Ванино, Хабаровский край, 11 мая, 2017, 07:46 — ИА Регнум. Читайте также: Дальневосточники судятся с властью за право избирать мэров

Ольга Демиденко ИА REGNUM Пикет «За честные выборы» от ЛДПР

В обоснование идеи отмены прямых выборов и перехода на конкурсную систему, когда главу районного центра СВП Ванино назначает специальная комиссия, председатель Совета депутатов Инна Иршакова привела множество фактов, мягко говоря, провальной деятельности действующего главы поселения Мансура Губайдуллина и его команды. Рассказать было о чем: и о выдаваемых под ажиотаж закона о дальневосточном гектаре поселенческих землях «для своих», и о безобразном состоянии поселка, разбитых дорогах, тротуарах, похожих на танковые полигоны. И о махинациях с муниципальным жильем — возбуждены не только административные, но и уголовные дела, и о превысившем все мыслимые нормы количестве стихийных свалок, которые никто не убирает. И о многом другом.

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Доклад Инны Иршаковой даже вызвал бурные аплодисменты зала — бездеятельность поселенческой администрации порядком надоела жителям.

Однако попытка обосновать отмену прямых выборов бездействием данной конкретной администрации наткнулась на ожесточенное сопротивление большинства.

«Ответьте на вопрос: как вы будете контролировать назначенного мэра?» «Каков механизм назначения конкурсной комиссии, которая будет назначать главу поселка?» «Какой механизм отстранения мэра от должности, если он не справится со своими обязанностями?» — задавали люди вопросы.

Ни на один из них четкого ответа получено не было.

«Вы только пришли во власть. Люди вас пока не знают. А начали вы с деления власти, с отмены выборов. Какой же реакции вы хотите?» — задала вопрос лидер инициативной группы, протестующей против отмены выборов, Анжела Брянкина.

Против отмены прямых выборов в полном составе выступила местная ячейка ЛДПР. На входе в администрацию района, в большом зале которой проходили общественные слушания, жителей встречал одиночный пикет за сохранение права на выбор.

«Почему вы лишаете ванинцев конституционного права выбора?» — вопрос от заместителя координатора местного отделения ЛДПР Алины Кодырковой остался без ответа.

Сторонники назначения главы поселения напирали на несколько моментов: на безобразное состояние поселка, на то, что по действующему Уставу поселения отстранить от должности избранного главу практически невозможно, для этого нужно собрать подписи 50% жителей Ванино, на то, что заложенные на выборы 1 млн 700 тысяч рублей можно потратить на благоустройство.

Из выступлений жителей Ванино, пришедших на общественные слушания, становилось понятно, что они протестуют не столько против самой идеи назначения главы, сколько против тех, кто эту идею инициирует, — руководства местного отделения «Единой России».

«Вы уже пытались нам кого попало навязать главой района! С третьей попытки назначили нормального главу, но в этом вашей, «ЕР», заслуги нет никакой!» — высказывались ванинцы.

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Местной ячейке «Единой России» жители указали на то, что за все время существования они не показали себя ни в одном общественном деле. Люди говорили, что не видели ни субботников от «ЕР», ни каких-либо других общественно-полезных дел.

«Так по какому праву вы берете на себя право решать за всех?!» — спрашивали выступавшие.

«Депутатский корпус, то большинство, которое сегодня пытается продвинуть идею назначения главы поселения, берет на себя слишком большую ответственность. Во-первых, в самом Совете депутатов единства нет. Трое из 15 народных избранников против. Во-вторых, это большинство даже не удосужилось провести опрос населения! Где срез мнений жителей поселка хотя бы по одному округу, опубликованный в местной прессе? И они, лишь на том основании, что они партия власти, что у них в Совете большинство, считают, что могут решать за всех? Это в корне неправильно. Идея, может, и не плоха. Но вот то, как ее исполняют, — не выдерживает никакой критики», — поделилась мнением Валентина Мельник, проработавшая более 20 лет в должности управляющего делами администрации Ванинского района.

В зале звучали и другие мнения. Например, о том, что поселенческие администрации вообще необходимо ликвидировать.

«В районе осталось меньше 50 тыс. жителей. Каждый год уезжает около тысячи человек. Зачем вообще тратить деньги на содержание поселковых администраций? Со всеми функциями вполне справится администрация района, а в селах нужно возродить институт сельских старост», — делились мнением люди.

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Между тем в редакцию ИА REGNUM поступило письмо от инициативной группы из соседнего с Ванино поселка — Октябрьского. И в нем — гневное возмущение действиями местной ячейки «ЕР».

Примечательно, что председатель исполкома Ванинского отделения «Единой России» Елена Романова является также и председателем Совета депутатов поселка Октябрьский.

«В городском поселении «Рабочий поселок Октябрьский» Ванинского района Совет депутатов из 8 человек принял проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения» по отмене прямых выборов главы поселка и назначении главы поселка Советом депутатов. Своим решением 8 человек решили лишить жителей поселка Октябрьский права самим выбирать главу поселения. Видимо, Совет депутатов под руководством Романовой Е. В., постоянно напоминающей о том факте, что она является помощником депутата Законодательной думы Хабаровского края Сергея Луговского и действующей от имени правящей партии, считает, что она и есть в одном лице и законодательная, и исполнительная власть, и ее решения не обсуждаются, всегда принимаются «единогласно». В районе множество проблем! Экология, свалки, отсутствие ФАПОВ в поселках, закрытие больницы в отдаленном поселке Высокогорный, отсутствие медицинских кадров! Где правящая партия «Единая Россия»?! Ее нет. Но вот когда нужно решить вопрос о том, кому будет принадлежать власть, — они тут как тут!» — написали в своем письме члены инициативной группы.

Общественные слушания в поселке Октябрьский еще только предстоят, но, судя по активности граждан, они будут не менее бурными.

В Ванино на общественные слушания пришло, согласно списку, 154 человека. Из них 33 поддержали инициативу депутатов об отмене прямых выборов главы. Остальные проголосовали против.

Но в ходе слушаний председатель Совета депутатов Инна Иршакова и другие представители «ЕР» неоднократно напоминали жителям Ванино, что «общественные слушания носят исключительно рекомендательный характер».

Как поступит «ЕР», у которой большинство в Совете депутатов, покажет время.

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Как сообщало ИА REGNUM, отмена прямых выборов мэров вызывает протесты в регионах. Причем часто жители протестуют не столько против самой процедуры, сколько против навязывания им партией власти — «Единой Россией» — чего бы то ни было, без учета мнения народа. Не важно — отмена ли это выборов, либо навязывание кандидата от власти. Так, в столице сахалинских нефтяников Охе жители вышли на митинг в поддержку коммуниста Сергея Гусева, который одержал победу на выборах, но был отстранен по формальным основаниям — не предоставил справку. В ходе опросов, проведенных местными журналистами, охинцы прямо говорили: «Мы не столько за Гусева, сколько против навязывания нам кандидата-единоросса от областной администрации. Мы его не знаем, а нам его едва ли не в приказном порядке «суют». Не столько Гусева, сколько свое право быть услышанными охинцы отстояли. Сергей Гусев стал главой Охинского района. Но вскоре был задержан охотинспекторами и СОБРом за браконьерскую охоту на диких гусей. При том, что в ходе предвыборной кампании позиционировал себя как защитник природы и выступал за сохранение заказника «Северный». Вину свою он отрицает, но охинцы сегодня чувствуют себя неуютно. Откажись областная администрация накануне выборов от авторитарных методов, возможно, главой района стал бы Денис Кан, единоросс, которого многие характеризуют как человека дела.