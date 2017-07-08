Лондон, 8 июля, 2017, 18:19 — ИА Регнум. «Долгожданная встреча Путина и Трампа, похоже, послужила интересам обеих сторон, — считают авторы редакционной статьи в британской The Independent. — По крайней мере, оба президента смогли поставить точку в вопросе о вмешательстве Москвы в американские выборы. Президент США имеет право теперь сказать, что президент России просто обязал его задать вопрос о вторжении русских в киберпространство американцев. Президент РФ может рассчитывать на то, что сообщив о непричастности Кремля к вмешательству непосредственно главе Белого дома, он поставил, наконец, точку в этой мыльной опере. Непонятно только зачем решили создать рабочие группы, которые должны подтвердить, что русские не вмешивались, если вторжения действительно не было?»

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп

Авторы текста решили блеснуть умением строить логические цепочки не только в этом вопросе: соглашение о перемирии в Сирии, вступающее в силу 9 июля, у них тоже не вызвало восторга.

«Кто бы сомневался, что все это было придумано и подготовлено заранее, да и оба президента прекрасно знали, что за «меню» им подадут на подписание, — убеждены британские эксперты. — Это был эффектный ход, цель которого — убедить всех, что президенты встретились не просто, чтобы познакомиться, а как лица, осознающие свою ответственность за судьбы мира, используют все возможности для работы на его благо. Хотя, отвлекаясь от театральности подачи, надо признать, что соглашение о перемирии может иметь далеко идущие перспективы, там ведь задействованы также Иордания и Израиль, два давних противника в регионе».

Аналитики издания полагают, что Трамп специально нагнетал обстановку в Сирии (удар «томагавками», заявления о подготовке Дамаском новой химической атаки), чтобы в момент наивысшего напряжения вдруг его ослабить и предоставить миру возможность почувствовать облегчение, ненавязчиво показав, что именно Вашингтон спас планету от войны.

«Может быть, экстравагантная пропутинская риторика Трампа поможет как-то уменьшить агрессию Москвы, направленную против балтийских стран и Украины. Такая манера, в конце концов, представляется более действенной, чем та политика, которую проводил Обама, добившийся только усиления противостояния России и Запада, — считают авторы. — Мы не можем ожидать, что Трамп поедет в Россию разбираться, есть ли там нарушения прав человека. У нас нет оснований предполагать, что в один прекрасный момент Трамп изменит свою точку зрения относительно Парижского соглашения и присоединится к нему. Мы даже не сможем запретить президенту Штатов направлять на какие-то встречи вместо самого себя свою дочь, которую никто не выбирал на должность вице-президента или Госсекретаря, функции которых она на G20 в отдельные моменты исполняла. Но мы можем рассчитывать на то, что отношения между Мар-а-Лаго (резиденция Дональда Трампа в штате Флорида — прим. ИА REGNUM ) и Москвой будут развиваться в интересах мира».

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