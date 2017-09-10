Воскресенье, 10 Сентября 2017 года
23:28:00 МСК

От 12 и выше: как голосовали в региональных центрах России

Политика

Явка избирателей на 18:00

От 12 и выше: как голосовали в региональных центрах России
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Избирательные бюллетени

Москва, 10 сентября 2017, 21:24 — REGNUM  В Единый день голосования в 16 регионах выбирают губернаторов, в шести — депутатов региональных парламентов, в 11 — депутатов гордумы региональных центров. Итоги голосования на 18 часов показывают: чем ниже статус выборов и чем дальше от Москвы, тем меньше явка. По предварительным данным ГАС «Выборы» на 18 часов, только 12—14% избирателей участвовали в голосовании по формированию депутатского корпуса во Владивостоке и Петропавловском-Камчатском. Самый активный городской избиратель региональной столицы оказался в Черкесске.

Напомним также, что самая высокая явка избирателей — в Мордовии (свыше 71% на 18:00): здесь состоялись выборы главы региона.

Читайте также: Как голосуют на выборах глав регионов: данные на 18:00

Представительный орган в столичном центре субъекта РФ

Явка на 18:00,%

Барнаульская городская Дума17,71%
Дума города Владивостока12,65%
Горно-Алтайский городской совет депутатов27,14%
Кировская городская дума

20,04%

Курское городское собрание22%
Омский городской совет19,44%
Городская дума Петропавловск-Камчатского городского округа14,62%
Псковская городская дума19,38%
Тверская городская дума16,08% (на 20:00 — 18,83%)
Дума муниципального образования города Черкесска (пропорциональная система)56,93%
Муниципалитет города Ярославля25,89%

Читайте ранее в этом сюжете: Выборы депутатов региональных парламентов: явка

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Единый день голосования 10 сентября 2017 г