От 12 и выше: как голосовали в региональных центрах России

Москва, , 21:24 — REGNUM В Единый день голосования в 16 регионах выбирают губернаторов, в шести — депутатов региональных парламентов, в 11 — депутатов гордумы региональных центров. Итоги голосования на 18 часов показывают: чем ниже статус выборов и чем дальше от Москвы, тем меньше явка. По предварительным данным ГАС «Выборы» на 18 часов, только 12—14% избирателей участвовали в голосовании по формированию депутатского корпуса во Владивостоке и Петропавловском-Камчатском. Самый активный городской избиратель региональной столицы оказался в Черкесске.

Напомним также, что самая высокая явка избирателей — в Мордовии (свыше 71% на 18:00): здесь состоялись выборы главы региона.

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Представительный орган в столичном центре субъекта РФ Явка на 18:00,% Барнаульская городская Дума 17,71% Дума города Владивостока 12,65% Горно-Алтайский городской совет депутатов 27,14% Кировская городская дума 20,04% Курское городское собрание 22% Омский городской совет 19,44% Городская дума Петропавловск-Камчатского городского округа 14,62% Псковская городская дума 19,38% Тверская городская дума 16,08% (на 20:00 — 18,83%) Дума муниципального образования города Черкесска (пропорциональная система) 56,93% Муниципалитет города Ярославля 25,89%

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