Директора Сочинского национального парка снова уволили

Москва, , 20:53 — REGNUM Министерство природных ресурсов Российской Федерации расторгло трудовой договор с директором Сочинского национального парка (СНП) Николаем Пеньковским, который ранее был уволен с этой должности, но затем восстановлен по суду. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает пресс-служба СНП.

Сообщается, что заместитель главы Минприроды РФ Мурад Керимов во исполнение решения суда подписал сначала приказ министерства о восстановлении Пеньковского в должности, а затем следующим приказом расторг с Пеньковским бессрочный трудовой договор.

Сам Пеньковский уже подтвердил журналистам, что получил два приказа от Министерства природных ресурсов.

«Один приказ — о восстановлении в должности, второй — о расторжении договора с выплатой премии в размере средней трехмесячной заработной платы. Документы пришли факсом, меня ознакомили с ними. Причины для увольнения не указываются, просто расторжение бессрочного договора в одностороннем порядке», — рассказал теперь уже бывший директор СНП, сообщает ТАСС.

Он отметил, что 8 августа пойдёт на своё прежнее рабочее место собирать личные вещи. Также Пеньсковский не исключил, что обжалует и это решение Минприроды.

В целом экс-директор СНП заявил, что даже готов подыскать нового кандидата на свое место.

«Я спокойно уйду на пенсию, только если на место директора придет достойный человек», — сказал Пеньковский.

Напомним, в первый раз Минприроды уволило Пеньковского без каких-либо объяснений причин. На его место была временно назначена Дарья Филиппова. Ряд СМИ утверждает, что она является племянницей вице-премьера России Дмитрия Рогозина.

Более того, полномочный представитель президента России в Южном Федеральном округе Владимир Устинов выступил против назначения Филипповой. Он заявил в письме на имя главы Минприроды, что Филиппиова по образованию журналист, она никогда не занималась природоохранной деятельностью, за последние пять лет сменила пять мест работы, нигде долго не задерживалась и имеет несколько десятков административных нарушений.