«Мир»: шахтёры не найдены, родственники паникуют, вода заполняет выработки

Якутск, , 06:12 — REGNUM Родственники горняков, которые уже седьмые сутки находятся в подтопленной шахте «Мир», считают, что от них скрывают допущенные на руднике нарушения техники безопасности, а работы по поиску людей ведут слишком медленно. В АЛРОСА, которой принадлежит шахта, уверяют, что делают всё возможное, но поиски осложняются тем, что вода продолжает прибывать, и её уровень постоянно повышается, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Грунтовые воды постепенно заполняют горные выработки», — констатирует пресс-слубае алмазодобывающей компании.

Тем временем в соцсетях высказывается мнение о том, что со спасательной операцией в АЛРОСА уже заканчивают и будут искать уже тела погибших.

«Понятно, что пока будут латать дно карьера, никого в шахту на — 210 и — 310 горизонт не пустят. А судя по всему искать нужно там», — высказал мнение в Facebook журналист республики Владимир Нифонтов.

Аналогичную информацию родственникам остающихся в шахте людей сообщил и депутат Мирнинского района Андрей Кузнецов. Как передаёт РБК, у женщин, которым он сказал о том, что поиски остановлены, началась истерика. Успокоил их представитель МЧС, сообщивший, что шансов мало, но они есть.

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Тем не менее, некоторые родственники подозревают руководство АЛРОСА в том, что от общественности пытаются скрыть: аварийную ситуацию на руднике спровоцировали нарушения техники безопасности. По мнению Алексея Марьина, брата остающегося под землёй шахтёра, спасательная операция тормозится намеренно из опасений, что горняки, выйдя на поверхность, расскажут всё как есть. И по-прежнему родные возмущены тем, что в шахту спускали людей, зная о том, что были предпосылки прорыва воды.

«Вода поступала и раньше. Но у нас как делается: «Ничего страшного. Главное, чтобы план был выполнен», — считает дочь пропавшего Валентина Мисника, Алина.

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В АЛРОСА опровергают эту информацию, вместе с тем сообщая, что поиски пропавших горняков ведутся, но сильно осложнены.

«Чтобы понимать, какая складывается ситуация, надо своими глазами её увидеть — и масштаб разрушения, и те объёмы, которые необходимо выполнить, и оценить обстановку — безопасна она для горноспасателей или небезопасна. Я посчитал нужным лично спуститься и осмотреть места ведения работ. Ситуация сложная — множественные завалы, большие пробки из глины. Большинство выработок полностью затоплены, но работы по спасению людей мы продолжаем», — заверил лично спускавшийся в «Мир» замминистра МЧС России Владлен Аксёнов.

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Как сообщало ИА REGNUM, прорыв воды на шахте «Мир», принадлежащей алмазодобывающей компании АЛРОСА, произошёл 4 августа. Под землёй в этот момент находился 151 человек, из них 143 смогли выбраться на поверхность, а 8 продолжают оставаться в руднике. Их поиски ведутся уже седьмые сутки.

Предварительной причиной ЧП называется технологический сбой. Есть и неофициальная версия, что спровоцировать прорыв воды могла её недостаточная откачка, или, что более вероятно, нарушение необходимой по правилам техники безопасности толщины слоя между дном карьера и шахтой. В нём тоже находятся алмазы, на добыче которых можно выручить порядка 700 млн долларов, высказывал мнение кандидат технических наук и эксперта по обучению инженеров переходу из открытого способа добычи полезных ископаемых в подземный Фёдор Горюнов.

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