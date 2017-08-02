К делу нацпарка Сочи подключился «Альянс Зеленых»

Москва, , 13:22 — REGNUM Обращение в генеральную прокуратуру по факту нецелевого использования средств в Сочинском национальном парке направил «Альянс Зеленых», сообщили в пресс-службе организации.

Комментируя ситуацию вокруг выявленных нарушений в расходовании средств руководством организации и замены директора Сочинского национального парка, лидер «Альянса Зеленых» Александр Закондырин отметил, что организация хочет добиться прозрачности по этому делу.

«Партия взяла инцидент под свой контроль, обратившись в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой провести незамедлительные проверки финансовой отчетности в Сочинском Национальном парке», — сказал он.

Закондырин подчеркнул, что виновные должны быть освобождены от должностей и понести наказание — если вина подтвердится.

Напомним, Счетная палата РФ выявила нецелевое расходование средств в Сочинском национальном парке. В отчете СП отмечено, что в 2014 году организации было выделено 120 миллионов рублей. Деньги должны были пойти на развитие парка «Южные культуры».

Однако часть средств, а именно 18 млн, были потрачены не по назначению. На эти средства были построены два здания и проведено берегоукрепление прудов.

Эти нарушения произошли в то время, когда должность директора занимал Николай Пеньковский. Сейчас временным руководителем назначена Дарья Филиппова, дочь сестры вице-премьера Дмитрия Рогозина.

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