Директор сочинского нацпарка уволен из-за финансовых нарушений

Москва, , 11:54 — REGNUM Увольнение директора Сочинского национального парка Николая Пеньковского обусловлено выявлением грубых нарушений и нецелевых расходов бюджета. Об этом рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурад Керимов, сообщает «Коммерсантъ».

По словам Керимова, нарушения в деятельности руководства Сочинского национального парка были выявлены в ходе проверки организации Счетной палатой.

«К сожалению, мы вынуждены констатировать нарушения, выявленные Счетной палатой РФ, в том числе признаки нецелевого расходования бюджетных средств во время работы бывшей администрации», — приводит слова Керимова издание.

Кроме того, в ведомстве считают, что Пеньковский распространил в СМИ искаженную информацию относительно своего увольнения с целью срыва проверки хозяйственной деятельности, а также деятельности его близких родственников и работников парка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вместо Пеньковского, который занимал должность директора нацпарка с 2002 года, на этот пост временно назначена племянница вице-президента РФ Дмитрия Рогозина Дарья Филиппова.

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