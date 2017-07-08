«Трамп – не меньший ястреб, чем президенты, правившие до него»

Лондон, , 16:38 — REGNUM «Увидев рукопожатие Путина и Трампа, мир облегченно вздохнул, несколько расслабился и позволил себе поюморить в Интернете. Пройдет немного времени и все поймут, что основания для тревоги остались», — считает корреспондент британского издания The Spectator Фредди Грей.

По мнению журналиста, не изменилось ровным счетом ничего, администрация Трампа не настроена на сближение между Вашингтоном и Москвой. Впрочем и на продолжение процесса отдаления тоже.

«Трамп должен вести себя враждебнее к Москве, чем он есть на самом деле, чтобы не дать повод противникам обвинить его в том, что он — марионетка Кремля. В отличие от Обамы Трамп даже заявить о перезагрузке отношений с Россией не может — оппоненты сразу поднимут вой, — раскрывает секрет поведения нынешнего американского президента корреспондент. — Поэтому для президента-миллиардера стала привычной такая манера поведения: до встречи отозваться о ком-то грубо, чтобы во время переговоров сменить гнев на милость и показать себя миролюбивым парнем. На самом деле, судя по его действиям и высказываниям на Востоке и Западе, Трамп не меньший ястреб, чем были у руля Штатов до него».

Другие материалы по теме:

«Трамп и Путин остались довольны друг другом»

«Путин перехитрил Трампа в вопросе сирийского перемирия»

Читайте ранее в этом сюжете: The Guardian: «Путин — разведчик, а Трамп — хвастун»