«Путин играет в шахматы. А Трамп – на сцене»

Лондон, , 15:19 — REGNUM «Трамп и Путин вылеплены из одного теста, — уверен обозреватель британской The Guardian Ричард Вольф. — Особенно отчетливо это было заметно, когда они наклонились друг к другу во время рукопожатия и обмена любезностями».

«Каждый из них любит подавать себя диктатором, подавляя критиков и инакомыслящих с некоторой разницей в степени жестокости, — продолжает делиться с читателями своими размышлениями и ощущениями автор. — Трамп хотел, чтобы его сторонники бились с его противниками врукопашную и не прочь, чтобы служащим CNN в этой каше тоже хорошо перепало. Путин, по всей видимости, склонен к использованию менее картинных методов, предпочитая полоний».

Оба президента, отмечает Вольф, уделяют много внимания своей физической форме и не упускают случая, чтобы не продемонстрировать ее. Корреспондент убежден, что можно было бы еще долго перечислять детали, определяющие схожесть двух лидеров, но куда важнее указать на то, чем они отличаются.

«Владимир Путин, несмотря на то, что уже долгое время во власти, остается верен той школе, которую проходил, будучи офицером-разведчиком. Он — хитрый изворотливый переговорщик с большим арсеналом инструментов. В зависимости от ситуации он может применить и грубую силу, и очарование и напустить тумана, — подчеркивает автор. — Трамп же — обычный хвастун, часто идущий напролом. Если у него и есть какие навыки, то, пожалуй, это умение «потрошителя игровых автоматов» предугадывать, какое сочетание символов окажется выигрышным. Путин стремится перекроить мир в соответствии со своим видением. Трамп думает о том, как заставить СМИ пестреть заголовками, отражающими его представление о картине мира. Подводя итог, можно сказать, что они оба играют. Но Путин — в шахматы, а Трамп — на сцене».

Аналитик уверен, что развитие мировой ситуации и роли, отводимые в ней американскому и российскому президентам, постепенно разведут их, как боксеров, по разным углам. И в первую очередь, из-за несовпадающего отношения к Асаду и Парижскому соглашению».

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