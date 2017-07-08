«Путин перехитрил Трампа в вопросе сирийского перемирия»

Мадрид, , 13:54 — REGNUM «Россия и США договорились о перемирии на юго-западе Сирии. Это было главным итогом растянувшегося на два часа с четвертью разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Гамбурге, — пишет испанская El Mundo. — Остальные вопросы практически не обсуждались: их упомянули, по верхам пробежались, но так как копать там нужно глубоко, отложили это до другого раза».

На фоне остальных испанских изданий El Mundo и ее корреспондент Кармен Валеро постарались выделиться «заходом с другой стороны». Пока «другая» испанская пресса с облегчением констатировала, что «есть признаки налаживания нормальной жизни, несмотря на то, что два президента выглядели гладиаторами, не спешащими кинуться в бой, а предпочитающими изучить возможные сильные и слабые стороны друг друга», Валеро раскрыла измену.

«Регион, в котором с воскресенья 9 июля начнется перемирие, на самом деле — не самый жаркий в военном отношении, — докладывает журналистка. — Но там все сильнее активизируются антиасадовские оппозиционные силы. Понятно, что Путину перемирие на руку, чтобы обезопасить Асада, потому он и продавил это решение. Трамп же просто недостаточно осведомлен о реальной ситуации на юго-западе Сирии и повелся на предложение, решив, что согласие продемонстрирует реальные намерения Вашингтона улучшить отношения с Москвой. Тот случай, когда выяснилось, что целью действий был побочный эффект, но узнали мы об этом только после того, как все уже случилось».

Вопрос о вмешательстве Москвы в американские выборы, заданный Трампом Путину, прозвучал уже походя, во исполнение обязательной программы, считает корреспондент. И ответ на него был стандартным и ожидаемым — отрицательным. По мнению автора, Трамп заранее был настроен не возражать против сказанного Путиным.

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