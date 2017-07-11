Барнаул, 11 июля, 2017, 05:17 — ИА Регнум. В Алтайском крае введение курортного сбора считают своевременной мерой, которая может оказать положительное влияние на развитие инфраструктуры курортных местностей. В то же время в регионе не собираются устанавливать его верхнюю планку — 100 рублей с человека в сутки. Комментируя состоявшиеся накануне парламентские слушания, где обсуждался соответствующий правительственный законопроект, губернатор Александр Карлин подчеркнул, что полностью разделяет позицию председателя комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрея Макарова, поддержавшего мнение о том, что в первый год эксперимента курортный сбор не должен превышать 50 рублей. Такой вывод можно сделать из сообщения главы региона, опубликованного на официальном сайте Алтайского края.

Светлан Шаповалова Алтайский край

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«Думаю, в ближайшее время закон будет принят во втором и третьем чтениях с тем, чтобы мы могли оперативно запустить механизм законопроектной работы на региональном уровне и принять нормативные акты в сроки, рекомендованные нам федеральным центром», — отметил Александр Карлин.

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При этом он подчеркнул, что в документах, которые регион направил в Госдуму, отражено мнение о том, что средства курортного сбора следует консолидировать на региональном уровне и направлять в муниципалитеты на строго определенные, закрепленные федеральным законом цели. Правительство Алтайского края полагает, что такой подход позволит учитывать потребности курортных территорий с разным потенциалом, с разной степенью его развитости.

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«Таким образом мы сможем стимулировать развитие курортных территорий, которые пока еще не обладают таким качеством инфраструктуры как, например, Белокуриха. В этом случае эффекты от введения курортного сбора будут носить более системный характер и распространяться на большее количество муниципалитетов, чем если мы этот ресурс будем изначально ограничивать рамками бюджета конкретного муниципалитета», — привел довод губернатор Александр Карлин.

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Важно, по его мнению, еще и то, что за региональным бюджетом в таком варианте сохранится функция контроля за целевым использованием этих средств.

«Что целесообразно, тем более на этапе эксперимента», — подчеркнул глава Алтайского края.

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Власти региона полагают, что закон об эксперименте с курортным сбором будет принят в оптимальные сроки. Вместе с тем, по мнению Александра Карлина, одним из сложнейших вопросов является администрирование курортного сбора.

«Мы должны понимать, что этот сбор, во-первых, не является налоговым платежом и его взимание не может быть механическим. С другой стороны, важно, чтобы эта мера была справедливой и в отношении тех, кто использует легальные места размещения, и тех, кто размещается в частном секторе, при том, что значительная часть этого частного бизнеса де-юре не регистрируется», — подчеркнул губернатор.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, впервые инициатива введения в некоторых регионах страны курортного сбора была озвучена на заседании президиума Госсовета, который в августе 2016 года прошел в алтайском городе-курорте Белокуриха.

В июле 2017 года Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры и созданию благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма в отдельных субъектах России. Предполагается, что новый сбор появится в Крыму, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях. Парламентские слушания состоялись на этапе подготовки законопроекта ко второму чтению. В мероприятии, состоявшемся 11 июля, приняли участие руководители комитетов по бюджету и налогам; по труду, социальной политике и делам ветеранов; по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления; по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, а также лидеры парламентских фракций, губернаторы, общественные деятели, представители турбизнеса.