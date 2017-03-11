Бишкек, 11 марта, 2017, 12:46 — ИА Регнум. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев опубликовал официальное заявление, в котором выступил с критикой высказываний отдельных оппозиционных политиков и цитирующих их средств массовой информации. Об этом сегодня, 11 марта, сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

Kremlin.ru Алмазбек Атамбаев

ИА REGNUM приводит заявление Алмазбека Атамбаева полностью.

«В последнее время в Киргизской Республике под лозунгом на право свободы прессы кучка якобы независимых журналистов, СМИ и политиков, фактически требуют для себя права безнаказанно клеветать и поливать грязью неугодных им людей и, в первую очередь, всенародно избранного президента независимой Киргизии.

Такая кампания в отдельных СМИ и даже в социальных сетях ведется целенаправленно уже последние несколько лет и особенно усилилась с лета прошлого года. Кампания лжи, клеветы и шельмования. Наглая и безнравственная подмена ложью и клеветой святых для нашего народа принципов свободы слова.

Хотелось бы напомнить, что главная обязанность и право журналистов и СМИ — это доведение до людей честной и правдивой информации, объективных фактов, а не фейковых новостей, лжи, и клеветы.

Гражданам Киргизии надо понимать, что истинной целью этих, якобы независимых журналистов, СМИ и политиков является не поиски истины, а дестабилизация ситуации в Киргизии перед предстоящими в ноябре выборами нового президента путем дискредитации через ложь и клевету всенародно избранного главы государства и всей нашей страны в глазах мирового сообщества.

Понимая, что Киргизия в последние годы уверенно встает на ноги, и, не найдя других средств, эти люди выбрали ложь и клевету в качестве единственного оружия в своей нечестной и грязной игре. Пора соответствующим органам страны напомнить этим псевдоборцам за свободу, что закон обязателен для всех, а не только для всенародно избранного президента страны.

Сейчас нашей стране и народу Киргизии нужны мир и стабильность, единство и сплоченность. Достигнутые с таким большим трудом права и свободы граждан не должны быть отданы на откуп распространителям лжи и клеветы».

Напомним, в начале марта 2017 года Генеральная прокуратура Киргизии подала в суд иски против ИА «Zanoza.kg» и радио «Азаттык» (киргизское представительство радио «Свобода») на сумму в 3 млн сомов (2,56 илн рублей) и 10 млн сомов (8,55 млн рублей), соответственно. Надзорный орган вменяет этим СМИ оскорбление чести и достоинства главы государства.

Причиной послужило освещение пресс-конференции, на которой адвокаты лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, подозреваемого в мошенничестве и коррупции, высказали свое мнение о причинах, по которым был арестован их подзащитный — якобы из-за имеющегося у оппозиционного лидера компромата на президента Алмазбека Атамбаева. Впоследствии выяснилось, что представленные ими документы с «компроматом» являются грубой подделкой.

Отметим также, что накануне, 10 марта, сотрудники правоохранительных органов Киргизии обманом заставили покинуть территорию этой среднеазиатской страны и запретили въезд шеф-редактору ИА REGNUM в Бишкеке гражданину России Григорию Михайлову.