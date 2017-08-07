После ЧП на руднике «Мир» АЛРОСА скорректирует свой бюджет

Якутск, , 04:35 — REGNUM Производственная деятельность в шахте «Мир», которую затопило 4 августа, будет пересмотрена. Об этом заявил президент АЛРОСА Сергей Иванов. По его словам, скорректированы планы работы на руднике будут в срок до 19 августа. Следствием этого станет вынужденное изменение бюджета алмазодобывающей компании на 2017 год, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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От простоя шахты её работники не пострадают, также заверил президент АЛРОСА. Руководство компании уже подписало приказ, в соответствии с которым все шахтёры «Мира» будут продолжать получать зарплату. Кроме того, рабочих по возможности задействуют на других направлениях и участках производства.

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Как сообщало ИА REGNUM, после аварии на шахте «Мир» 4 августа до сих пор остаётся неизвестной судьба 8 горняков из 151 находившегося там на момент затопления. Поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, по данным из отчёта АЛРОСА за 2016 год, объём запасов алмазного сырья на руднике «Мир» составляет 135 млн карат. Доля Мирнинского ГОКа в общей добыче алмазов Группы АЛРОСА в 2016 году составила 21%. На кимберлитовой трубке «Мир» за 2016 год было добыто около 8,5% алмазов.

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