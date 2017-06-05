Астана, 5 июня, 2017, 18:36 — ИА Регнум. Национальный Банк принял решение снизить базовую ставку с 11% до 10,5%, с симметричным коридором процентных ставок +/-1%. При этом ставки по операциям предоставления ликвидности снизились до 11,5%, а по операциям изъятия ликвидности — до 9,5%. О причинах и предпосылках для принятия такого решения сегодня, 5 июня, рассказал председатель Национального банка Республики Казахстан Данияр Акишев, выступая на брифинге в Алма-Ате.

ИА REGNUM Национальный банк Казахстана

Основная причина — стремление привести фактический уровень инфляции в соответствие прогнозным данным. По итогам мая годовая инфляция составила, как и в апреле, 7,5%. По словам Данияра Акишева, замедление произошло за счет шока предложения, совпавшего с сезонным ростом цен на определенные виды продовольствия, в частности, овощи и мясо.

«В то же время данный рост частично компенсируется снижением мировых цен на продовольствие, которое мы наблюдаем последние три месяца. Поэтому существенных изменений в продовольственной инфляции не происходит, и инфляция продолжает находиться в рамках целевого диапазона», — пояснил он.

Нацбанк ожидает сезонного роста предложения продовольственных товаров, который будет способствовать замедлению годовой инфляции до конца третьего квартала. Незначительный и кратковременный подъем годовой инфляция ожидается в четвертом квартале, причем скорее из-за низкой базы в конце 2016 года.

«Однако ужесточение денежно-кредитных условий не требуется. Результаты очередного прогнозного раунда демонстрируют, что годовая инфляция в Казахстане в течение 2017 и 2018 годов будет находиться в целевом коридоре», — добавил глава Нацбанка.

По его словам, отдельные колебания не являются существенными и не влияют на общий тренд.

«Опросы показывают, что восприятие населением роста цен в целом улучшается. Количественная оценка ожидаемой инфляции на год вперед зафиксировалась на уровне ниже значения сложившейся инфляции, что говорит о ее постепенном схождении к целевому коридору на 2018 год», — отметил председатель Нацбанка.

Данияр Акишев заявил, что Нацбанк не считает оправданным реагировать ужесточением кредитных условий для снижения инфляции, имеющей заведомо временный характер. В частности, на инфляцию, связанную с ростом издержек на стороне предложения и имеющую автономный с точки зрения денежно-кредитной политики характер.

«Изменение монетарных условий, действующих на стороне спроса, прямого влияния на инфляцию на горизонте планирования иметь не будет. Также Национальный Банк учитывает в своих решениях риски, связанные с нестабильностью условий кредитования, которые способны ограничить действенность денежно-кредитной политики на более долгосрочном горизонте. Несмотря на избыточную ликвидность, ограниченность банковского капитала является более весомым фактором, сдерживающим предложение кредита, чем стоимость фондирования», — сказал Данияр Акишев.

Еще одним фактором стала ситуация с валютными предпочтениями казахстанцев. По предварительным данным Нацбанка, в мае в структуре депозитов сохраняется достигнутый в марте 2017 года тренд — превышение тенговых депозитов над валютными.

«Ставки по беспоставочным валютным форвардам показывают минимальные ожидания по ослаблению тенге в течение месяца. По результатам опроса населения, доля ожидающих неизменности курса тенге или его укрепления продолжает расти», — констатировал Данияр Акишев.

На ситуацию повлиял и объем нетто-интервенций Национального банка. В частности, на протяжении последних девяти месяцев он равен нулю. При этом золотовалютные резервы Нацбанка на конец мая по предварительным данным составили 30,4 миллиардов долларов США, увеличившись с начала года на 915 миллионов долларов США. Валютные активы Национального фонда в иностранной валюте на конец мая с оставили 62,7 миллиардов долларов США. Общие международные резервы составляют 93,1 миллиардов долларов США или 66%от ВВП.

По сведениям Нацбанка, краткосрочный экономический индикатор по базовым отраслям экономики по данным апреля 2017 года достиг максимального за последние три года значения и составил 107,1%. Более того, наблюдается постепенное возобновление роста потребительского спроса.

«В январе-марте реальные доходы населения выросли на 2,4%, что объясняется, в основном, увеличением социальных выплат и пенсий», — пояснил Данияр Акишев.

Внешние факторы также оказали поддержку росту экономики Казахстана. В частности, мировые цены на нефть в мае находились в диапазоне 48−54 долларов США за баррель, демонстрируя незначительный прирост в течение большей части месяца.

«Условия, при которых ставка могла быть снижена, подтвердились. Более того, восстановление внутренней экономики происходит более быстрыми, чем ожидалось, темпами. Решение о снижении ставки отражает оптимальный баланс рисков для экономики, связанных как с реакцией внутреннего рынка на денежно-кредитную политику, так и с внешними шоками, наиболее решающими из которых остаются цена на нефть и политика обменного курса крупнейших торговых партеров Казахстана», — отмечает Данияр Акишев.

Снижение базовой ставки повлечет за собой смягчение и денежно-кредитных условий с умеренно-жестких до нейтральных.

«Во-первых, недооцененный реальный курс тенге продолжает создавать ценовую поддержку казахстанским производителям. Во-вторых, уровень реальной процентной ставки снижается. Это обеспечивает поддержку спросу на кредитные ресурсы банков в условиях избыточной ликвидности», — прогнозирует глава Нацбанка.

Он также отметил, что краткосрочные ноты Национального банка сохраняют тенденцию снижения доходности. За май снижение доходности с разными сроками составило от 0,11% до 0,28%. С точки зрения Данияра Акишева, это создает условия для перетока финансовых ресурсов в реальный сектор экономики.

«Структурный профицит ликвидности обуславливает нахождение ставок денежного рынка на нижней границе коридора ставок, что де-факто означает ослабление денежно-кредитных условий даже тогда, когда базовая ставка не меняется», — резюмировал председатель Национального банка.

Также по словам главы Нацбанка, возможно продолжение понижательного тренда базовой ставки на 12-месячном горизонте. Правда, это при отсутствии негативных шоков в реализации базового сценария развития экономики.

При менее благоприятном сценарии для экономики Казахстана в отношении базовой ставки будет реализовываться более консервативный подход.

«Частота, скорость и величина дальнейшего изменения ставки будут определяться такими показателями как соответствие фактической динамики инфляции целевым и прогнозируемым параметрам, а также индикаторами депозитного и кредитного рынка и в целом финансового рынка. Важным ориентиром для Национального банка становится базовая ставка в реальном выражении, т. е. номинальная ставка за минусом таргетируемого уровня инфляции. Ее планируется удерживать не выше 4%, т. е. на уровне, сопоставимом с долгосрочными потенциальными темпами экономического роста», — отметил Данияр Акишев.

Следующий пересмотр базовой ставки состоится 17 июля 2017 года.

Напомним, в декабре 2016 года глава казахстанского регулятора назвал основные направления денежно-кредитной политики на 2017 год, а также обозначил задачи, стоящие перед его ведомством: обеспечение стабильности цен, сохранение плавающего курса национальной валюты, усиление роли базовой ставки, а также приравнивание официальной ставки рефинансирования к базовой ставке, в целях отражения адекватной стоимости денег в экономике.

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