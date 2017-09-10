От 12 и выше: как голосовали в региональных центрах России

Москва, 10 сентября 2017, 21:24 — REGNUM В Единый день голосования в 16 регионах выбирают губернаторов, в шести — депутатов региональных парламентов, в 11 — депутатов гордумы региональных центров. Итоги голосования на 18 часов показывают: чем ниже статус выборов и чем дальше от Москвы, тем меньше явка. По предварительным данным ГАС «Выборы» на 18 часов, только 12—14% избирателей участвовали в голосовании по формированию депутатского корпуса во Владивостоке и Петропавловском-Камчатском. Самый активный городской избиратель региональной столицы оказался в Черкесске.
Напомним также, что самая высокая явка избирателей — в Мордовии (свыше 71% на 18:00): здесь состоялись выборы главы региона.
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Представительный орган в столичном центре субъекта РФ
Явка на 18:00,%
|Барнаульская городская Дума
|17,71%
|Дума города Владивостока
|12,65%
|Горно-Алтайский городской совет депутатов
|27,14%
|Кировская городская дума
20,04%
|Курское городское собрание
|22%
|Омский городской совет
|19,44%
|Городская дума Петропавловск-Камчатского городского округа
|14,62%
|Псковская городская дума
|19,38%
|Тверская городская дума
|16,08% (на 20:00 — 18,83%)
|Дума муниципального образования города Черкесска (пропорциональная система)
|56,93%
|Муниципалитет города Ярославля
|25,89%
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