоты России»), Ольга Махотина(«Яблоко»), Владимир Ворожцов(«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») и Сергей Курденкоот «Справедливой России».

08:21 10.09.2017 Жители Твери сегодня выбирают депутатов городской думы: на 33 мандата претендуют более 400 кандидатов, а конкурс составляет 12 человек на место. Также депутатов гордумы выбирают жители Осташкова, города Андреаполь. Выборы в советы народных депутатов проходят в целом ряде поселений (в том числе и вновь образованных), также проходят дополнительные выборы депутата Заксобрания Тверской области, депутатов Кимрской гордумы, Торжокской гордумы, Ржевской гордумы. Всего по итогам выборов планируется заместить 426 мандатов — а на них претендуют 1026 избирателей.

08:21 10.09.2017 Свердловская область. Невьянск. На данный момент была большая явка в городском доме культуры. По словам местных жителей это связано с ярмарочным бесплатным розыгрышем призов на избирательных участках. Также высокая явка в Быньгах Невьянского района. По словам главы избиркома Свердловской области Валерия Чайникова, бесплатная ярмарка призов для привлечения избирателей — законна.

08:21 10.09.2017 Одновременно с выборами главы Карелии, на всех избирательных участках Петрозаводска голосуют «за» или «против» республиканского закона о присвоении городу официального статуса столицы Карелии. Пока такого статуса у города официально нет. В четырех муниципальных районах Карелии 10 сентября также проходят местные референдумы по вопросам, которые волнуют жителей этих районов. Например, в Беломорском районе идет референдум вопросу строительства нефтеперерабатывающего завода в границах района. А на территории Кемского района голосуют по вопросу о строительстве морского порта в границах муниципального образования.

08:22 10.09.2017 В Чувашии сегодня в рамках единого дня голосования проходят дополнительные выборы в Госсовет республики и местные депутатские собрания. Один освободившийся мандат будет замещён в Госсовете Чувашии. В Чебоксарах, Новочебоксарске и Канаше проходят дополнительные выборы депутатов городских собраний. В семи муниципалитетах начались дополнительные выборы в районные собрания депутатов. В Комсомольском районе пройдёт местные референдум по преобразованию деревни Урмаева в село. На сегодня в этой деревне проживают более 3,2 тыс. жителей.

08:23 10.09.2017 Лидером по явке избирателей на выборах в Областную думу Сахалина стал южно-сахалинский Психоневрологический интернат: на 15:00 по местному времени (07:00 мск) из 237 пациентов там проголосовал 181. По данным Облизбиркома, процесс голосования проходит спокойно, избиратели голосуют активно. Психоневрологический интернат обогнал по явке другой интернат — для пожилых инвалидов. На остальных участках явка низкая.

08:25 10.09.2017 В Бурятии, где проходят выборы главы региона, едва не сорвалось голосование в поселении Троицком, находящемся на стыке Кабанского и Прибайкальского районов. На избирательном участке была зарегистрирована попытка кражи оптоволоконного кабеля. Эту информацию ИА REGNUM подтвердил председатель избирательной комиссии Бурятии Дмитрий Ивайловский. По его словам, ЧП удалось не допустить, и в 08:30 по местному времени связь уже была восстановлена.

08:25 10.09.2017 Масштабная кампания подошла к своему завершению на Кубани — сегодня, 10 сентября, жителям предстоит проголосовать за новый состав краевого Законодательного собрания. На 70 мест в парламенте претендуют более 570 кандидатов. В 08:00 двери открыли 2779 избирательных участка. В этом году есть новшество — 69 избирательным участкам был присвоен статус именных. Они носят имена известных жителей Кубани, а память об этих людях высоко почитают и уважают в кубанских районах и городах.

08:26 10.09.2017 Жители Удмуртии 10 сентября выбирают главу республики и депутатов Государственного совета шестого созыва. В регионе открылись 1205 участков для голосования. Следить за порядком на избирательных участках будут 2,5 тыс. полицейских, помогать которым будут сотрудники частных охранных предприятий (ЧОП) члены добровольных народных дружин. В выборах на пост главы Удмуртии примут участие представители пяти политических партий: врио главы республики Александр Бречалов от «Единой России», Тимур Ягафаров от ЛДПР, Фарид Юнусов от «Справедливой России», Владимир Бодров от КПРФ и Андрей Иванов от Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС). Число депутатов Госсовета Удмуртии шестого созыва будет сокращено с 90 до 60 человек.

08:27 10.09.2017 В Горно-Алтайске (Республика Алтай), где сегодня выбирают депутатов городского совета, явка к 10:00 местного времени составила 5%. Куда выше явка в Усть-Коксинском районе, где выбирают районный совет. Здесь проголосовали 9,1% избирателей.

08:27 10.09.2017 В Избирательную комиссию Пермского края поступили первые данные о ходе голосования на выборах губернатора. По состоянию на 10:25 по местному времени наибольший показатель средней явки продемонстрировал Суксунский район, там он равен 12,32%. На втором месте — Ординский район (10,82%), на третьем — Октябрьский район (10,08%).

08:28 10.09.2017 В 13 муниципалитетах Ростовской области открылись избирательные участки. Жители голосуют за депутатов представительных органов власти городских округов и сельских поселений. Так, в Родионово-Несветайском и Тацинском районе проходят основные выборы, в Азове, Волгодонске, Донецке, Таганроге, Шахтах, Аксайском, Орловском, Сальском, Семикаракорском и Зимовниковском районах — дополнительные, в Зимовниковском и Неклиновском районах — повторные.

08:30 10.09.2017 В Свердловской области на некоторых избирательных участках очереди из числа желающих проголосовать. Как, например, на участках Первоуральска. Возможно, это связано с проводимой среди избирателей лотереей, в качестве призов обещаны машина и квартира. Но многим достаются сувенирные кружки, ручки, сумки.

08:31 10.09.2017 В Свердловской области плохие погодные условия могут повлиять на явку избирателей. В регионе установилась холодная и дождливая погода. Так один из жителей Невьянска сообщил, что уже на данный момент на избирательных участках городского округа высокая явка, и он предположил, что в сельских районах она может превысить 40%, а в самом городе составит 22−23%. Он также сообщил, что на одном из участков до начала голосования выстроилась очередь в количестве 16 человек.

08:31 10.09.2017 На мандат депутата Госдумы по Кингисеппскому одномандатному избирательному округу №112 10 сентября претендует девять зарегистрированных кандидатов, выдвинутых политическими партиями: Сергей Гуляев, выдвинут партией «Яблоко»; Константин Жуков, выдвинут партией «Коммунисты России»; Наталья Круглова, выдвинута ЛДПР; Николай Кузьмин, выдвинут КПРФ; Марина Любушкина, выдвинута партией «Справедливая Россия»; Серик Уразов, выдвинут партией «Патриоты России»; Валерий Шинкаренко, выдвинут партией «Родина»; Андрей Широков, выдвинут «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость»; Сергей Яхнюк, выдвинут партией «Единая Россия». Мандат депутата Госдумы от этого округа освободился в связи с чем, что через 4 дня после парламентских выборов, состоявшихся 18 сентября 2016 года, избранный депутатом Сергей Нарышкин был назначен главой Службы внешней разведки. Совмещать депутатство и работу в органах исполнительной власти, к которым относится СВР, по закону нельзя. В связи с этим Нарышкин сложил депутатские полномочия, фактически к ним не приступив.

08:33 10.09.2017 В Новгородской области 11 участков открылись не в 8:00, а в 7:00 и даже в 6:00. Это сделано по обращению руководства предприятий, работающих круглосуточно — чтобы все работники, желающие принять участие в выборах губернатора, смогли проголосовать. В Хвойнинском районе участки работают с 6 утра, в Парфинском — с семи. Закроются они, как и все остальные в регионе, в 8 часов вечера.

08:37 10.09.2017 В труднодоступных и отдалённых местностях Ямала досрочно проголосовали 4 893 избирателя. Явка оставила 94,61%.

08:39 10.09.2017 Показатель средней явки на выборах губернатора Пермского края по состоянию на 10:00 по местному времени равен 4,44%. При этом доля досрочно проголосовавших составляет 0,24%. Голосование идет активнее за пределами административного центра, в Перми же самую большую явку показывает Мотовилиинский район, там она равна 2,39%. В городе продолжает идти дождь, температура воздуха поднялась до 8 градусов.

08:42 10.09.2017 В Карачаево-Черкесии проходят выборы в органы местного самоуправления. На 481 депутатский мандат в городские собрания городов Черкесск, Карачаевск и Усть-Джегута, а также в совет Абазинского муниципального района претендуют 1189 кандидатов. Для участия в выборах зарегистрированы кандидаты от 14 политических партий и 415 самовыдвиженцев.

08:43 10.09.2017 В Пермском крае на выборах нарушений общественного порядка не зафиксировано, жалоб на нарушение избирательного законодательства нет, — сообщила специалист пресс-службы Избирательной комиссии Пермского края Валерия Рыжова. Очередей на избирательных участках в Перми нет, но народ идет голосовать активно.

08:44 10.09.2017 Лидер российских буддистов Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев проголосовал на выборах главы Бурятии. «В армии голосовал с автоматом за незнакомца по приказу, теперь уже без автомата голосую, хорошо зная, за кого», — написал он в Фейсбуке. Отметим, что Бурятия является одним из центров буддизма в России. Глава Буддийской традиционной сангхи России проживает именно в этом регионе.

08:44 10.09.2017 В Пскове открыты 93 избирательных участка. Жители города выбирают депутатов в Псковскую городскую думу шестого созыва. Именно из её состава затем будет избран глава города. Для псковичей на избирательных участках организована праздничная программа и работа торговых точек. Безопасность и общественный порядок обеспечивают около 600 сотрудников полиции, личный состав Росгвардии, а также народные дружинники. На всех избирательных участках города организован пропускной режим с использованием ручных и рамочных металлодетекторов.

08:45 10.09.2017 Врио главы Карелии Артур Парфенчиков проголосовал на выборах главы республики одним из первых. Это произошло в Петрозаводске, на избирательном участке в здании индустриального колледжа. «Планы на день отличные — отдыхать. Сегодня воскресенье. Сегодня важный судьбоносный день», — сказал Парфенчиков. На вопрос о том, какие перемены могут произойти в республике сразу после выборов, он ответил: «Давайте сначала дождемся итогов выборов, а потом будем комментировать и перемены которые могут ждать республику». В холле индустриального колледжа для избирателей, которые захотят с утра подкрепиться, приготовлены пирожки и другая выпечка, а также соки, воды и печенье. Добавим, что в здании индустриального колледжа на выборах в Госдуму и Заксобрание Карелии в сентябре 2016 года голосовал предыдущий глава республики Александр Худилайнен.

08:47 10.09.2017 Северная Осетия Стартовали выборы в республиканский парламент шестого созыва. Выборы проходят по партийным спискам. В них участвуют восемь политических объединений: «Единая Россия», ЛДПР, «Патриоты России», «Родина», «Партия Роста», «Альянс зеленых», «Справедливая Россия» и КПРФ. Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 5% голосов избирателей. Предстоит выбрать 70 депутатов. На депутатские мандаты претендуют 384 человека.

08:48 10.09.2017 Свердловская область На участковых избирательных комиссиях работают 2 951 наблюдателя. 1 486 отслеживают ход голосования на выборах органов местного самоуправления. Кандидаты на должность губернатора Свердловской области выдвинули 364 наблюдателя.

08:50 10.09.2017 По состоянию на 15:00 по местному времени (08:00 мск) на выборах депутатов в Думу Владивостока проголосовало 9,92% избирателей, включая досрочно проголосовавших. По состоянию на 12:00 проголосовало 6,57% избирателей или 29 242 человека.

08:53 10.09.2017 Сахалинцы в социальных сетях о выборах в Областную думу VII созыва: «Все фарс и обман населения! Живу в городе Холмске. На участке сунули список из 6 кандидатов. Я им говорю — «Кто это? Я не знаю этих людей», ответили: «Это кандидаты от Невельского района». Я сказала, что хочу голосовать за своих, холмских! А они мне говорят: «Нет, не положено, вы закреплены за Невельским районом!». «Невельский район — это плавсостав в море, на судах, интернат. Вот такой вот «выбор». "Какой смысл ходить на выборы, если итог итак всем ясен заранее?!».

08:53 10.09.2017 Бурятия Жители Бурятии продолжают голосовать на выборах главы региона. К 12:00 по местному времени явка составила 17,60%. По мнению политолога Алексея Михалёва, итоговая явка на выборах главы Бурятии будет колебаться в пределах 40−45%.

08:54 10.09.2017 Крым В Республике Крым сегодня проходят довыборы двух депутатов в Госсовет республики, а также довыборы в местные советы. За ходом голосования следят наблюдатели, в том числе и иностранные. Один из них, депутат Национального собрания Франции Тьерри Мариани, накануне выборов сообщил журналистам, что считает выборы абсолютно законными, так как Крым вернулся в состав России по желанию его жителей. Читайте также: Единый день голосования в Крыму: город-герой впервые выбирает губернатора

08:55 10.09.2017 Якутия Наконец-то стали известны данные о явке в районах Якутии на 12:00 по местному времени (06.00 мск). В республике проголосовали 17,54% из 526 895 жителей, которых касаются сегодняшние выборы. Активнее всех избирательные участки по-прежнему посещают жители Горного района (43,22%), где проходят выборы глав и депутатов нескольких наслегов, а также Верхневилюйского района (40,34%), там выбирают в том числе главу района и депутатов Верхневилюйска. 30%-ый порог явка перешагнула также в Абыйском, Амгинском, Мегино-Кангаласском, Нижнеколымском районах из 32 муниципалитетов, где сегодня идут голосования разного уровня. Наименее активно якутяне по-прежнему голосуют в округе Якутска Жатай (1,61%), Мирнинском (7,75%), Ленском (8,97%) и Нерюнгринском (9,63%) районах.

08:59 10.09.2017 Свердловская область В целях создания доступной среды на избирательных участках, для слабовидящих и слепых граждан создано порядка четырёх тысяч информационных аудиоматериалов. Были подготовлены памятки, которые заранее отправили во все территориальные комиссии региона. В тех УИК, которые специально оборудованы для голосования слепых будут доступны бюллетени отпечатанные шрифтом Брайля.

09:02 10.09.2017 Ставропольский край Выборы в органы местного самоуправления проходят в 83 муниципальных образованиях на территории 20 районов и городских округов, по итогам голосования должно быть распределено более тысячи мандатов. Выборы депутатов местных законодательных советов проходят, в частности, в городах Лермонтов и Невинномысск. Депутатов выбирают в новых представительных органов вновь образованных городских округов, в числе которых — Георгиевский, Благодарненский, Изобильненский.

09:02 10.09.2017 Карелия Погодные условия в Карелии, где 10 сентября проходят выборы главы республики, а также муниципальных депутатов в ряде районов, характерны для сентября в этих местах. По информации Карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в республике в воскресенье будет облачная с прояснениями погода. Днем в большинстве районов Карелии небольшие, местами умеренные дожди. Ветер восточный, юго-восточный, днём 6−11 м/с, по северным районам местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем +13…+18 градусов, на севере республики +10…+15 градусов. Опасные или неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. В Петрозаводске сейчас +12,5 градусов, облачно. Днем возможен дождь. Температура не поднимется выше +14 градусов.

09:05 10.09.2017 Калининградская область Пока небо над регионом проясняется, приведем некоторые цифры. Свои голоса за кандидатов в губернаторы уже отдали порядка 2 тысяч избирателей. Речь идет о досрочном голосовании на 36-ти рыболовецких судах и военных кораблях Балтфлота. Всего в российском эксклаве открыты 546 участков, на которых присутствуют 390 наблюдателей от политических партий. Также отметим одно нововведение — возможность проголосовать не по месту прописки, а там, где удобно. Таких избирателей зарегистрировалось порядка 7 тысяч человек.

09:06 10.09.2017 Липецкая область В Липецкой области проходят две избирательные кампании: дополнительные выборы депутатов Липецкого горсовета пятого созыва по четырем одномандатным округам, а также выборы депутатов Совета депутатов городского округа город Елец шестого созыва.

09:07 10.09.2017 Свердловская область На 10:00 по местному времени (08:00 мск) Средняя явка избирателей составила 5.06%. Это ниже, чем 18 сентября 2016 года

09:08 10.09.2017 Ленинградская область Дождливой, но тёплой погодой сопровождаются в Ленинградской области дополнительные выборы депутата Госдумы, депутата Заксобрания региона и муниципальных депутатов. По данным синоптиков, воздух днем 10 сентября прогреется до 17−22 градусов. Местами ожидается небольшой дождь: преимущественно утром и вечером. Ветер южный, юго-восточный, скоростью 5−10 метров в секунду. Капризы природы, как обратил внимание президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, могут сказаться и на «урожае» голосов. «Если будет дождь — люди не придут на избирательные участки, если будет солнечно — люди будут на даче. Самый комфортный сценарий — холодная, но солнечная погода», — пояснил политолог.

09:09 10.09.2017 Свердловская область Местные жители сообщают, что на избирательных участках Нижнего Тагила достаточно многолюдно. В основном принять участие в голосовании желают люди старшего поколения. На данный момент вместе с бюллетенем для голосования за кандидатов на пост губернатора выдают флаер на участие в бесплатной лотерее. По мнению наблюдателей, данная акция может увеличить явку избирателей. В качестве сувениров граждане получают фломастеры, ручки, блокноты, пластиковые кружки и сумки. Организаторы также обещали, что в качестве выигрышей будут квартиры и машины, но на данный момент информации о том, что кто-то получил такие призы, нет. Напомним, в Нижнем Тагиле идут также выборы городской думы и мэра города.

09:10 10.09.2017 Пермский край В соцсети появилось сообщение, что из Орджоникидзевского района едут голосовать в школы на Парковый: «Так приходится выполнять разнарядки по явке… Подкуп и подвоз на лицо», — заявляет гражданин (орфография и пунктуация сохранены). В крайизбиркоме заявляют, что жалоб на нарушение избирательного законодательства пока не поступало.

09:11 10.09.2017 Республика Алтай На 12:00 явка в Горно-Алтайске, где выбирают депутатов горсовета, составила 13,9%. За четыре часа работы избирательных участков в республиканской столице проголосовали 5940 человек.

09:14 10.09.2017 Псковская область Большинство избирателей Псковской области на своих избирательных участках получат по два бюллетеня. Один — за конкретного депутата, а второй — за единый список избирательного объединения (политической партии). Это связано со смешанной системой выборов: часть депутатов избирается по одномандатным округам, часть по партийным спискам. По три бюллетеня получат избиратели семи районов (Дедовичского, Островского, Палкинского, Печорского, Порховского, Плюсского и Пыталовского), в которых, помимо депутатов районных собраний, также выбирают глав муниципальных образований. Также три бюллетеня получат избиратели в Великих Луках: здесь проходят дополнительные выборы депутата Псковского областного собрания.

09:14 10.09.2017 Краснодарский край В Краснодарском крае сегодня, 10 сентября, в единый день голосования жители региона избирают новый состав депутатов Законодательного края. Это уже будет шестой созыв регионального парламента. Отдать свой голос за понравившегося кандидата избиратели смогут на 2779 избирательных участка, из которых 29 находятся в местах временного пребывания избирателей. Все они открылись ровно в 08:00 и завершат свою работу в 20:00. Добавим, что для отдельных избирательных участков состоятся первые выборы в новом статусе. До дня голосования на территории Краснодарского края 69 избирательным участкам был присвоен статус именных. Они носят имена известных жителей Кубани, а память об этих людях высоко почитают и уважают в кубанских районах и городах.

09:14 10.09.2017 Рязанская область За пост губернатора борются пять кандидатов — это временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов от партии «Единая Россия», представитель КПРФ Владимир Федоткин, депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин, кандидат от «Справедливой России» Сергей Пупков и представитель «Партии Роста» Александра Перехватова. Отметим, что предвыборная кампания проходила спокойно — «чистоту» выборов отмечали и в избирательной комиссии, и журналисты, и эксперты.

09:14 10.09.2017 Курганская область Явку избирателей Курганской области в единый день голосования 10 сентября 2017 года можно назвать средней многолетней. По данным ГАС «Выборы», в Щучанском районе, где проходят довыборы депутата в региональную думу, явка на 10 часов по местному времени составила 6,33%. В 2016 году в Зауралье в единый день голосования на 10 часов утра явка на выборах в Госдуму седьмого созыва составила 6,58% избирателей. В 2015 году на выборах депутатов Курганской областной думы — 4,79%. В 2014 году на выборах губернатора Курганской области — 7,87%.

09:21 10.09.2017 Тверская область В Тверской области в единый день голосования открыли 357 избирательных участков, еще семь созданы в учреждениях здравоохранения. На 50 избирательных участках в Московском районе Твери установлены КОИБы — комплексы обработки избирательных бюллетеней. Для голосования на выборах изготовлено 805 тысяч 395 избирательных бюллетеней, в том числе для выборов в гордуму Твери — 328 тысяч 451 бюллетень для голосования за кандидатов по мажоритарным избирательным округам, и столько же — для голосования за кандидатов в составе муниципальных списков политических партий.

09:23 10.09.2017 Карелия В Карелии выборы главы республики и муниципальных структур в единый день голосования 10 сентября 2017 года продлятся дольше обычного. Еще в середине мая 2017 года ряд депутатов Заксобрания предложили увеличить время работы избирательных участков на два часа, чтобы дачники и любители отдыха на лоне чудесной карельской природы точно успели проголосовать, вернувшись вечером в свои города и сёла. 25 мая это решение поддержали на сессии Заксобрания Карелии. Таким образом, голосование в Карелии, начавшись в 8 утра, продлится до 22:00 по московскому времени. За 14 часов все, кто хочет участвовать в выборах, должны успеть опустить свой бюллетень в избирательную урну.

09:24 10.09.2017 Сахалинская область В день выборов в Сахалинскую областную думу VII созыва жителям Южно-Сахалинска скормили 27 килограммов красной икры и 180 килограммов копченой горбуши. В день голосования, а также — в рамках празднований 135-летия Южно-Сахалинска, в городе проходит фестиваль «Остров-рыба». Для гостей устроители праздника смастерили елку из боковников копченой горбуши, для приготовления бутербродов с икрой использовали 200 батонов хлеба. На празднике крупнейшие рыбодобывающие предприятия региона устроили рыбный маркет, где можно было купить, причем, дешевле, чем в магазинах, все сахалинские морские деликатесы — от крабов и икры до моллюсков. [[[picture9]]]

09:26 10.09.2017 Белгородская область За ходом голосования в Белгородской области, где сегодня проходят выборы губернатора, следят около трех тысяч наблюдателей. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя областной избирательной комиссии Игорь Лазарев. По его словам, все участки для голосования открылись вовремя и без происшествий, выборы проходят в штатном режиме.

09:30 10.09.2017 Свердловская область В первые утренние часы явка избирателей на выборы губернатора существенно выше, чем на предыдущие прямые выборы главы региона, которые проходили в 2003 году. Так на 10:00 (8:00 по мск) по местному времени она составила 5,06%, а в 2003 году — 2,57%. По непроверенной информации на избирательных участках Невьянского городского округа явка избирателей на 10:00 составляет около 20%.

09:30 10.09.2017 Камчатский край В выборах депутатов в столице Камчатки на 18:00 по местному времени приняли участие 19 311 человек. Это 14,62% от общего числа избирателей, что близко к аналогичным показателям на выборах в 2012 году. Тогда явка составляла 14,8%.

09:31 10.09.2017 Камчатский край «Городская дума — орган, который готовит и принимает нормативно-правовые акты, позволяющие улучшать жизнь в нашем городе. Уверен, мы сохраним тот деловой настрой, который всегда присутствовал в отношениях между администрацией города и депутатским корпусом», — заявил глава Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко. В городе на 32 места в депутатском корпусе — 153 кандидата.

09:31 10.09.2017 Ленинградская область На дополнительных выборах депутата Госдумы по Кингисеппскому одномандатному избирательному округу №112, довыборах депутата Законодательного собрания Ленинградской области по Кировскому избирательному округу №9 и выборах в муниципальные советы депутатов созданы условия для реализации избирательного права людям с ограниченными возможностями здоровья. Как сообщили в правительстве Ленобласти, большинство избирательных участков региона оборудованы специальными пандусами и настилами, на участках работают волонтеры, которые готовы оказать любую помощь избирателям с ограниченными возможностями. Для удобства инвалидов по зрению каждый участок обеспечен специальными трафаретами, в кабинах для голосования есть увеличительные стёкла. Любой избиратель может обратиться в свою участковую комиссию до 14:00 в связи с состоянием здоровья или инвалидностью, и ему будет предоставлена возможность проголосовать на дому.

09:32 10.09.2017 Калужская область Сегодня в Обнинске избирают депутата для замещения одного вакантного мандата в городское собрание. На единственный депутатский мандат претендуют три представителя политических партий: КПРФ, ЛДПР и «Партия Великое Отечество» и один кандидат выдвинулся в порядке самовыдвижения. Пять зарегистрированных кандидата вступили в борьбу на дополнительных выборах депутатов городской Думы городского поселения город Мосальск третьего созыва по двум незамещенным депутатским мандатам в пятимандатном избирательном округе №1. Здесь 2 кандидата из ЛДПР, 2 представляют партию «Единая Россия» и 1 самовыдвиженц. В Медынском районе, на дополнительных выборах депутатов сельской Думы сельского поселения «Село Передел» третьего созыва по трем незамещенным депутатским мандатам Передельского семимандатного избирательного округа №1 баллотируются 8 кандидатов. Из них: 3 кандидата из партии «Единая Россия, 3 представляют ЛДПР и 2 самовыдвиженца.

09:32 10.09.2017 Крым В единый день голосования на территории России, в том числе и в Крыму, будет впервые опробована система кодовой защиты протоколов избиркомов, исключающая возможность технических ошибок, которые могут допускать члены комиссий при составлении письменных протоколов. «Раньше во время различных выборов мы слышали много претензий и жалоб от кандидатов и других участников избирательного процесса, что по пути из участковых комиссий протоколы «переписывались». Использование QR-кода исключает такую возможность», — считает председатель избиркома РК Михаил Малышев.

09:37 10.09.2017 Ямал На 10:00 по местному времени проголосовали 20 650 жителей округа. Это 12,61% от общего количества избирателей.

09:38 10.09.2017 Пермский край В Пермском крае прошло уже более трех с половиной часов после начала голосования. 10 сентября 2017 года пермяки и жители края выбирают не только нового губернатора, но и депутатов местного самоуправления городских и сельских поселений. По состоянию на 10:00 по местному времени показатель средней явки на этих выборах составил 5,28%. Досрочно проголосовало 0,68% избирателей. Максимальную явку показывает Левичанское сельское поселение Косинского района (12,32%), минимальную — Пожвинское сельское поселение Юсьвинского района (3,12%).

09:38 10.09.2017 Камчатский край За соблюдением избирательных прав граждан в ходе голосования и при подсчете голосов в столице Камчатки будут следить 42 наблюдателя от КПРФ, 117 наблюдателей от ЛДПР, 54 — от партии «Единая Россия», 34 — от партии «Справедливая Россия» и 12 наблюдателей, назначенных кандидатами, выдвинутыми в порядке самовыдвижения.

09:38 10.09.2017 Севастополь На избирательных участках Севастополя, где сегодня впервые выбирают губернатора города, ждут молодых избирателей. По данным избиркома, принять участь в выборах смогут более 2300 молодых избирателей, которым в этом году исполнилось 18 лет. Каждому из них обещают сувениры в подарок.

09:39 10.09.2017 Томская область Явка избирателей на досрочных выборах губернатора Томской области к 12:00 по местному времени составила 9,73%

09:40 10.09.2017 Свердловская область Наблюдатель на участке избирательной комиссии посёлка Билимбай сообщает, что на данный момент избирателей на участке на много, в основном голосует старшее поколение. «Сейчас посетило участок чуть более 100 человек. Всего избирателей 1502 человека», — сообщил наблюдатель.

09:41 10.09.2017 Хакасия К 12:00 по местному времени явка на выборах в Хакасии составила 9,99%. С момента открытия избирательных участков в регионе проголосовали более 24 тысяч избирателей. Напомним, в единый день голосования жителям Хакасии предстоит избрать 13 глав городов, районов и поселений, а также 215 депутатов 13 представительных органов. В выборах принимает участие 813 кандидатов, шесть политических партий.

09:42 10.09.2017 Адыгея Государственный совет — Хасэ Республики Адыгея пополнится двумя новыми депутатами. Сегодня, 10 сентября, жители региона довыберут двух парламентариев по одномандатным избирательным округам №8 и №13. Кроме того, в республик проходят выборы депутатов советов народных депутатов в муниципальных образованиях Майкопского, Гиагинского, Кошехабльского, Красногвардейского, Шовгеновского, Теучежского и Тахтамукайского районов и в городе Адыгейске. в этих же районах жителям предстоит определиться с будущими депутатами местных советов сельских поселений. Также в некоторых сельских поселениях изберут глав.

09:42 10.09.2017 Карелия [[[picture7]]] Избиратели в столице Карелии Петрозаводске рассказали корреспонденту ИА REGNUM о своих ожиданиях от выборов главы республики, которые проходят 10 сентября. На участок №62 во Дворце творчества детей и юношества пришла жительница Петрозаводска Лидия Васильевна. «Я хочу, во-первых, чтобы во власти меньше говорили перед экраном, а больше делали, во-вторых, чтобы строилось жилье, чтобы дети ходили в ту школу, которая ближе, и чтобы были садики и, конечно, рабочие места, чтобы наши заводы работали. А что еще нам надо?», — сказала женщина, которая не стала называть свою фамилию. «Второй раз за 35 лет пришел на выборы, хочу чтобы мой кандидат «болел» за Карелию. Ведь смотрите, что творится: карьеры развели по всей Карелии, и хозяева — в Новом посёлке немцы, дальше турки, в Виллагоре — грузины. А где наши местные?», — поделился своим переживанием Владимир Тюмирев.

09:43 10.09.2017 Тверская область В Тверской области, где проходят муниципальные выборы, порядок обеспечивают 905 сотрудников органов внутренних дел и представителей Росгвардии. За ходом голосования следят более 600 наблюдателей, а в списки избирателей включены около 478 тысяч человек.

09:43 10.09.2017 Забайкальский край На 12 часов избирательные участки в Забайкальском крае посетили 32 094 избирателя, то есть 7,6% от тех, кто может сенгодня принять участие в голосовании. [[[picture4]]]

09:44 10.09.2017 Свердловская область По сообщению наблюдателя одной из участковых избирательных комиссий, жительница станции Аять выиграла автомобиль в бесплатной лотерее, флаеры которой выдают прямо на избирательных участках Свердловской области.

09:44 10.09.2017 Рязанская область На выборах губернатора Рязанской области жители еще до открытия избирательных участков выстраивались в очередь, сообщают местные СМИ. К примеру, небольшая очередь образовалась в селе Кривское Сараевского района. В регионе вообще явно хотят поднять явку. К примеру, в городе Сасово избиратели, которые пришли на участки с 8.00 до 13.00, получают бесплатные талоны на посещение бассейна, тренажерного зала, Центра здоровья, Кинозала и музея, сообщает издательство «Пресса».

09:48 10.09.2017 Липецкая область Липчане в интернете пишут, что до 10 сентября о выборах в своем городе не слышали вообще. Комментаторы в местных СМИ даже назвали дополнительные выборы «тайными»: по словам липчан, кто-то из них узнал о голосовании накануне — случайно, от знакомых, — а для кого-то и вовсе неожиданностью стали анонсы об открытии избирательных участков в Липецке. На дополнительных выборах депутатов Липецкого горсовета пятого созыва по четырем одномандатным округам работают 22 избирательных участка. Все они оснащены системой считывания QR-кодов. Численность избирателей по округам, на которых проходят дополнительные выборы, составляет более 46 тысяч человек.

09:48 10.09.2017 Свердловская область Подведены итоги досрочного голосования, которое проводилось в труднодоступных и отдалённых территориях со 2 по 9 сентября. В 173 населённых пунктах проголосовали 3 009 избирателей. Явка составила 39,98%, примерно на уровне сентября 2016 года.

09:52 10.09.2017 Москва Более 9,5 тыс. человек проголосовали на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве досрочно, сообщается на сайте Мосгоризбиркома. Таким образом, свою позицию досрочно высказали 0,14% от общего количества избирателей. В Москве проходят выборы в 125 муниципальных образованиях, 325 округах. На 1502 депутатских мандата претендуют 8329 кандидатов.

09:55 10.09.2017 Пермский край [[[picture6]]] Избиратель Сергей, проголосовавший на участке № 2948 г. Перми, пожаловался корреспонденту ИА REGNUM на то, что он не получил за голосование обещанные билеты в кино. Как пояснил мужчина, в коридоре участка висел плакат, на котором была размещена информация о том, что билет в кино получат все проголосовавшие, чей возраст не превышает 35 лет. Однако девушка, выполнявшая на участке координирующую функцию, сказала ему, что билеты выдаются только тем, кто пришел голосовать впервые.

10:03 10.09.2017 Севастополь Пока в социальных сетях жители проявляют крайне низкий интерес к выборам губернатора — ни в городских группах, ни под новостями местных СМИ практически никакого обсуждения хода голосования нет. Отметим, что всего право голосовать имеют около 306 тыс. севастопольцев, а избирательные участки открыты даже в море — на кораблях Черноморского флота.

10:06 10.09.2017 Владимирская область В регионе сегодня проходят 34 избирательные кампании. Среди них — выборы главы города Гусь-Хрустальный. Но самые громкие — довыборы депутаты владимирского горсовета по одномандатному округу №5. Место стало вакантным после того, как представитель «Единой России» Сергей Музыка перешел на муниципальную службу. Сейчас на место претендуют семь человек. Это представители «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, партии «Яблоко» и один самовыдвиженец. По данным местного избиркома, с 30 августа до 9 сентября в регионе проходило досрочное голосование. На всех выборах досрочно проголосовало 739 человек. Стоит отметить, что сегодня — первые выборы для нового состава региональной избирательной комиссии, который, по сути, мало отличается от прошлого состава. Наблюдатели оценивают этот день выборов как репетицию перед 2018 годом, когда во Владимирской области пройдут, в том числе, и выборы губернатора.

10:07 10.09.2017 Адыгея В Адыгее проходит 65 избирательных кампаний по выборам глав и депутатов сельских и городских поселений. В Майопе жители двух избирательных округов голосуют за депутатов Государственного Совета-Хасэ. На два свободных мандата в региональном парламенте претендуют семь кандидатов. Так, по майкопскому одномандатному избирательному округу №8 официально зарегистрированы представитель партии «Единая Россия» Эдуард Цеев, от КПРФ — Владимир Стасев, от ЛДПР — Эдуард Жуковский. По одномандатному избирательному округу №13 на выборы «Единая Россия» выдвинула Романа Подлегаева, КПРФ — Марину Ситникову, ЛДПР — Александра Долгих, партию «Родина» представляет Павел Романов. Напомним, депутатские кресла стали вакантными после назначения Вячеслава Сапиева на пост заместителя премьер-министра республики, а Анзаура Керашева — на должность министра образования и науки Адыгеи.

10:10 10.09.2017 Омская область Омский симфонический оркестр в полном составе взял выходной, чтобы пойти на выборы. Как сообщает Оm1.ru, без выходного остался только главный дирижёр Дмитрий Васильев: ему пришлось выступать на мероприятии, посвящённом выборам. Напомним, омичи сегодня, 10 сентября, выбирают депутатов городского совета шестого созыва. Выборы проходят по 20 одномандатным округам на 471 избирательном участке. На депутатские мандаты претендуют 364 кандидата. Явка по состоянию на 12:00 (местное время) составляла порядка 9,5%.

10:12 10.09.2017 Севастополь На двух кораблях Черноморского флота РФ организованы избирательные участки по выборам губернатора Севастополя. Здесь служат около 600 избирателей — сообщил журналистам председатель избирательной комиссии Севастополя Александр Петухов. По его словам, в настоящее время корабли находятся на боевом дежурстве.

10:12 10.09.2017 Тверская область В досрочном голосовании на муниципальных выборах в Тверской области приняли участи 3 тысячи 653 человек — это 0,77% от общего числа избирателей региона. В областной столице на выборах депутатов Тверской городской думы правом проголосовать досрочно воспользовались 2515, или 0,77% от общего количества включенных в списки избирателей.

10:12 10.09.2017 Томская область Все четыре кандидата на должность губернатора Томской области проголосовали на выборах. Каждый из них проголосовал на своём участке. В то же время к 12:00 почти 90% избирателей выборы главы Томской области проигнорировали.

10:14 10.09.2017 Якутия В столице республики Якутске по данным на 15:00 по местному времени (9:00 мск) свой выбор мэра города сделали 22,93% избирателей. Активнее всего голосование по-прежнему идёт на участках, которые расположены возле студенческих общежитий вузов и колледжей города. Так, в место для голосования возле Якутской сельскохозяйственной академии (ЯГСХА) пришли уже почти 52% избирателей, рядом с якутским сельхозтехникумом — 41,23%, около студгородка Северо-восточного государственного университета (СВФУ) — 51,3 и 56%. Высока также явка в пригороде: Хатассы — 49,88%, село Пригородное — 40,22%, Табага — почти 40%, Маган — 42,3%, Тулагино — 44,81%, Кильдямцы — 37,13%.

10:16 10.09.2017 Рязанская область На выборах главы Рязанской области эксперты не ожидают большого количества нарушений, об этом во время открытия информационного центра клуба избирателей сообщил его координатор Александр Семенов: «Предвыборная кампания прошла чисто, на нашей карте нарушений зафиксировано не много обращений, и в избирком жалоб поступило меньше обычного». Сейчас на карте отмечено только одно нарушение, но оно касается поведения самих наблюдателей, а не кандидатов.

10:17 10.09.2017 Удмуртия На выборах главы республики и депутатов Государственного совета шестого созыва к 10:00 по местному времени проголосовали более 4,5% от общего числа избирателей. В ходе голосования на досрочных выборах главы Удмуртии максимальную явку зарегистрировала Каракулинская избирательная комиссия — 13,2%. Минимальный показатель участия граждан в выборах отмечен Первомайской комиссией Ижевска — 1,83%. На выборах депутатов Госсовета показатель колеблется от 1,68% до 9,29%.

10:18 10.09.2017 Севастополь Пожарная сигнализация остановила работу избирательного участка в Севастополе. Об этом, по информации «Нового Севастополя», сообщил руководитель рабочей группы «За честные выборы» Анатолий Лаврик. Сотрудники МЧС вывели людей на улицу, участок на время был закрыт. Позже спасатели установили, что причиной срабатывания сигнализации стала печь для выпечки булочек. Сейчас участок №45 работает в штатном режиме.

10:18 10.09.2017 Тверь День голосования Тверь встретила потеплением: по данным тверского гидрометцентра, сегодня, 10 сентября, воздух прогреется до +22. В понедельник днём синоптики обещают +23 градуса, а 12 сентября — даже до +28. Так что на плохую погоду сослаться не получится — надо идти голосовать…

10:19 10.09.2017 Югра В двух крупных городах ХМАО, Сургуте и Нефтеюганске, идут довыборы депутатов в думу ХМАО. В экономической столице Югры к 10 часам утра проголосовали 7% от общего числа избирателей, в Нефтеюганске явка гораздо ниже — 2%. Отметим, что в 2016 году на выборах депутатов Госдумы и Тюменской областной думы явка в целом по Югре составляла 7,7%. Местные наблюдатели полагают, что уровень явки на нынешние выборы говорит серьёзном интересе сургутян к тому, чтобы обрести своего представителя в окружном парламенте.

10:25 10.09.2017 Саратовская область Явка на выборы губернатора и депутатов областной думы на 10:00 составила 5,45%. Самая высокая явка на этот час в Татищевском районе — 15,46%. В Саратове в Волжском районе проголосовали 1,92% избирателей, во Фрунзенском районе — 3,11%, в Кировском — 3,08%, в Октябрьском — 5,12%, в Ленинском — 4,2%, в Заводском — 4,10%.

10:26 10.09.2017 Пермский край Врио губернатора Максим Решетников пришёл на избирательный участок вместе с супругой. После голосования, он призвал жителей края последовать его примеру, поскольку выборы губернатора — знаковое событие для региона. Последний раз жители региона выбирали губернатора 17 лет назад, в 2000 году

10:27 10.09.2017 Ставропольский край На Ставрополье проходят выборы в представительные органы местного самоуправления. Они проводятся на территории 20 округов и районов. Депутатов выбирают в девяти вновь образованных городских округах, в городе Лермонтове, а также в девяти муниципальных районах. Кроме того, в городе Невинномысске проходят дополнительные выборы в городскую думу, а в двух поселениях Предгорного района — селе Новоблагодарном и станице Боргустанской избирают глав. Всего предстоит выбрать 1076 депутатов.

10:29 10.09.2017 Пермский край В аппарате уполномоченного по правам человека в Пермском крае корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что по состоянию на 12:00 звонков с жалобами на нарушения выборного процесса не поступало. Сотрудники аппарата отметили, что первые часы выборов прошли довольно спокойно. Они сообщили, что отслеживают ленту новостей общественного движения по гражданскому контролю за выборами в Пермском крае «Пермский наблюдатель». В 10:15 по местному времени представители движения разместили на странице организации в соцсети информацию о том, что одно из пермских предприятий устроило сотрудникам «экскурсию». В публикации были размещены фотографии автобуса, который подъехал к избирательному участку.

10:30 10.09.2017 Карелия Депутат Госдумы Валентина Пивненко проголосовала на выборах главы Республики Карелия на участке №62 в центре Петрозаводска, во Дворце творчества детей и юношества. «От своего кандидата я жду наведения порядка в Карелии, жду прогресса в социально-экономическом развитии. Жду новых проектов, жду работы команды на всех уровнях с высшим должностным лицом. Чтобы эта команда работала вместе с органами местного самоуправления, вместе с законодателями: и федерального и регионального уровня. С тем, чтобы к 100-летию республики Карелия наш регион был преобразован в комфортный регион, который мы заслужили», — сказала Валентина Пивненко после того, как отдала свой голос за одного из четырех кандидатов на пост главы региона. 100-летие образования Республики Карелия будет отмечаться в июне 2023 года.

10:30 10.09.2017 Волгоградская область В Волгоградской области работают 313 избирательных участков, которые смогут принять более 311 тыс. избирателей. К своим обязанностям приступили 3389 членов участковых комиссий, работают 313 УИК, 21 территориальная избирательная комиссия. Сегодня, 10 сентября, в регионе выбирают двух областных депутатов, 46 глав сельских поселений, 267 депутатов представительных органов местного самоуправления. Всего планируется распределить 315 мандатов.

10:30 10.09.2017 Севастополь «Внимание к выборам в Севастополе за пределами России огромное. Это объясняется тем, что в 2014 году жители Севастополя сделали свой выбор. И сейчас они, иностранные политики, смотрят, а как они теперь проголосуют. Выразят ли они свою точку зрения сейчас так же слаженно, как они это сделали весной 2014 года», — считает спикер Заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева.

10:34 10.09.2017 Сахалин Южные Курилы демонстрируют низкую явку на выборах депутатов областной думы 7 созыва Сахалинской области. Там сегодня выбирают только областных депутатов. На Шикотане и Кунашире открылись 9 участков, готовые принять 6000 избирателей. Однако по состоянию на 18:31 местного времени (10:27 мск)) явка составила лишь 30%. Возможно, причина в погоде — с утра южные Курилы заливает дождем.

10:36 10.09.2017 Белгородская область В Белгородской области молодежь на участки привлекают различными акциями. Например, в Красногвардейском районе впервые проголосовавшие молодые люди могут получить подарочный купон на посещение бассейна. Также в Красногвардейском районе проходит конкурс селфи с избирательных участков, организованный районным управлением культуры. Для участия в конкурсе избиратели в возрасте от 18 до 35 лет должен опубликовать в соцсети свой автопортрет с избирательного участка, сопроводив его тегами #ясделалсвойвыбор #мненевсеравно #молодежьголосует31 #Белгородскаяобластьвыборы #Красногвардейскийрайонвыборы. Первые конкурсные работы уже появились. Стоит отметить, что фотографируются на избирательных участках не только избиратели, но и члены избирательных комиссий и наблюдатели.

10:37 10.09.2017 Псковская область. По данным регионального УМВД, на данный момент нарушений в ходе голосования не зарегистрировано. При этом в предвыборный период в полицию поступило 59 обращений, касающихся выборов. По всем ним проводятся проверки.

10:38 10.09.2017 Якутия Явка по республике на 15:00 местного времени (9:00 мск) составляет 29,57%. Активнее всего голосуют жители Сунтарского, Момского, Амгинского, Вилюйского, Нюрбинского, Усть-Алданского и Среднеколымского районов. Число посетивших избирательные участки в них превышает 40%. Менее 20% пришли проголосовать в Мирнинском, Нерюнгринском, Оленёкском и Анабарском районах.

10:41 10.09.2017 Новосибирская область Региональные СМИ сообщают о том, что в избирательную комиссию Новосибирской области поступило уже восемь жалоб в ходе выборной кампании. Семь из них уже рассмотрены комиссией. Чаще всего жалобы поступают на незаконную агитацию. Так, есть жалоба на бейджи и на агитацию в ночь перед выборами, один запрос от Роскомнадзора о размещении информации в интернете. Кроме того, правоохранительные органы проверяют информацию от наблюдателей и членов избирательной комиссии с правом избирательного голоса, представляющих кандидатов, о подвозе избирателей. Все факты проверяются. Пока подтверждённых фактов нет.

10:42 10.09.2017 Сахалин На выборах депутатов Сахалинской Областной думы 7 созыва на 18:31 по местному времени (10:31 мск) пока официально зафиксировано только одно нарушение: представители одного из кандидатов занимались подкупом избирателей в поселке Луговое. Нарушение снято на видео. В ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. [[[picture8]]]

10:42 10.09.2017 Севастополь Руководители города призывают жителей города-героя активнее голосовать на выборах губернатора. Спикер Заксобрания Екатерина Алтабаева рассказала журналистам, что уже проголосовала. Как цитирует ее «Новый Севастополь», в первый час после открытия избирательных участков «людей было очень много, не было очередей».

10:43 10.09.2017 Пермский край По состоянию на 12:40 по местному времени, показатель средней явки на выборах губернатора Пермского края составил 13,01%. Наибольший показатель средней явки показывает Уинский район (28,46%). Меньше всего избирателей проголосовало в Свердловском районе г. Перми (7,14%).

10:46 10.09.2017 Ленинградская область Явка на выборах в Государственную думу в Ленинградской области по Кингисеппскому одномандатному избирательному округу №112 по состоянию на 10:00 мск составила 1,97%. На выборах в Законодательное собрание региона по Кировскому одномандатному избирательному округу №9 количество проголосовавших на 10 часов утра составило 1,8%. Голосование в регионе продлится до 20:00 мск. В Ленинградской области 10 сентября работают 360 избирательных участков для голосования избирателей на выборах депутата Госдумы по Кингисеппскому одномандатному избирательному округу № 112, дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Ленинградской области по Кировскому одномандатному избирательному округу № 9, выборах депутатов совета депутатов Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района, выборах депутатов советов депутатов Федоровского городского и Тельмановского сельского поселений Тосненского муниципального района, а также дополнительных выборах депутатов советов депутатов в 17-ти городских и сельских поселениях.

10:46 10.09.2017 Тверь На выборах депутатов городской думы Твери, по данным на 10:00, проголосовали 1,59% от общего числа горожан, включенных в списки для голосования.

10:47 10.09.2017 Липецкая область По данным избирательной комиссии Липецкой области, к 10:00 явка по региону составила 4,18%. Всего на выборах депутатов Липецкого горсовета пятого созыва по четырем одномандатным округам и выборах депутатов Совета депутатов города Ельца проголосовали почти 5,5 тыс. избирателей. В Липецке явка составляет 3,5%, в Ельце — 4,56%.

10:47 10.09.2017 Новгородская область Явка на выборах губернатора на 10:00 составила 3,38%. Это меньше, чем на губернаторских выборах 2012 года, когда к этому часу проголосовали 4,17% избирателей.

10:48 10.09.2017 Омская область В Омске на выборах депутатов горсовета проголосовал мужчина в костюме человека-паука, пришедший с ребёнком в костюме тигрёнка. Также на один из избирательных участков явился мужчина в костюме медведя с балалайкой, передают местные СМИ. Оказалось, что все они решили поучаствовать в одном из конкурсов, приуроченных к выборам. Между тем, как уже сообщало ИА REGNUM, явка на выборах в Омский горсовет по состоянию на 12:00 (местное время) составляла 9,54%.

10:50 10.09.2017 Рязанская область Кандидаты в губернаторы Рязанской области начинают фиксировать нарушения. Так, КПРФ уже заявила о том, что направит в ЦИК жалобу на УИК №856, который находится в Рязани. Здесь, по мнению коммунистов, места для наблюдателей расположены около входа и не дают возможности полного обзора происходящего.

10:50 10.09.2017 Карелия [[[picture10]]] По словам председателя ЦИК Республики Карелия Алексея Бахилина, к 10:00 мск на выборах главы республики проголосовали 2,68% от числа всех зарегистрированных избирателей Карелии. Это примерно 14 260 человек. Напомним, участки на территории республики открылись в 08:00 и будут работать до 22:00 по московскому времени.

10:50 10.09.2017 Алтайский край В Барнауле выбирают депутатов Барнаульской городской Думы VII созыва. Из 415 претендентов барнаульцам предстоит выбрать 40 депутатов представительного органа: 20 — по одномандатным округам и 20 — по партийным спискам.С 8 часов утра открылись избирательные участки, их на территории города 251. К 10:00 по местному времени проголосовали более 6% избирателей, ещё более 5% отдали свой голос по досрочной процедуре. [[[picture11]]] Общественный порядок обеспечивают почти 1 500 сотрудников полиции, более тысячи наблюдателей от различных партий, а также курсанты БЮИ, представители добровольной народной дружины «Барнаульская», сотрудники частных охранных предприятий. [[[picture12]]] На избирательных участках (свою работу они завершат в 20:00) организовано дежурство представителей скорой медицинской помощи, МЧС, прокуратуры, органов связи. Глава администрации Сергей Дугин призвал всех жителей города проголосовать.

10:50 10.09.2017 Сахалин Явка по Сахалинской области на выборах в областную думу 7 созыва на 18:00 местного времени (10:00 мск) составила 23,5%. До окончания работы участков осталось 2 часа.

10:52 10.09.2017 Якутия Житель Якутска жалуется в соцсетях, что его не оказалось в списках избирателей. «Сказали ничего страшного, мол, сейчас в допсписок. Гордо забрав паспорт сказал НЕ НАДО! И ушёл…»

10:54 10.09.2017 Свердловская область [[[picture14]]] На данный момент стало известно о ещё одном случае выигрыша автомобиля во время лотереи организованной на некоторых избирательных участках региона. На этот раз посчастливилось избирателю участка №2217 Нижнего Тагила. Ранее во время голосования автомобиль выиграла учитель школы Аяти. Напомним, что флаеры бесплатной лотереи на избирательных участках раздают вместе с бюллетенями для голосования, и в основном граждане выигрывают незначительные призы: сумки, авторучки, фломастеры.

10:55 10.09.2017 Пермский край В Перми на участке № 2801 наблюдается активная явка избирателей. Участники голосования сообщили корреспонденту ИА REGNUM , что они надеются на то, что после выборов ситуация в крае изменится к лучшему. В отличие от избирателя Сергея, которому не выдали билет в кино на участке № 2948, избирателю Антону удалось получить этот приз. Сотрудники участка 2801 выдали ему флаер, который можно обменять на билет без всяких условий.

10:57 10.09.2017 Владивосток По уточнённым данным, явка на выборах в Думу Владивостока по состоянию на 15:00 по местному времени (08:00 мск) составила 10,19%. Ранее горизбирком обнародовал цифру в 10,25%. Активней всего голосуют избиратели округа №3 — 12,36%, округ №13 — 12,34%, округ №2 — 12,32%. Самые инертные округа, где явка составляет менее 8%, — округа №10 и №15.

10:59 10.09.2017 Рязанская область Явка на выборах губернатора Рязанской области, по данным на 10:00, составила 5,62% избирателей. Самые высокие показатели — в Пителинском и Ермишинском районах (по 15%). Меньше всего избирателей пришли пока на участки в Железнодорожном, Московском и Октябрьском районах областного центра (от 2,4% до 2,1%).

11:02 10.09.2017 Мордовия К 10:00 мск в выборах главы республики приняли участие 14,45% избирателей. Максимальная явка наблюдается в Большеигнатовском районе — 34,08%. В двух районах явка превысила 25% через два часа после открытия избирательных участков. Самый низкий показатель участия граждан в избирательном процессе наблюдается в Октябрьском районе Саранска — 7,03%. Всего на территории республики зарегистрировано 621 475 избирателей.

11:03 10.09.2017 Севастополь Главе городской избирательной комиссии Севастополя Александру Петухову неизвестно точное количество иностранных наблюдателей, которые работают на выборах губернатора Севастополя 10 сентября, однако, по его заявлению, они есть. «Если мы говорим о статусе наблюдателей, то у нас есть гости. Они наблюдают, смотрят», — цитирует Петухова «Новый Севастополь».

11:04 10.09.2017 Якутия В Якутске люди удивлены тем, что всех пришедших на избирательные участки спрашивают о том, где находятся их родственники. «Зачем на выборах опрашивают будут ли родные голосовать? Делают записи «болеет», «в Москве» и т.д. и т.п. Для чего это? Неужели чтобы потом проголосовать вместо них?», — возмущены якутяне.

11:05 10.09.2017 Свердловская область Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев проголосовав на выборах главы региона. Свой голос он отдал на избирательном участке, расположенном в екатеринбургской гимназии № 104. «По данным на 10 утра явка в Свердловской области составила чуть больше 5%. Пока рано делать какие-либо выводы, нужно дождаться окончания голосования. Призываю всех прийти на выборы и проголосовать», — заявил он журналистам.

11:08 10.09.2017 Сахалин Социальные сети Сахалина: «Такой низкой явки еще не было!» Люди обсуждают итоги явки избирателей на участки. На 18:00 по местному времени она составила 23,5%: «Вот это недоверие к власти! Так им и надо!», «Все госорганизации голосуют за «ЕР». И все равно явка нижайшая! Что и требовалось нынешней власти!», «Никому и ничему не верит никто».

11:12 10.09.2017 Ростовская область На Дону явка избирателей в единый день голосования на выборах депутатов в органы местного самоуправления по состоянию на 10:00 составила 3,88%. Отметки за тех или иных кандидатов в депутаты поставили более 2 тыс. жителей региона. В лидерах — Семикаракорский, Зимовниковский, Орловский и Тацинский районы, здесь явка превысила 10%. Пока о жалобах и нарушениях информации не поступало.

11:12 10.09.2017 Свердловская область Средняя явка избирателей на выборах по Свердловской области по состоянию на 12 часов составила 14,62%. Это немного ниже, чем было в 2016 году на выборах в Госдуму, но существенно выше показателя 2003 года. Лидеры и аустайдеры не изменились

11:12 10.09.2017 Карелия Депутат Законодательного собрания Республики Карелия и сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта Анна Лопаткина ждет от выборов главы республики, которые проходят 10 сентября, придания нового импульса развитию региона. «Впервые за 15 лет мы избираем главу республики Карелия, это большая ответственность для всех нас, в том числе, для того, кого мы изберем. У меня большие надежды на то, что Карелия будет более интенсивно развиваться, более быстрыми темпами, и мы все увидим, что и в социально-экономическом плане, и в плане благосостояния граждан, и комфортности проживания в республике Карелия станет лучше», — заявила Анна Лопаткина корреспонденту ИА REGNUM.

11:12 10.09.2017 Сахалин Представители трех политических партий на Сахалине заявили об отсутствии нарушений в ходе выборов депутатов областной думы 7 созыва. Наблюдениями поделились представители региональных отделений «Патриотов России», ЛДПР, «Справедливой России». Между тем, в выборах в региональный парламент участвуют 10 партий.

11:14 10.09.2017 Тверская область В Тверской области на дополнительных выборах депутата Законодательного собрания к 10:00 проголосовали 2,21% — всего в списках 50,8 тыс. человек. Пока активность избирателей здесь выше, чем на выборах депутатов гордумы Твери, где к 10:00 проголосовали 1,59%.

11:14 10.09.2017 Свердловская область На 12.00 по местному времени (10:00 по мск) в региональный избирком поступило три обращения о нарушениях избирательного законодательства при проведении выборов губернатора и органов местного самоуправления.

11:15 10.09.2017 Волгоградская область На выборах в Волгоградской области зарегистрировано 465 наблюдателей. Они были делегированы кандидатами и партиями. Их основная задача — в течение всего дня, с открытия участков и до окончания подсчёта голосов, осуществлять контроль за ходом избирательных кампаний. Также в регионе организована работа общественного наблюдения.

11:16 10.09.2017 Белгородская область В аппарате уполномоченного по правам человека в Белгородской области открыта горячая линия, принимающая звонки граждан по вопросам голосования на выборах, а также заявления о нарушениях. Звонки принимаются с 08:00 до 20:00 по номеру 8 (4722) 32-45-80 .

11:16 10.09.2017 Забайкальский край В Забайкалье, где проходят выборы в муниципальные органы управления, поданы две жалобы по фактам нарушений предвыборного законодательства — в Кыринском и Улётовском районах. В одном случае в качестве наблюдателя на участок пришел сам кандидат, что запрещено законом. Во втором случае жаловались на члена комиссии с правом совещательного голоса, который якобы вел агитацию. Факт не подтвердился.

11:16 10.09.2017 Брянская область На довыборах в Госдуму в Брянской области, по данным на 10:00, проголосовало 3,69% избирателей. Активнее всех голосуют жители Погарского и Новозыбковского районов. Самая низкая явка пока фиксируется в Брянске — чуть больше 1%.

11:18 10.09.2017 Кировская область На 10:00 по данным системы ГАС Выборы в Кировской области явка избирателей на выборы губернатора составила около 6%. Самая высокая явка (12,33%) зафиксирована в ЗАТО Первомайский, минимальная — в городах Слободской (4,12%) и Кирово-Чепецк.

11:19 10.09.2017 Калининградская область Стали известны данные явки избирателей на 9:00. Их немного — всего 2,05% от общего числа избирателей. Для сравнения, в 2016 году явка на губернаторских выборах по состоянию на 10:00 составила 5,75%. По всей видимости, столь низкая явка связана с дождем, который лил с раннего утра. Сейчас небо прояснилось. Наиболее высокая активность избирателей наблюдается в Балтийске — 5,72%. В Калининграде пока очень низкая явка — чуть более 1% избирателей.

11:21 10.09.2017 Марий Эл На выборах главы республики к 10:00 мск проголосовало 9,43% избирателей. Меньше всех спешат проголосовать за нового главу региона жители Йошкар-Олы. Здесь явка самая низкая — 6,29%. Жители городов традиционно являются наименее активными избирателями в Марий Эл

11:22 10.09.2017 Севастополь 5,6% жителей Севастополя проголосовали на выборах губернатора города-героя к 10:00 10 сентября — за первые два часа работы избирательных участков. Проголосовать избиратели могут на 184 избирательных участках, причем два из них организованы в море — на кораблях Черноморского флота.

11:23 10.09.2017 Белгородская область В Белгороде явка избирателей, по данным городского избиркома, к 10:00 составила 4%. В областном центре работают 193 избирательных участка. Напомним, в единый день голосования в регионе выбирают губернатора. На этот пост претендуют четыре кандидата: это действующий глава региона Евгений Савченко («Единая Россия»), Константин Климашевский (ЛДПР), Станислав Панов (КПРФ) и Эдуард Чаусов («Партия ветеранов России»). Также 10 сентября белгородцы выбирают депутата облдумы от городского одномандатного округа №5 на дополнительных выборах, а жители городов Старый Оскол и Губкин — полные составы советов депутатов своих округов.

11:25 10.09.2017 Пермский край Средняя явка на выборах губернатора Пермского края на 12:00 составила 13,51% (уточненные данные по состоянию на 13:20). Показатель средней явки в Уинском районе равен 28,46%. На втором месте — Соликамский район (28,1%), на третьем — Суксунский район (26, 28%).

11:26 10.09.2017 Глава ЦИК Элла Памфилова призвала граждан РФ участвовать в муниципальных выборах. «Не игнорируйте свое право выбирать свое настоящее будущее. Не поленитесь, придите на участки. Прочитайте, что за кандидаты идут на выборы!» — заявила Памфилова.

11:28 10.09.2017 Тюменская область Самыми масштабными в 2017 году в избиркоме Тюменской области называют выборы местных дум в Ишимском и Вагайском районах. В думы городов Тобольска и Ялуторовска необходимо выбрать по одному депутату. Остальные кампании, как отметили в областном избиркоме — дополнительные выборы депутатов представительных органов сельских поселений Тюменской области. Следуя заданным маркерам, отметим, что в Ишимском районе к 10 часам утра проголосовало 11,3% и к 12 часам утра уже 25% от общего числа избирателей, а в Вагайском районе к 10 часам утра — 9,4%, к 12 утра — 21%. К городским довыборам интерес слабый. К 12 часам в Тобольске на довыборах депутата гордумы проголосовало 20% от общего числа избирателей, в Ялуторовске — 11%.

11:28 10.09.2017 Пензенская область Явка на выборах депутатов областного Законодательного собрания Пензенской на 10:00 составила 7,57%. На избирательные участки пришли почти 82 тыс. избирателей. Процесс голосования организован на 1102 избирательных участках.

11:28 10.09.2017 Новгородская область Один из пяти кандидатов на должность губернатора Новгородской области, временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Никитин проголосовал на выборах — в Великом Новгороде, на избирательном участке №1126, расположенном на улице Щусева в Северном микрорайоне города. Интернет-издание «53 новости» сообщает, что после голосования Никитин отправился на службу в Софийский собор.

11:28 10.09.2017 Более 223 тыс. заявлений о голосовании по месту фактического пребывания, а не по месту регистрации на выборах глав регионов и в региональные парламенты было обработано государственной автоматизированной системой (ГАС) «Выборы», заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Кроме того, по словам главы ЦИК, было выдано около 22 тыс. специальных марок для тех избирателей, которые изъявили желание голосовать по месту фактического пребывания в последние пять дней перед выборами.

11:29 10.09.2017 Калининградская область Председатель калининградского облизбиркома Инесса Винярская интересуется у пользователей «Фейсбука»: «А Башаров звонил уже?))))» Дело в том, что в августе тысячам калининградцев на месседжер Viber пришло письмо с заголовком «Не проспи!» В сообщении говорилось о том, 10 сентября в регионе пройдут выборы губернатора, а актёр «Марат Башаров позвонит именно тебе и напомнит об этом важном событии». Мнения пользователей разделились. Одни сообщают, что ещё не звонил, другие пишут, что «позвонил как штык в 10.03, причём всей семье одномоментно!»

11:31 10.09.2017 Краснодарский край В Краснодарском крае участие в выборах депутатов Законодательного собрания шестого созыва по состоянию на 10:00 приняли 6,49% избирателей. Избирательные участки уже посетили почти 257 тыс. жителей региона, обладающим правом голоса. Всего в списке избирателей на Кубани числятся 3 959 597 человек. Лидирует по количеству проголосовавших Каневский и Тихорецкий район. Здесь явка за первые два часа работы УИК превысила 8%. Наименьшую активность пока проявляют жители краевого центра. В Краснодаре явка составила 4,08%. Читайте также: Жители Краснодара не торопятся на выборы депутатов Заксобрания Кубани

11:33 10.09.2017 Якутск Серьёзных жалоб и сообщений о нарушениях нет. В избирком города поступили обращения от нескольких жителей, которые были недовольны тем, что их не внесли в список, или внесли со старой фамилией. Люди также жаловались на то, что участки открывались не вовремя, с задержкой на 15−20 минут. Председатель избирательной комиссии Якутска Алла Самойлова опоздание объяснила так: на то, чтобы опустить в КОИБ бюллетени проголосовавших досрочно, нужно время, а запустить автоматические урны для голосования раньше 8 утра нельзя по закону.

11:36 10.09.2017 Псковская область Явка на выборах в Псковскую городскую думу на 10:00 — 4,61%, в Великолукскую городскую думу — 5,74%. Избиратели голосуют активнее, чем на выборах пять лет назад.

11:36 10.09.2017 Бурятия Явка на выборах главы Бурятии к 15:00 по местному времени достигла 27,73%, на выборах главы Джидинского района республики — 39,38%.

11:37 10.09.2017 Белгородская область В Белгородской области, по давней традиции — самые политически сознательные избиратели. На выборах губернатора уже к 10:00 явка избирателей составила 7,9%. Меньше всего активности проявляют избиратели в областном центре — явка по Белгороду составляет всего 4%, хотя в некоторых районах области этот показатель перевалил за 10%. Активнее всего голосуют жители Чернянского района, где явка составила 19,17%.

11:38 10.09.2017 Севастополь В Севастополе избиратели в этом году голосуют менее активно, чем год назад, на выборах в Государственную думу РФ. 18 сентября 2016 года к 10:00 на участки пришли 8,4% жителей, 10 сентября 107-го, на первых прямых выборах губернатора, проголосовали 5,6%.

11:39 10.09.2017 Свердловская область Скандал на выборах произошел 10 сентября, в Каменске-Уральском Свердловской области на улице Прокопьева, 25, сообщает портал KU66.RU. Одна из жительниц пришла принять участие в акции, но ей отказали. «Решила поучаствовать в акции фестиваля «Уральские самоцветы», — рассказывает она. — Пришла в пункт выдачи Прокопьева 25. К сожалению, меня не допускают до участия, говорят, я должна для этого проголосовать. Согласно положению данного мероприятия достаточно предъявить паспорт и заполнить анкету. Анкету мне никто не дает. Ранее говорилось, что эта акция к выборам никакого отношения не имеет, а получается, наоборот, еще как имеет». Женщина несколько раз звонила организаторам в Екатеринбург, но никто ничего не мог ей объяснить. Через час ей разрешили получить флаер. Позднее женщина проголосовала. Отметим, что всем участникам акции флаер выдают только после голосования. Двое жителей Свердловской области уже выиграли машины. Также среди призов заявлены квартиры. Читайте также: В Свердловской области заявили о нарушениях на выборах

11:40 10.09.2017 Москва Общественный штаб по наблюдению за выборами муниципальных депутатов в Москве приступил к своей работе, заявил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами депутатов в Советы депутатов муниципальных образований в городе Москве Алексей Шапошников. «Операторы видеоцентра — столичные волонтеры и студенты московских вузов — заняли свои рабочие места с 6.30, проверили оборудование и отслеживают происходящее на избирательных участках города», — отметил он. Всего в день голосования посменно в видеоцентре работают 56 наблюдателей.

11:41 10.09.2017 Москва Избирательные участки в Москве открылись вовремя, заявил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами депутатов в Советы депутатов муниципальных образований в городе Москве Алексей Шапошников. По его словам, в первые минуты голосования было выявлено несколько технических проблем, не влияющих на результаты голосования. Так, на одном из избирательных участков не работала камера, но эта неисправность была устранена. На 7-ми участках на стене в зоне видимости камеры не была размещена увеличенная форма протокола об итогах голосования, на 2-х участках в поле наблюдения камеры появились предметы, перекрывающие обзор.

11:44 10.09.2017 Хабаровск Явка в поселке Октябрьский Хабаровского края на 18:00 местного времени (11:00 мск) составила 28,18%. В поселении выбирают главу администрации. За кресло мэра борются действующий и бывший главы муниципального образования. Поселок прогремел на весь регион в связи с захлестнувшей его волной «грязных технологий». Выборы проходят под контролем секретаря крайизбиркома Оярса Машкова. В поселке Аян зафиксировано первое и единственное в регионе заявление о нарушении в ходе выборов — мужчина пожаловался, что ему предложили проголосовать за конкретного кандидата в обмен на пачку сигарет и бутылку водки. В ситуации разбирается полиция.

11:44 10.09.2017 Брянская область В Брянской области представители КПРФ сообщают о нарушениях на довыборах в Госдуму РФ. По данным коммунистов, на одном из участков глава комиссии выдала бюллетень для голосования человеку, которого не было в списках. В целом на участке был выдан 61 бюллетень, а по спискам проголосовали 50 человек, говорится на сайте регионального отделения партии.

11:46 10.09.2017 Карачаево-Черкесия На выборах депутатов представительных органов местного самоуправления трех городских округов и одного района будет впервые применена технология машиночитаемого QR-кода. Как заявили в избиркоме, это позволит обеспечить прозрачность и честность избирательного процесса.

11:46 10.09.2017 Бурятия Мэр Улан-Удэ Александр Голков назвал выборы главы Бурятии «большим событием» в жизни республики. Он вместе с супругой проголосовал на избирательном участке в Бурятской государственной сельхозакадемии. Всего в день голосования в Улан-Удэ работает 171 избирательный участок.

11:47 10.09.2017 Свердловская область В Свердловской области жители жалуются на сложности с приходом на избирательные участки. 10 сентября Ситуационный центр облизбирколма принял три таких обращения. В одном случае голосованию помешала стая собак возле здания участковой комиссии. Ещё в одном УИК оказался сильно удалён (три часа ехать на транспорте), а в другом — к участку перекопан доступ и невозможно подъехать на автомобиле.

11:49 10.09.2017 Волгоградская область В Волгоградской области в единый день голосования явка на выборах в целом по региону на 10:00 составила 5,08%. На избирательные участки пришло 16 133 избирателей. По данным регионального избиркома, на дополнительных выборах в Волгоградскую областную думу явка составила 3% — проголосовало 5957 избирателей из 198 580 включенных в списки. По Среднеахтубинскому округу №9 явка составила 4,1% (проголосовало 4166 избирателей), по Дзержинскому округу №15 — 1,85% (избирательные участки посетил 1791 избиратель).

11:50 10.09.2017 Севастополь Голосование на выборах губернатора Севастополя проходит спокойно, нарушений не зафиксировано, утверждает председатель городской избирательной комиссии Александр Петухов. Он заявил журналистам, что на участках работают в общей сложности 695 наблюдателей, а также 42 представители различных средств массовой информации.

11:52 10.09.2017 Москва В отличии от других регионов, где местные избирательные комиссии уже обнародовали первые цифры по утренней явке избирателей на участки в Единый день голосования 10 сентября, Мосгоризбирком пока не предоставил такую информацию, ограничившись данными о количестве досрочно проголосовавших москвичей — 0,14% от общего числа избирателей.

11:55 10.09.2017 Владивосток Согласно первичным данным, явка на выборах в Думу Владивостока по состоянию на 18:00 местного времени (11:00 мск) составила 12,36%. Данные предоставлены лишь по 8 округам из 17. До закрытия избирательных участков осталось чуть больше часа.

11:59 10.09.2017 Москва Как уже сообщало ИА REGNUM, в Москве возникли затруднения с досрочным голосованием жителей. Так, избиратели Нагорного района Москва заявили, что местной территориальной комиссии с желающих проголосовать требовали дополнительных доказательства о том, что они не смогут явиться на участки 10 сентрября. Проблему связывали с позицией Мосгоризбиркома, желающего предотвратить возможные фальсификации, связанные с досрочным голосованием. При этом разные территориальные комиссии решали этот вопрос собственными методами.

12:00 10.09.2017 Курская область В Курской области к 10:00 в выборах приняли участие 4,24% от общего числа избирателей, включенных в списки для голосования на территории региона. В городе Курске на выборах депутатов Курского городского собрания явка составила 3,4%, в городе Железногорске на выборах депутатов Железногорской городской Думы — 3,64%. Всего в регионе проходят 77 избирательный кампаний.

12:04 10.09.2017 Сахалин Сахалинцы продолжают обсуждать в социальных сетях беспрецедентно низкую явку — на 18:00 по местному времени она составила 23,5%: «Совесть спокойна — мой голос «ЕР» не достался». «Бесполезное протестное голосование — процент явки не имеет значения». «Большинство будет за «ЕР» — к гадалке не ходи». Институт выборов в современной России дискредитирован полностью!». «Голосовали с мужем в поселке Луговое. Урны были пустые». «Ну и явочка! Полная нелегитимность региональной власти!».

12:05 10.09.2017 Удмуртия По состоянию на 12:00 по местному времени в республике в выборах приняли участие 13,86% зарегистрированных избирателей. Максимально активно реализуют свое избирательное право жители Каракулинского района республики — 26,75%. Самый низкий уровень явки зафиксирован в Ижевске — от 7,59% до 9,58%.

12:05 10.09.2017 Свердловская область Председатель регионального избиркома Валерий Чайников предположил, что достаточно высокая явка избирателей Свердловской области на данный момент может быть связана в высокой гражданской ответственностью, а также с фоновыми мероприятиями, которые проходят на избирательных участках для привлечения граждан. Напомним, что по состоянию на 12:00 (10:00 по мск) явка избирателей составила 14,62%, тогда как на прошлых прямых выборах губернатора Свердловской области в 2003 году — 9,15%.

12:07 10.09.2017 Сахалин Явка в Поронайском районе Сахалинской области на выборах в региональный парламент на 18:00 местного времени (11:00 мск) составила 25,45%. В Макаровском районе на 18:00 явились 27,24% избирателей.

12:08 10.09.2017 Астраханская область В Астраханской области в единый день голосования к полудню в выборах приняли участие почти 3,2% избирателей. По сравнению явкой на 10:00 активность избирателей выросла в четыре раза. Астраханцы выбирают депутата областной думы по 26-му одномандатному избирательному округу. На замещение вакантного мандата претендуют четыре кандидата: Рафик Гаджиев (от КПРФ), Николай Арефьев (от ЛДПР), Галина Морозова (от «Справедливой России») и Татьяна Улезко, выдвинутая региональным отделением «Единой России». Кроме того, жители региона определят и будущих депутатов городской думы Астрахани по одномандатным избирательным округам N8, 11. Так же в регионе проходят дополнительные выборы в советы муниципальных образований района и выборы глав сельский поселений.

12:08 10.09.2017 Явка на избирательные участки Щучанского района Зауралья, где проводятся основные выборы региона на один мандат в Курганской областной думе, к полудню составила 13,8%. В 2016 году, когда в единый день голосования избирали депутатов Госдумы, показатель на данный час был выше — 18%.

12:10 10.09.2017 Тверь Жители Твери, комментируя ход выборов в городскую думу в соцсетях, цитируют классиков. «Если бы от выборов что-то зависело, нам бы не позволили в них участвовать» Марк Твен», — написала одна из участниц обсуждения. Другие пользователи призывают все же пойти на выборы и попытаться повлиять на ситуацию — под обсуждением фотографии палаты детского инфекционного отделения городской клинической больницы №6 один из пользователей написал: «Кстати сегодня выборы и можно выбрать не тех, кто довел больницу до такого». «Какие выборы? Кого избирают?» — интересуется другой пользователь.

12:12 10.09.2017 Глава ЦИК Элла Памфилова поблагодарила наблюдателей, следящих за выборами «под лупой, под микроскопом» и ждет благодарности от них. «Еще раз хочу повторить: мы создали беспрецедентные условия, в том числе для кандидатов и их представителей, для наблюдения за выборами. Я хочу поблагодарить тех наблюдателей, которые под лупой, под микроскопом следят за тем, что происходит, просчитывают по вертикали, по диагонали — это хорошо, им огромное спасибо», — сказала Памфилова. «Вы нас тоже должны поблагодарить. Мы создали беспрецедентные условия, мы вас вооружаем данными многомерными: по вертикали, по горизонтали, по диагонали. Пожалуйста, экспертируйте, помогайте нам», — заключила она.

12:13 10.09.2017 Сахалинская область Избирательные участки закрыты. Голосование завершилось

12:13 10.09.2017 Хакасия Власти Хакасии сообщили о росте «электоральной активности» в городах Саяногорск и Абаза. Всего к 15:00 по местному времени в Хакасии проголосовали 41 958 человек. В сравнении с данными на 12:00 явка в Саяногорске возросла с 6,52% (3254) до 13,21% (6596), в Абазе — с 14,57% (1600) до 27,38% (3007), уточнили в региональном правительстве. Напомним, 10 сентября жителям Хакасии предстоит избрать 13 глав городов, районов и поселений, а также 215 депутатов 13 представительных органов. В выборах принимают участие 813 кандидатов, шесть политических партий.

12:14 10.09.2017 Саратовская область На 12:00 явка на выборах губернатора и депутатов областной думы составила 17,66%. Самая высокая явка пока зафиксирована в Дергачевском районе — 30,67%. Пост главы региона пытаются занять врио губернатора Валерий Радаев, первый секретарь областного комитета КПРФ Ольга Алимова, генеральный директор ООО «Мастер склад» Станислав Денисенко от партии ЛДПР и главный инженер ООО «Балтекс» Лидия Паринова от «Патриотов России».

12:18 10.09.2017 Карелия Сити-менеджер Петрозаводска приняла участие в выборах главы Республики Карелия, которые проходят 10 сентября. Ирина Мирошник проголосовала на избирательном участке в городском колледже технологии и предпринимательства. Она предложила жителям Петрозаводска проявить свою гражданскую активность на избирательных участках. «Вчера по прогнозу была большая вероятность дождя. Но сегодня даже с погодой всё хорошо, поэтому всем рекомендую как можно быстрее прийти и исполнить свой долг. У нас сегодня во многих субъектах выборы происходят, активность очень высокая, поэтому советую жителям Петрозаводска и Республики Карелия не отставать и также проявить свою гражданскую позицию», — заявила Ирина Мирошник. По ее мнению, руководитель республики, который будет избран, должен «поддержать текущее стабильное функционирование, связанное с системами жизнеобеспечения и со всеми важными, в социальном плане, позициями, например, с выплатой заработных плат». «И параллельно решать сложную задачу развития», — добавила сити-менеджер Петрозаводска.

12:19 10.09.2017 Карачаево-Черкесия В выборах депутатов городской думы города Черкесска V созыва принял участие глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. По словам руководителя республики, он проголосовал за спокойное и стабильное будущее столицы региона. Темрезов рассчитывает, что будущая городская дума будет профессиональной. «Кто бы ни попал в новый состав городской думы, у него должен быть один интерес — интерес наших граждан. Депутаты должны работать только для того, чтобы наш город стал ещё краше, лучше, более достойным и комфортным для нашего населения», — заявил Темрезов.

12:20 10.09.2017 Тульская область В городе Богородицке Тульской области сегодня выбирают депутатов городского собрания. Выборы проходят спокойно — а местные журналисты отмечают даже праздничную атмосферу на участках: играет музыка, можно приобрести вкусную выпечку, выпить чай.

12:21 10.09.2017 Москва В Москве наконец озвучили первые цифры явки избирателей на участки. По состоянию на 10 утра выборы муниципальных депутатов посетили 1,1% избирателей. Об этом заявил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Самым активным округом столицы он назвал Восточный административный округ, а также центральный район Арбат. Отметим, что данные о явке пока озвучены лишь устно главой Мосгоризбиркома. На сайте комиссии их до сих пор не обнародовали.

12:24 10.09.2017 Севастополь Жалоб на ход выборов губернатора в Севастополе на «горячую линию» уполномоченного по правам человека Павла Буцая пока не поступало. Звонки есть — но преимущественно люди задают вопросы о порядке голосования. «Мы сегодня целый день открыты для консультаций и приёма жалоб по вопросам проведения выборов губернатора Севастополя», — заявил омбудсмен.

12:26 10.09.2017 Новгородская область К полудню явка избирателей на выборах губернатора региона выросла до 10,18% — проголосовали 51 289 человек. В Великом Новгороде явка — 7,12%. Активность избирателей ниже, чем на выборах губернатора в 2012 году. Читайте подробнее: К полудню явка на выборах новгородского губернатора выросла до 10,18%

12:31 10.09.2017 Якутск Мнение избирателя: «23% проголосовавших к 15:00 — это нонсенс. Из этого можно сделать вывод, что всего проголосовавших будет от силы 40%. Для сравнения на выборах мэра в 2012 году явка была 70%». Эксперт ИА SakhaDay также назвал процент посетивших участки горожан низким. «К вечеру активность всегда спадает, и, скорее всего, придет еще 15%, не более, — отметил он. — Плюс 3,5% проголосовавших досрочно и какой-то процент добавят выездные мобильные урны. Поэтому мой прогноз до 41,5%. В принципе, это считается довольно высоким показателем. Но в связи с тем, что от горожан ждут явки минимум 47%, это немного. В целом город традиционно дает явку 43−47% с поправкой на погоду». Политолог издания также считает, что причина низкой явки в том, что выборы были прогнозируемые, также повлияла холодная погода, и то, что во многих домах до сих пор нет отопления. Кроме того, не все находятся в городе: многие предпочитают собрать урожай, анализирует явку региональное издание.

12:35 10.09.2017 Якутск По данным на 18:00 местного времени (12:00 мск) проголосовало 30,93%, а именно 52 803 из 170 733. Самые активные жители по-прежнему приходят на участки возле студенческих общежитий, где явка достигает 70−75,5%. Это особенно странно выглядит на фоне не очень активного голосования в остальных районах города. По прогнозам средняя явка по городу на момент закрытия участков будет составлять около 40%.

12:36 10.09.2017 Карелия На 12:00 на выборах главы Карелии проголосовали 8,29% от общего числа избирателей республики, это 44 093 человека, сообщил председатель республиканского ЦИК Алексей Бахилин. Кроме того, в 11-ти районах Карелии и в Костомукшском городском округе 10 сентября проходят выборы в органы местного самоуправления, а в Беломорском, Кемском, Питкярантском районах и Олонце — местные референдумы. Всего в списки избирателей в Карелии включены 531 170 человек, голосование проходит на 468 избирательных участках. Время голосования — с 8 до 22 часов по московскому времени.

12:38 10.09.2017 Севастополь Явка в отдельных сельских районах Севастополя на выборах губернатора колеблется от 10 до 13% — таковы данные, которые озвучил журналистам представитель общественной палаты Севастополя Энвер Мамутдинов. Общая явка на 12:00 в Севастополе пока не называется, на 10:00 проголосовали около 5,6% — тогда как на выборах в Госдуму год назад к этому времени на участки пришли более 8% избирателей.

12:40 10.09.2017 Липецкая область В Липецкой области к 12:00 явка на выборах составила 10,67%. Проголосовали почти 14 тысяч человек. На дополнительных выборах депутатов Липецкого горсовета пятого созыва по четырем одномандатным округам липчане все еще не очень активны: явка составляет всего 6,13%. Зато в Ельце, где выбирают городской Совет депутатов шестого созыва, явка к полудню составила 13,17%.

12:43 10.09.2017 Рязанская область На выборах губернатора Рязанской области проголосовали все кандидаты. Первым на участок пришел коммунист Владимир Федоткин. После свой участок вместе с дочками посетил представитель ЛДПР Александр Шерин. Он отметил, что на выборах нет грязи, но нарушения все-таки присутствуют. «Врио губернатора Николай Любимов вместе с супругой проголосовал на участке в лицее №4. Он заявил, что «избирательная кампания прошла без скандалов и нарушений, прозрачно и открыто». Вместе с женой и сыном пришел на участок и представитель «Справедливой России» Сергей Пупков. Позже всех из кандидатов проголосовала представитель «Партии роста» Александра Перехватова. Она напомнила, что это уже восьмые выборы в ее жизни.

12:44 10.09.2017 ИА REGNUM Краснодарский край Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в едином дне голосования. На избирательный участок №12−12 станицы Динской глава региона приехал вместе с семьей. «Важно, чтобы люди выбрали тех, кому доверяют, с кем связывают свое будущее, свои надежды. Те законы, которые будут приниматься законодательным органом, и доверие к этим законам зависят ровно от того, кого мы сегодня выберем», — подчеркнул Кондратьев. Сделал свой выбор и председатель Законодательного собрания края Владимир Бекетов. Одним из первых на избирательный участок пришёл и вице-губернатор Сергей Алтухов. Он отметил, что важно прийти на выборы и отдать свой голос тому кандидату, кто будет отстаивать интересы каждого жителя Кубани, той партии, которая несет наибольшую ценность для развития региона.

12:48 10.09.2017 Белгородская область В Белгородской области, по данным на 12:00, явка избирателей на выборах губернатора составила 23,86%. Активнее всего голосуют жители Красненского и Чернянского районов — там явка превысила 40%.

12:50 10.09.2017 Марий Эл В Новоторъяльском, Оршанском, Параньгинском и Сернурском районах явка на выборах главы республики превысила 25%. Всего по состоянию на 12:00 мск в выборах приняли участие 18,6% от общего числа зарегистрированных избирателей. В Йошкар-Оле проголосовало только 12−13% жителей.

12:50 10.09.2017 Псковская область Псковский облизбирком обнародовал данные по досрочному голосованию. На выборах в Псковскую гордуму досрочно проголосовали 3,17% от общего колличества избирателей, включенных в списки. На выборах в Великолукскую гордуму — 3,56%. На довыборах депутата Псковского областного собрания по одномандатному избирательному округу №8 (город Великие Луки) — 3,89%.

12:51 10.09.2017 Тверь На 12:00 на выборах в Тверскую городскую думу проголосовали 5,56% избирателей. Всего в списках 328 тыс. 463 жителей города, имеющих право голоса. В октябре 2012 года явка на выборах депутатов гордумы составляла примерно столько же — 5,6%.

12:52 10.09.2017 Северная Осетия Число проголосовавших за депутатов парламента шестого созыва на 10:00 составило более 41 тыс. человек или 8,1% от общего числа избирателей. Наиболее активно голосуют жители Алагирского и Ардонского районов, а также Левобережная часть Владикавказа, сообщила председатель республиканского ЦИК Жанна Моргоева. Жалоб о нарушениях пока не поступало, отметила она.

12:52 10.09.2017 Рязанская область По данным на 12:00, на выборах губернатора Рязанской области проголосовали 14,45% избирателей.

12:54 10.09.2017 Ленинградская область К полудню явка в Ленинградской области на выборах в Государственную думу по Кингисеппскому одномандатному избирательному округу №112 составила 6,39% от общего числа избирателей, внесенных в списки для голосования. На выборах в Законодательное собрание региона по Кировскому одномандатному округу №9 количество проголосовавших, по состоянию на 12:00, составило 5,15%.

12:58 10.09.2017 Свердловская область На избирательных участках продолжается бесплатная лотерея для тех, кто проголосовал на выборах. Правда, призы уже заканчиваются. Остались блокноты и магнитики. Уже известно, что некоторым избирателям удалось выиграть машины и квартиры.

12:59 10.09.2017 Мордовия В выборах главы республики на 12:00 мск приняли участие 34,66% избирателей. Рекордно высокий показатель явки наблюдается в Атяшевском районе республики, где своего кандидата пришли поддержать уже 57,05%. Явка выше 50% зафиксирована в Большеигнатовском и Дубенском районах региона. В столице республики на выборы пришли пока только 21,36% — 28,66% жителей. Год назад на выборах депутатов Государственной думы к полудню проголосовало 28,29% жителей республики.

12:59 10.09.2017 Свердловская область Диалог бабушки и внука: — За кого идёшь голосовать? — Не знаю даже… Кто понравится, за того и проголосую.

13:00 10.09.2017 Калининградская область Первый скандальчик в Калининграде. На 196-й избирательный участок, который находится в школе №25, явился, предположительно, нетрезвый наблюдатель от ЛДПР, который стал оскорблять сотрудников полиции. Обращаясь к полицейским, мужчина выкрикивал такие фразы как «Конец тебе и твоему руководству», «Сука, ты мне мешаешь работать», «Ты меня унюхала, сука?» (обращаясь к женщине-полицейской) и «Адвоката мне сюда!» В итоге неадекватный наблюдатель был удален из школы, а кандидат в губернаторы от ЛДПР Евгений Мишин принес извинения через СМИ.

13:00 10.09.2017 Ленинградская область Несмотря на внимание властей Ленобласти к дополнительным выборам в Госдуму по Кингисеппскому избирательному округу №112, где сегодня проходит голосование, для выборов такого масштаба высокая явка не характерна, говорят эксперты. «Дай бог, чтобы явка была 30%», — высказал своё предположение корреспонденту ИА REGNUM политолог Юрий Светов. Согласен с ним и политолог Дмитрий Солонников, по мнению которого явка в этом думском округе составит от 20% до 30%. По данным избиркома, к 12:00 явка в округе составила 6,39%.

13:03 10.09.2017 Хабаровский край В Хабаровском крае в 20:00 по местному времени (13:00 мск) закрылись участки для голосования. Избирательные комиссии приступили к подсчету голосов. Больших выборов в регионе не проводилось. В 12 муниципалитетах края граждане избирали депутатов местных советов и глав поселений. За все время голосования была подана всего одна жалоба — от избирателя в поселке Аян. Он заявил, что его просили проголосовать за нужного человека в обмен на пачку сигарет и бутылку водки. В ситуации разбирается полиция

13:03 10.09.2017 Свердловская область Агитация под запретом, но баннеры кандидатов до сих пор украшают фасады жилых домов. «А я думал, их уже сняли», — произнёс мальчик лет семи, гордо шагающий со своими родными на избирательный участок.

13:10 10.09.2017 Свердловская область Предвыборная агитация добралась не до всех территорий Свердловской области. Даже жители Екатеринбурга сетуют на то, что накануне выборов агитаторы к ним не приходили, не было и листовок на их домах. «Что, сегодня точно выборы?!» — изумляются некоторые жители Екатеринбурга.

13:11 10.09.2017 Москва [[[picture18]]] Выборы проходят в спокойной, рабочей атмосфере — участки пусты. Связано ли это с всеобщим безразличием граждан к местной повестке. Русский человек привык решать задачи планетарного масштаба, а тут всего то лишь, лавочки и детские площадки во дворах. Либо на скептическое отношение людей повлиял скандал, когда в сеть попало видео, на котором председателей районных избирательных комиссий готовят к «правильному» подведению итогов волеизъявления граждан. Сходу понять сложно, но факт остается фактом, москвичи в районе Ново-Переделкино, избирательные участки своим вниманием не жалуют, в чем корреспондент ИА REGNUM смог убедиться лично, посетив ГБОУ школа №1015. И это при том, что за стенами учебного заведения, в котором расположено ни много ни мало, а 6 избирательных участков, жизнь бьёт ключом. Москвичи гуляют с детьми, посещают близлежащие точки общепита и магазины.

13:12 10.09.2017 Пермский край [[[picture16]]] Член Совета Федерации Федерального собрания РФ от Пермского края Игорь Шубин опустит бюллетень в урну для голосования в 15:30 по местному времени. На участке сейчас (в 15:10) не очень оживленно, за столиками для голосования находится несколько избирателей, в том числе — семья с маленьким ребенком. Начинают прибывать представители прессы. [[[picture17]]]

13:15 10.09.2017 Карелия Спикер Петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук проголосовал на выборах главы Республики Карелия на одном из избирательных участков в самой старой школе Петрозаводска — СОШ №9. Он отметил, что «сегодня очень важный, значимый день для Карелии, для Петрозаводска», и высказал уверенность в том, что выборы 10 сентября состоятся. «Мы должны понимать, с кем в течение следующих пяти лет будет развиваться республика Карелия», — сказал глава горсовета. «Сегодня на участках также проходит голосование за принятие закона о столичном статусе города Петрозаводска, хочу поблагодарить общественников, неравнодушных горожан, которые принимали участие в этом опросе, которые, уверен, придут и поддержат это решение», — добавил Боднарчук.

13:17 10.09.2017 Ямал На 14:00 по местному времени (12:00 мск) активность избирателей на Ямале составляет 58 756 человек или 35,88%. Лидер голосования среди районов — Красноселькупский. Здесь проголосовали к обеду 73,33%. Среди городов лидирует по явке Новый Уренгой — 33,32%.

13:17 10.09.2017 Севастополь Жители Севастополя на выборах губернатора голосуют не только за тех кандидатов, которые указаны в списке, но и за своих собственных. В соцсетях жители выкладывают фото бюллетеней, в которых имена зарегистрированных кандидатов зачеркнуты, и от руки вписаны фамилии людей, даже не претендовавших на руководство городом.

13:20 10.09.2017 Кировская область Жители Кирова не хотят голосовать за губернатора. На 12:00 в среднем по области явка на выборах составила 14,48%. Лидером по явке пока является Унинский район, где к избирательным урнам пришли 30,19% избирателей. В то же время в Кирове на участки пришли от 8 до 10% избирателей.

13:21 10.09.2017 Пермский край Председатель участковой избирательной комиссии № 3417 Анна Худякова рассказала корреспонденту ИА REGNUM о ходе выборов. По словам главы УИК, голосование проходит спокойно и без происшествий. По состоянию на 14:30 по местному времени на участке проголосовало уже 208 избирателей.

13:22 10.09.2017 Республика Алтай К 15:00 в Горно-Алтайске проголосовали почти 22% избирателей. Здесь жители выбирают депутатов городского совета. В Усть-Коксинском районе, где выбирают депутатов районного совета, проголосовали 36% избирателей.

13:23 10.09.2017 Москва Скажите, пожалуйста, как я могу Вас назвать в публикации, поинтересовался корреспондент ИА REGNUM у пришедшего к избирательному участку москвича. «Чтобы за нами приехали», — ответил вопрос на вопрос мужчина, гуляющий с внуком. «Не говори, Саш», — поддержала товарища супруга. Этот диалог происходит на спортивной площадке школы №1015. Супруги честно ответили, что на выборы не ходили и не пойдут. От них ничего не зависит, поэтому участвовать в них, они не намерены. В разговоре москвичи также отметили полное отсутствие не только агитации от кандидатов, но даже и упоминаниях о том, что 10 сентября в стране Единый день голосования, а Москва выбирает своих муниципальных депутатов: «В прошлые времена, хотя бы объявления вешали на информационных щитах, а в этот раз ничего. О выборах узнали совершенно случайно, по радио в субботу 2 сентября 2017 года».

13:24 10.09.2017 Ставропольский край К 10:00 явка на выборах представителей в органы местного самоуправления составила 5,04% от общего количества избирателей. Наибольшая активность наблюдается в Андроповском районе и Новоалександровском городском округе. За ходом выборов, как сообщает крайизбирком, наблюдают 1848 человек.

13:26 10.09.2017 Свердловская область Ряд местных СМИ сообщили о нападении на кандидата в депутаты городской думы Нижнего Тагила. По словам пострадавшего, это сделал водитель, на автомобиле которого была размещена агитация конкурента по выборам.