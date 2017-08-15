Якутск, 15 августа, 2017, 09:30 — ИА Регнум. В Якутии не спадает напряжение после ЧП на шахте «Мир», принадлежащей АЛРОСА. Восемь горняков остаются под землёй, и с каждым днём тревога нарастает. Люди пытаются понять: почему шахтёров спустили под землю, если это было опасно, и проанализировать предпосылки трагедии. Мэр Мирного, где сохраняется режим ЧС, призывает воздержаться от несанкционированных акций протеста. АЛРОСА просит не верить слухам, а полпред президента в ДФО Юрий Трутнев надеется, что к местам нахождения людей спасатели выйдут через 1,5−3 дня, а потери от простоя рудника алмазодобывающая компания сможет восполнить на других месторождениях. Подробнее — в обзоре ИА REGNUM.

Александр Дейнека. Перед спуском в шахту (фрагмент). 1925

Результат наплевательского отношения к безопасности

Якутия.инфо публикует мнение бывшего лидера профсоюзного движения в АЛРОСА Валентина Урусова, который считает аварию на руднике «Мир» результатом наплевательского отношения к вопросам безопасности.

«В данном случае руководство знало заранее о проблеме, но как обычно, решили, что минует, — предположил Валентин Урусов. — А тот «алросовский» слоган, где сказано, что люди дороже алмазов, говорит не о тех людях, которые спины не разгибают, а о тех, кто виноват в подобной трагедии. И я уверен, что вина того же нового президента компании равна вине непосредственных руководителей подразделения и отвечающих за безопасность на производстве. Просто АЛРОСА — основное градообразующее предприятие, и потерять работу там в большинстве случаев значит потерять всё. И руководство пользуется этим в полном объёме. Это касается и безопасности в том числе — экономят на людях максимально. Это не первая и, к сожалению, с таким отношением не последняя авария».

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Экс-глава профсоюзного движения алмазодобывающей компании также указал на то, что карьер «Мир» должны были рекультивировать по всем правилам — откачать полностью воду, засыпать — но этого сделано не было.

Урусов убеждён, что «наплевательское отношение к безопасности по отношению к рабочим со стороны руководителей без последствий не проходит. Экономия на зарплатах и безопасности, в итоге получаем то, что имеем сегодня. И после этой аварии должных выводов не будет сделано. Опять найдут на кого всё списать».

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«Ценой жизни шахтёров добываем караты»

Подозрение, что всё-таки алмазы дороже людей, высказывает и «Свободная пресса». Такое предположение СМИ делает, проанализировав состояние рудника «Мир» за последние годы.

Оказывается, там всегда были проблемы с водой, которая поступала на дно карьера беспрестанно, и ещё при открытой разработке её были вынуждены постоянно откачивать. Когда добыча переместилась под землю, было решено оставить рудный целик для защиты шахты от воды.

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Сейчас АЛРОСА убеждает, что работы под землёй проходили в соответствии со всеми требованиями безопасности, а прорвалась воды из-за ухудшения горно-геологических условий, но «Свободная пресса» напоминает о ряде событий, предупреждавших о возможном ЧП.

В 2011 году о том, что пострадал целик, который предохранял шахту от поступления воды, заявлял первый вице-президент и исполнительный директор АК АЛРОСА Игорь Соболев. По его словам, сломались насосы, которые должны были откачивать воду со дна карьера, их меняли 5 месяцев, за это время жидкость поднялась выше проектных отметок и начала давить на целик. В итоге в и без того не монолитной породе микротрещины разрослись до больших размеров, начался огромный сверхпроектный приток воды.

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В 2012 году «Мир» закрывали на 30 суток потому, что Ростехнадзор обнаружил: работы по строительству дренажного горизонта на отметке 210 метров рудника ведутся со значительным отступлением от существующей проектной документации, отставанием от календарного графика строительства и несоблюдением проектной спецификации устанавливаемого оборудования. А в апреле 2013 года в руднике «Мир» в результате обрушения породы погиб горняк.

Кроме того, вице-президент АЛРОСА Юрий Дойников в 2013 году заявлял, что вода в шахту поступает в огромном количестве.

«Посмотрите, что мы творим. Мы ценой жизни шахтеров сегодня добываем те караты, которые должны безопасно добывать. Если не поменять сегодня проекты и идти дальше и так отрабатывать, я вам откровенно говорю, завтра при сложившейся ситуации будет столько смертей, что мало не покажется всем», — предупреждал Дойников.

Tatti777 Алмазы

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Издание делает вывод: проблемы на руднике «Мир» начались очень давно и носили серьезный и системный характер. Ко всему прочему, буквально за неделю до случившейся аварии на шахте обрушилась порода, засыпав погрузочную машину, в которой находился человек. В тот же день в шахту резко стала активно прибывать вода. 28 июля специалисты рудника и мирнинского шахтостроительного треста быстро начали установку дополнительных насосов для перекачки воды в комплекс главного водоотлива и стали бурить дополнительные скважины для организации перетекания воды по трубопроводам в главный водосборник на горизонте 210 метров. Если считать эту работу аварийной, то все остальные надо было остановить. Но рудник продолжил работу, как будто не было предпосылок к ЧП. 4 августа рвануло.

«Авария показала: похоже, для акционеров и топ-менеджеров крупнейшей алмазодобывающей компании мира алмазы дороже людей», — высказала мнение «Свободная пресса».

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Разгонят и привлекут

«Якутск вечерний» оценил ситуацию в Мирном как напряжённую. Издание напоминает, что в этом городе почти в каждой семье есть люди, так или иначе связанные с подразделениями АЛРОСА. После ЧП через WhatsApp рассылались призывы выйти на митинг в поддержку шахтёров и против руководства алмазодобывающей компании.

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Глава Мирного Клим Антонов заявил, что никакие мероприятия не возможны, так как в городе объявлен режим ЧС, поэтому несанкционированные митинги и акции будут пресекаться сотрудниками правоохранительных органов правопорядка.

«Всех, кто выйдет, разгонят и привлекут», — пригрозил мэр.

Тем не менее, через WhatsApp продолжают распространяться слухи о том, что кто-то видел три тела, обернутые в целлофан, и о том, что якобы начальство ожидает второго прорыва воды, чтобы списать трупы на природу.

Протестовать нельзя!

Провокации и ложная информация о ходе спасательных работ ставят их под угрозу и усугубляют переживания родных и близких горняков, в ответ заявили в АК АЛРОСА.

«Новости и сводки о ходе поисковой операции на руднике «Мир» регулярно публикуются на сайте МЧС России, а также на сайте компании АЛРОСА. Всех, кто заинтересован в получении достоверной информации о поисково-спасательных работах, мы призываем обращаться к официальным и проверенным источникам», — цитирует компанию ИА YakutiaMedia.

Бороться с распространяемыми слухами и спекуляциями будут правоохранительные органы, которые усилили профилактику общественной безопасности в Мирном и теперь намерены противодействовать распространению анонимных сообщений, которые носят провокационный характер и содержат призывы к проведению протестных акций, несмотря на режим ЧС, введенный в городе после аварии на руднике «Мир».

«Будет дальше работать и заботиться о людях»

Посетивший Мирный полпред президента в ДФО Юрий Трутнев обещал, что к зонам, где предположительно находятся люди, спасатели выйдут в течение 1,5−3 суток. Спасение людей полпред назвал самой главной задачей, пишет storm24. Но уже сегодня, 15 августа, АЛРОСА сообщила, что четверых горняков не будут искать из-за того, что шахта затоплена…

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"Мы обязаны ответить на два вопроса: можно ли было избежать этой аварии и можно ли было ее предсказать и вовремя прекратить работы, вывести людей, — отметил Юрий Трутнев. — Для этого создана комиссия Ростехнадзора, будут привлечены независимые специалисты. Я специально настоял, чтобы это были люди, которые не задействованы сегодня ни в эксплуатации шахты, ни в составлении проекта. Разбираться будем и с тем, насколько правильно составлена проектная документация, и с тем, как велась эксплуатация. Комиссия Ростехнадзора сделает первый доклад в правительство в течение месяца, и после этого будут сделаны выводы».

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Полпред также выразил надежду, что, несмотря на аварию на руднике, компания сохранит финансовую устойчивость, в том числе благодаря тому, что начнет осваивать новое Верхне-Мунское месторождение.

Борис Окороков Шахтеры после смены. 1963

«За счет всех проектов компания наращивает добычу больше, чем выпадающая добыча из-за происшествия в Мирном. Поэтому компания точно сохранит финансовую устойчивость и будет дальше работать и заботиться о людях», — сказал Юрий Трутнев.

Переживания о доходах

Тем временем в Минфине уже пытаются оценить влияние простоя рудника «Мир» на региональный бюджет 2018 года, хотя ни его судьба, ни судьба находящихся там людей пока неизвестны. Как пишет News.Ykt.ru, первый вице-премьер республики Алексей Колодезников заявил, что «нельзя сейчас прямо сказать о влиянии аварии на бюджет региона, так как АЛРОСА ещё не определилась с судьбой рудника».

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«При формировании бюджета мы должны понимать, будут ли у нас доходы от компании. Они — будут, но какие? Минфин проводит оценку по сценарию: если рудник не будет запущен — взяли наиболее пессимистичный, — и в следующем году у нас будут выпадающие налоги. Проблемы могут возникнуть по сбалансированности бюджета, и нам придется тогда расходы сокращать», — опасается вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, в подтопленный шахте «Мир» восемь горняков находятся с 4 августа. Их судьба неизвестна, но за каждого АЛРОСА уже обещала выплатить родственникам компенсацию 2 млн рублей.