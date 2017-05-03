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В борьбе против угольных портов СВП Ванино утонул в мусорных свалках

Общество

Колоссальное количество стихийных свалок находится в паре минут езды от главной площади порто-франко

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В гаражных кооперативах устроили свалки
Ольга Демиденко © ИА REGNUM
В гаражных кооперативах устроили свалки

Ванино, Хабаровский край, 3 мая 2017, 06:46 — REGNUM  Невероятное количество стихийных свалок, которые, судя по их состоянию и размеру, не убирали годами, ставит свободный порт Ванино на грань экологической катастрофы, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Автодорога в 2 минутах езды от главной площади порто-франко
Ольга Демиденко © ИА REGNUM
Автодорога в 2 минутах езды от главной площади порто-франко

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Сразу за главной площадью свободного порта Ванино начинается дорога, ведущая к гаражным кооперативам и далее — к дачам. На всем протяжении трассы — гигантские стихийные свалки. Сошедший снег обнажил такие проблемы в работе администрации поселка Ванино, что впору вмешиваться контролирующим органам — Роспотребнадзору, Росприроднадзору, прокуратуре.

Владельцы гаражей пожаловались на то, что часто видят, как мусор сюда привозят и сваливают мусоросборочные автомобили местных управляющих компаний.

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Ольга Демиденко © ИА REGNUM

«Приезжают и вываливают! Видно же сразу, что это предприятие выбрасывает! Хотя и просто жители считают нормальным, проезжая на дачи, швырнуть пакеты с мусором возле гаражей! Отходы от ремонта квартир, сломанную, отслужившую свой срок мебель, бытовую технику — все тащат сюда и бросают! И никому дела нет!», — рассказали владельцы гаражей.

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Вывозить мусор на полигон многие УК и местные жители не считают нужным
Ольга Демиденко © ИА REGNUM
Вывозить мусор на полигон многие УК и местные жители не считают нужным

«Стихийные свалки — колоссальная проблема для всего Хабаровского края. Ну, а что касается Ванинского района, то остается лишь пожалеть о том, что жители, которые так громко заявляют о своей борьбе за экологически чистое будущее, считают возможным буквально тонуть в помойках. ОНФ создал «Карту свалок» Хабаровского края, она ежедневно пополняется новыми объектами. Это, в первую очередь, недоработка местных властей. И такая ситуация не только в Ванино, в других районах края то же самое», — подтвердил сопредседатель Хабаровского регионального ОНФ Сергей Мазунин.

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СВП Ванино так встречает туристов?
Ольга Демиденко © ИА REGNUM
СВП Ванино так встречает туристов?

«Мы ведем журнал ввоза мусора управляющими компаниями. И, в принципе, видим, сколько ежемесячно ввозит на полигон ТБО та или иная организация. И если одна УК привозит каждый месяц примерно одинаковый большой объем, то другая может ввозить «неровно»: в этом месяце объем соответствует жилфонду, а в следующем — мизер. Вопрос — а куда дели остальное? Сейчас большие надежды возлагаем на новый закон по созданию регионального оператора. Эта работа ведется, постоянно находится на контроле у министра ЖКХ края Дария Тюрина. Связываемся практически ежедневно. Могу сказать, что подготовительный, «документальный», этап практически выполнен. Единый региональный оператор, который будет заниматься ТБО, он ведь предполагает и частно-государственное партнерство. Но главное — он будет нести ответственность перед государством. И организации, занятые сбором ТБО, будут получать лицензии, приобретать специализированную технику. Пока в Ванино лишь одна УК приобрела специализированный автомобиль, прессующий мусор. Остальные работают по-старинке», — рассказала Юлия Данилова, предприниматель, в ведении которой находится районы полигон ТБО.

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Мусорные свалки в Ванино повсюду
Ольга Демиденко © ИА REGNUM
Мусорные свалки в Ванино повсюду

Действующая в Ванино «Инициативная экологическая группа», активно занимающаяся проблемами угольной пыли в Ванинском, а теперь в соседнем, Советско-Гаванском районах, проблемой стихийных помоек не занимается.

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Свалка по дороге на дачи
Ольга Демиденко © ИА REGNUM
Свалка по дороге на дачи

«И, скорее всего, этим заниматься мы не будем. Этим пусть занимается администрация поселка Ванино, у них там есть целый отдел», — сказал лидер группы Вадим Москвичев.

Как сообщало ИА REGNUM, рейды ОНФ в Хабаровском крае выявляют колоссальное количество несанкционированных свалок. Для оценки ситуации по незаконному складированию и вывозу ТБО активисты-фронтовики создали интерактивную «Карту свалок», которая пополняется ежедневно новыми объектами.

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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