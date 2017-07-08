АВС: Трамп и Путин остались довольны друг другом

Мадрид, , 08:49 — REGNUM «Трамп и Путин выразили удовлетворение состоявшейся первой очной встречей. Причем первый получил от этого, похоже, больше удовольствия, чем второй, — считает бригада корреспондентов испанской АВС, работающая на саммите G20. — Новичок в дипломатии, Трамп искал подходящий случаю жест, чтобы похвалить Путина, но нашел лишь слова: «Это большая честь познакомиться с вами». — «Телефонных переговоров недостаточно», — подтвердил Путин и выразил надежду, что «теперь пойдет легче».

«Конгресс США уполномочил президента страны задать Путину вопрос о вмешательстве в американские выборы, причем сделать это непременно с укоризной. Путин ответил отрицательно, не обращая внимания на попытку обвинения, — делятся впечатлениями испанские журналисты. — Вопросы для встречи предварительно, согласно информации, просачивавшейся в прессу с обеих сторон, не готовились. Американцы рассчитывали на получасовой разговор, русские — на то, что беседа продлится час. В итоге вышло два часа с четвертью, да еще и с одним значительным результатом: президенты согласились объявить перемирие в Сирии, которое начнется в воскресенье, 9 июля».

По мнению авторов, не менее важным нюансом переговоров было и то, что российский и американский лидеры успели «коснуться темы Северной Кореи, хотя этот вопрос в повестку дня и не включался.

Тон разговора был примирительным, что позволило впоследствии Ангеле Меркель на правах хозяйки форума назвать этот разговор первым успехом гамбургского саммита и от имени «двадцатки» обратилась к Совету Безопасности ООН с призывом «дать пропорциональный ответ очень опасной активности Пхеньяна в ядерной сфере», однако подпись Путина под этим документом так и не появилась».

Во время обеда, отмечает испанское издание «Путин и Меркель сидели рядом и оживленно разговаривали, однако при этом российский президент даже не поднимал глаз на собеседницу, потратив все время на работу с целой пачкой документов, которые лежали перед ним».

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