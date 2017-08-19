Москва, 19 августа, 2017, 11:09 — ИА Регнум. Сочинский национальный парк обрёл руководителя. Исполняющим обязанности директора парка назначен Игорь Гуцал. По информации пресс-секретаря Министерства природы РФ Николая Гудкова, 21 августа станет для Гуцала первым рабочим днём в новой должности.

Alexander V. Solomin Эмблема Сочинского Национального парка

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«Ему 34 года, имеет юридическое образование и все необходимые компетенции, чтобы обеспечить качественную работу Национального парка, пока не будет подобрана и согласована кандидатура директора», — цитирует «Коммерсант» пресс-секретаря Минприроды РФ Николая Гудкова.

О новом назначенце также известно, что Гуцал послдение несколько лет проработал в системе Мосприроды, центра управления охраняемыми территориями Москвы, возглавлял эколого-просветительский центр.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший директор Сочинского национального парка Николай Пеньковский, занимавший эту должность с 2002 года, был уволен Минприроды РФ без каких-либо объяснений причин. На его место была временно назначена Дарья Филиппова, которая, по утверждению ряда СМИ, является племянницей вице-премьера России Дмитрия Рогозина. Против ее назначения выступил полномочный представитель президента России в Южном Федеральном округе Владимир Устинов.

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Посчитав решение об увольнении незаконным, Николай Пеньковский подав в суд на Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Служители Фемиды встали на его сторону, восстановив в должности. Однако 7 августа Минприроды РФ расторгло трудовой договор с Пеньковским.

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