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Дальневосточники судятся с властью за право избирать мэров

Политика

В Ванино депутаты-единороссы категорически отказываются выносить на публичные слушания предложение населения о прямых выборах

Правосудие
AJEL
Правосудие

Ванино, Хабаровский край, 3 мая 2017, 08:02 — REGNUM  Жители еще одной дальневосточной территории намерены через суд добиться от депутатов-единороссов, занимающих большинство в местном Совете, уважения к своему волеизъявлению. В Ванинский районный суд поступил иск от инициативной группы жителей во главе с депутатом поселкового Совета Анжелой Брянкиной. Ответчик — Совет депутатов поселка. В своем заявлении жители Ванино требуют вынести на публичные слушания по проекту внесения изменений в Устав поселения их инициативу: сохранение прямых выборов мэра, передает корреспонден ИА REGNUM.

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«Пока состоялись лишь предварительные слушания. Суд загружен, рассмотрение нашего дела назначено на 22 мая. Но сами-то публичные слушания состоятся 10 мая! Мы ждем, что соответствующее представление внесет прокурор Ванинского района. Ведь, по сути, грубо нарушаются права граждан. В любом случае мы все придем на эти слушания. Уверена, что жители Ванино заставят новый депутатский корпус, большинством в котором стали члены «Единой России», уважать их мнение и волю», — рассказала депутат Анжела Брянкина.

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Как сообщало ИА REGNUM, внедрение в жизнь нового регионального закона о назначении глав муниципальных образований обросло огромным количеством скандалов. В частности, в свободном порту Ванино назначение нового главы района затянулось почти на год. Назначение состоялось только с третьей попытки.

В соседней Сахалинской области в суд намерены обращаться жители Холмского, Корсаковского, Макаровского районов. Причем, на сторону жителей встал Верховный суд РФ, указавший, что региональный парламент проигнорировал итоги всенародных референдумов в данных муниципалитетах, прошедших в 1996 году, когда жители решили избирать мэров.

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Назначение глав муниципальных образований
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