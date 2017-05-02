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Сахалинцы в суде будут добиваться прямых выборов мэров

Политика

Инициативная группа призвала к ответу губернатора и Областную думу

Южно-Сахалинск, 2 мая 2017, 09:51 — REGNUM  В суде намерены отстаивать свое право на прямые выборы мэров городов жители Сахалинской области. Депутаты и общественники островного региона направили в областной суд исковые заявления, в которых призвали к ответу главу региона Олега Кожемяко и Облдуму, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Истцы — депутаты от оппозиции из Областной и городской думы, холмского и корсаковского собраний депутатов, общественники.

Заявители убеждены, что внесенные Облдумой изменения в порядок формирования органов власти в Сахалинской области противоречат постановлению Конституционного суда РФ, которое требует проведения парламентских слушаний. Также областной закон, принятый большинством депутатов Облдумы 25 января 2017 года, не учел результатов местных референдумов, проведенных в Холмском, Корсаковском, Макаровском районах в октябре 1996 года. Именно тогда, на референдумах, местные жители проголосовали за прямые выборы мэров.

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Между тем судебные баталии по поводу отмены прямых выборов мэров на Сахалине продолжаются с 2015 года. Именно тогда областные депутаты проигнорировали результаты всенародных референдумов 1996 года в Холмске и Корсакове. Истцы считают, что парламентарии своим решением значительно сузили рамки муниципального самоуправления и нарушили право местных сообществ на самостоятельное определение.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДФО все попытки лишить местное население права избирать на прямых выборах глав муниципалитетов, наталкиваются на сопротивление. В свободном порту Ванино лишь с третьей попытки смогли назначить главу района. Теперь депутаты-единороссы, занявшие большинство в Совете депутатов районного центра — поселка Ванино — пытаются проделать тоже самое с выборами мэра. Это встретило большое сопротивление среди местных жителей. Граждане собрали подписи под инициативой о сохранении прямых выборов и направили в Совет депутатов. Но в повестку общественных слушаний инициативу граждан не включили. Теперь ванинцы собираются прийти на слушания и задать вопросы единороссам. В случае, если их мнение не будет услышано, они намерены обращаться в суд. Отмена прямых выборов в муниципалитетах Хабаровского края стала поводом для неудобных вопросов губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту в ходе отчета перед Краевой думой. Ему был задан вопрос: «Готов ли он отвечать за подобные ошибки?». В ответ глава региона заявил, что ошибкой это не считает, но закон требует доработки. Зампред правительства края Виктор Марценко в интервью хабаровским журналистам заявил, что никто не заставляет муниципалитеты отменять прямые выборы.

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Назначение глав муниципальных образований
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